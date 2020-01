Délibérations du 20 janvier 2020

L'ordre du jour étant épuisé M. le Maire lève la séance à 21h15.

Rapporteur : Monsieur Le MaireVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeVote : par 35 voix pour, 4 abstentions (MM Filoni, Chareyre, Castellana et Mme Sanna)Rapporteur : Monsieur Le MaireVote : par 35 voix pour, 4 abstentions (MM Filoni, Chareyre, Castellana et Mme Sanna)Rapporteur : Monsieur Le MaireVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint déléguéVote : Par 38 voix pour et 1 non participation (Mme Josée Grimaldi d'Esdra)Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint déléguéVote : Par 38 voix pour et 1 abstention (M. Leonetti)2020/007 Autorisation donnée au Maire de transiger dans le cadre d'un litige opposant la Ville à la société ADP Architectes et le groupement solidaire de sociétéRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint déléguéVote : Par 38 voix pour et 1 abstention (M. Leonetti)Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint déléguéVote : Prend acteRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeVote : par 34 voix pour, 4 abstentions (MM Filoni, Castellana, Chareyre et Sanna) et 1 non participation ( Mme Grimaldi d'Esdra)Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeVote : A l'unanimité et M. Vannucci ne prend pas part au voteRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeVote : A l'unanimité et M. Vannucci ne prend pas part au voteRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeVote : Par 34 voix pour, 4 abstentions (MM Filoni, Castellana, Sanna et Chareyre)Rapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, adjointe déléguéeVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint déléguéVote : A l'unanimitéRapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint déléguéVote : A l'unanimité