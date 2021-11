Groupe A Manca Aiaccina A parolla hè datta à l'uppusizioni







SYNDICALISTES MOTIVES

J’ai notamment rappelé que la direction municipale avait répondu positivement à notre demande, en organisant, le 19 mars 2019, une réunion publique d’information et d’échanges avec une forte délégation du syndicat CGT d’EDF et d’Engie. Un échange public avec des syndicalistes particulièrement impliqués et motivés ne pouvait qu’éclairer les élus sur une question qui touche d’aussi près la vie quotidienne de la population. Ce fut, en effet, une nouveauté citoyenne dont la presse a largement rendu compte. La distribution du gaz domestique ne reposant, depuis 1993, sur aucune base juridique ; et générant de surcroît un déficit considérable

Cet échange a été suivi d’une étape importante : le conseil municipal du 25 novembre 2019 a approuvé le principe de délégation de service public pour la distribution du gaz, et autorisé le maire à lancer toutes les procédures nécessaires. Des procédures indispensables dans le contexte particulier de la Corse, la distribution du gaz domestique ne reposant, depuis 1993, sur aucune base juridique ; et générant de surcroît un déficit considérable qu’Engie ne peut plus (et ne veut plus) assumer sans garantie. Des négociations ont donc été engagées avec Engie, seule entreprise ayant répondu à l’appel d’offres.



L’État, acteur essentiel dans ce dossier, accompagne la ville d’Ajaccio et les communes du Grand Bastia, au plan technique et financier, pour la prise en compte du déficit considérable généré par la distribution du gaz en Corse. C’est une question cruciale, et, de ce point de vue, le rapport présenté au conseil municipal du 26 juillet dernier marque une avancée.



FIEVRE ULTRALIBERALE

En résumé, Engie est d’accord pour prendre à son compte 40 % du déficit de l’année 2021, l’Etat s’engage à compenser 70 % des 60 % restants, et les collectivités concernées (Ajaccio, Bastia, Ville de Pietrabugno, San Martino di Lota, Furiani) prendront en charge 30 % du déficit, dont le montant lui-même a été longuement discuté et corrigé.



Cette répartition est apparue aux conseils municipaux comme un moindre mal, compte tenu de la complexité juridique et financière du dossier, compte tenu des efforts consentis par leurs partenaires. Rappel : Engie n’est plus GDF, et moins encore EDF-GDF ! La Corse subit de plein fouet les effets de la fièvre ultralibérale, qui a contaminé l’Union Européenne, imposé des privatisations à outrance et affaibli dangereusement les services publics.



SIX VOIX CONTRE !

Les cinq assemblées délibérantes concernées ont donc considéré que cette répartition était acceptable malgré l’importance des sommes en jeu. Pour Ajaccio, le déficit prévisionnel 2021 s’élève à 3 925 000 €. Le solde à la charge de la ville est de 706 500 €…



On aura noté le comportement des élus nationalistes ajacciens : à Bastia, le rapport du maire nationaliste a été voté à l’unanimité. A Ajaccio, le rapport du maire, absolument identique sur le fond à celui de Bastia, avec la même répartition financière, a recueilli six voix contre ! Celles des six conseillers nationalistes. Comprenne qui pourra…



CONFIANCE

Mais les débats (et le combat) continuent ! Nous souhaitons, pour ce qui concerne A Manca Aiaccina, être informés, en amont du conseil municipal qui devra en débattre, des suites des négociations relatives à la Délégation de Service Public et des positions d’Engie concernant la distribution du gaz en Corse. Nous souhaitons également recevoir des informations sur l’état d’avancement du chantier du Loreto. Et nous proposons, à cet effet, une nouvelle réunion d’échange et d’information mutuelle avec les syndicalistes d’EDF et d’Engie. Ils peuvent être, pour les collectivités insulaires, des partenaires dignes de confiance. Ils l’ont montré à Ajaccio.



Étienne Bastelica

