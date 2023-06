Délibérations du 26 mai 2023 Seduta di u 26 di maghju di u 2023



Voici l'ordre du jour du conseil municipal : Accès aux délibérations en cliquant ici 1 - Rapport d’information relatif à l’expérimentation de la piétonnisation de la ville génoise pour la période estivale 2023

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire

Corapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué



2 - Modification des modalités de concertation sur l'Eco quartier du Finosello

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



3 - Instauration d’une nouvelle zone de stationnement payant de longue durée - Miséricorde

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



4 - Approbation du principe de délégation ponctuelle du droit de préemption urbain à la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) à l’occasion de l’aliénation d'un bien immobilier cadastré AY n°1522 et A n°17 sis lieudit Stiletto à Mezzavia en vue de la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire

Corapporteur : Madame Nicole Ottavy, Adjointe déléguée





5 - Augmentation de la participation financière de la vile à la protection santé sur les mutuelles labellisées

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



6 - Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



7 - Modification de la délibération 2022-073 en date du 25 avril 2022 relative au RIFSEEP

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



8 - Demande de remise gracieuse d’une redevance d’occupation commerciale du domaine public communal

Rapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué



9 - Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 2024

Rapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué



10 - Révision du règlement local de publicité (RLP) - Débat d'orientations générales

Rapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué



11 - Individualisation d'une subvention au GFCA HANDBALL et signature d'une convention

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, Adjoint délégué



12 - Individualisation d'une subvention à l'ACA Football et signature d'une convention triennale

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



13 - Attribution d'une subvention annuelle et d'une subvention exceptionnelle à l'association GFCA Football et signature d'une convention triennale

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, Adjoint délégué



14 - Saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux pour avis préalable au projet de concession de service public pour l’exploitation du club de tennis du Casone.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, Adjoint délégué



15 - Avenant financier - association Via Grenelle 2023

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



16 - Convention de dépôt d’œuvres en partenariat avec le service du patrimoine de la Banque de France

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



17 - Renouvellement convention Aghja/ville 2023/2024

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



18 - Renouvellement de la convention tripartite de soutien et d'objectifs Aghja-Collectivité de Corse-Ville d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



19 - Modification Plan de financement Oratoire Saint Joseph

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



20 - Boutique du Palais Fesch - Offres promotionnelles.

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



21 - Résidences de création - saison culturelle 2023/2024

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



22 - Mise à disposition a titre payant des espaces du Palais Fesch-musée des beaux-Arts (Grande Galerie et cour d'Honneur)

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



23 - Délégation de service public - Fourrière municipale : Avenant n°3 à la convention du 30 septembre 2016

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



24 - Modification des plans de financements des opérations « Modernisation éclairage public » et « Requalification paysagère du secteur Place Foch – Avenu Antoine Sérafini – Avenue du 1er Consul – Avenue de Paris » afin d'acter les fonds d’État mobilisables en 2023.

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué

Corapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée



25 - Végétalisation et perméabilisation des cours d'écoles : Saline 6, Saint Jean 3, groupe scolaire de la Résidence des Iles.

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué

Corapporteurs : Mesdames Caroline Corticchiato et Rose-Marie Ottavy-Sarrola adjointes déléguées



26 - Rénovation énergétique des groupes scolaires Salines 6 / Cannes

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué

Corapporteurs : Mesdames Caroline Corticchiato et Rose-Marie Ottavy-Sarrola adjointes déléguées



27 - Actualisation du règlement intérieur des accueils de loisirs sans hébergement de la ville d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



28 - Actualisation du règlement intérieur des accueils périscolaires des écoles maternelles et élémentaires de la ville d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



29 - Convention de partenariat entre la Ville d’Ajaccio et l’Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte (ARSEA) relative à la mise en place de modalités d’inscription collective aux restaurants scolaires de la Commune et à la fixation des tarifs des repas de cantine

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



30 - Plan de financement actualisé - cuisine centrale dans le quartier dit "Saint Joseph"

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



31 - Modification de la convention pour l'aménagement de la route départementale 111 sur la section Trottel-Cimetière

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint délégué



32 - Travaux portant sur l'extension du système de vidéosurveillance de la Ville - Programme 2023

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint délégué



33 - Acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section CL n°421

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



34 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention d’occupation à titre gratuit, au profit de l’association Culturelle Loisirs Animations Mezzavia (ACLAM) , portant sur un local situé au premier étage d’un immeuble à Mezzavia, cadastré section AO n°16, appartenant à la Commune d’Ajaccio.

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



35 - Autorisation donnée au Premier Adjoint de signer une convention de mise à disposition de locaux au Centre Intercommunal d’Action Sociale

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



36 - Individualisation des subventions dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat "copropriétés dégradées "des Cannes

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



37 - Demande de financement relative à la mise en place d’actions de sensibilisation et de prévention à la propreté urbaine et à l’externalisation des prestations de balayage manuel de la voirie de la Ville d’Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, Adjoint délégué



38 - Création d'un PC sureté à l'Hôtel de ville

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



39 - Modification de douze emplois permanents.

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



40 - Création d'emplois budgétaires destinés à faire face à un besoin saisonnier et pouvant être pourvu par des agents non titulaires

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



41 - Convention de partenariat relative au prêt d'un dispositif d'aide à la baignade en mer pour les personnes mal voyantes et non voyantes

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué

Corapporteur : Madame Marine Schinto, conseillère municipale



42 - Programmation des événements 2023

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué



43 - Convention de mise à disposition de l'accord-cadre "Services de télécommunications et prestations associées" de la centrale d'achat CAIH

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué



44 - Attribution de récompenses et d'aides relatives aux projets portés par la Maison de Quartier St Jean

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



45 - Programme de médiation sportive inscrit au Contrat de Ville 2023

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



46 - Renouvellement du Projet Social 2023-2026 du Centre Social St Jean

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



