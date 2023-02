Les Cafés citoyens : le nouveau format décontracté des réunions de quartier C’est le samedi 11 février, à l’école primaire de Pietralba, que la première édition des « Cafés citoyens » est organisée par la Ville d’Ajaccio et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien.





Vous souhaitez vous informer sur les projets en cours dans votre quartier ou dans d’autres secteurs de la ville, soumettre vos remarques et vos idées ?



Les « Cafés citoyens » prennent désormais le relai des traditionnelles réunions de quartier, selon un format plus décontracté. Dans la continuité de la modernisation de l’action publique de la municipalité, le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a en effet souhaité donner aux réunions publiques proposées dans chaque quartier un caractère favorisant le dialogue direct entre les habitants et les élus, en présence des directeurs des services de la Ville et de la CAPA concernés.



Autour d’une boisson chaude, les participants seront ainsi invités à prendre place autour de quatre grandes tables renvoyant à différentes thématiques : Éducation, culture, sports ; Environnement ; Proximité ; Aménagement et grands projets. Ces « Cafés citoyens » se veulent ainsi un lieu d’échanges privilégié et un outil de concertation publique régulier, afin que les habitants puissent créer leur propre espace d’information et de propositions autour des projets d’aménagement de leur quartier et d’amélioration de leur cadre de vie.



Pour ce premier rendez-vous des « Cafés citoyens », rendez-vous le samedi 11 février, à 10h00, à l’école primaire de Pietralba, rue Nonce Benielli.

Les dates des prochains « Cafés citoyens :



Quartier Vazzio samedi 11 mars 10h « CAT ULicettu »

Quartier Parc Berthault samedi 08 avril 10h École maternelle rue des Lilas

Quartier Bodiccione samedi 13 mai 10h École maternelle Jean Moulin

Quartier Loretto samedi 10 juin 10h École maternelle Loretto

Quartier centre-ville samedi 08 juillet 2023 10h Lycée Fesch

