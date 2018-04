Délibérations du 27 mars 2018

REPORTE

REPORTE

Rapporteur : M. SBRAGGIAVote : A l'unanimitéRapporteur : M. SBRAGGIAVote : 34 voix pour et 6 voix contre (M. Luciani, M. Ciabrini, M. LEONETTI, Mme Grimaldi d’Esdra, M. Bastelica, Mme Simonpietri)Rapporteur : M. SBRAGGIAVote : A l'unanimitéRapporteur : M. SBRAGGIAVote : 34 voix pour et 6 voix contre (M. Luciani, M. Ciabrini, M. Leonetti, Mme Grimaldi d’Esdra, M. Bastelica, Mme Simonpietri)Rapporteur : M. SBRAGGIAVote : A l'unanimitéRapporteur : M. SBRAGGIAVote : A l'unanimitéRapporteur : M. SBRAGGIAVote : A l'unanimitéRapporteur : M. SBRAGGIAVote : A l'unanimitéRapporteur : M. SBRAGGIAVote : A l'unanimitéRapporteur : M. SBRAGGIAVote : A l'unanimitéProtocole d’accord transactionnel entre ENGIE COFELY et la Ville d’Ajaccio pour le remboursement des consommations gaz de la caserne GROSSETTI.Rapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéRapporteur : M. MONDOLONIVote : A l'unanimitéRapporteur : M. MONDOLONIVote : A l'unanimitéRapporteur : M. HABANIVote : Prend acteRapporteur : M. SbraggiaVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le MaireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le MaireVote : 37 voix pour et 1 non participation (M. Billard)Rapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéAvenant n°1 à la Convention : « Pour le transfert des équipements à réaliser dans le lotissement du « Domaine de la Confina » Et la cession gratuite de terrains à la Commune d’AJACCIO »Rapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéRapporteur : M. VANNUCCIVote : A l'unanimitéRapporteur : M. VANNUCCIVote : A l'unanimitéRapporteur : M. VANNUCCIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme COSTA-NIVAGGIOLIVote : A l'unanimitéRapporteur : M. MONDOLONIVote : A l'unanimitéRapporteur : M. MONDOLONIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme FELICIAGGIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme GuerriniVote : A l'unanimité