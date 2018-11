Délibérations du 28 novembre 2018 DELIBERAZIONI DI U CUNSIGLIU MUNICIPALI DI U 28 DI NUVEMBRI

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D’AJACCIO



Le 28 novembre à 18h00 heures, le conseil municipal de la Ville d’AJACCIO, légalement convoqué le 22 novembre conformément à l’article L2121-17 du code général des collectivités territoriales, s’est réuni en séance publique à l’Hôtel de Ville sous la présidence de M. le Maire, Laurent MARCANGELI.



Etaient présents :

M. SBRAGGIA, M. VANNUCCI, Mme GUERRINI, Mme OTTAVY-SARROLA, M. BILLARD, Mme OTTAVY, Mme COSTA-NIVAGGIOLI, Mme BIANCAMARIA, M. ARESU, Mme CORTICCHIATO, M. MONDOLONI, adjoints au Maire.



Mme FLAMENCOURT, M. PAOLINI, Mme JEANNE, Mme BERNARD, M. FILONI, Mme NADAL, M. LUCCIONI, Mme SANNA, M. KERVELLA, Mme FALCHI, M. BACCI, Mme FELICIAGGI, M. HABANI, M. DELIPERI, M. LUCIANI, M. CIABRINI, M. BASTELICA, M. LEONETTI, Mme GIACOMETTI, conseillers municipaux.





Avaient donné pouvoir de voter respectivement en leur nom :

Mme RUGGERI-ZANETTACCI à M. MONDOLONI, M. PUGLIESI à M. HABANI, M. VOGLIMACCI à M. VANNUCCI, Mme SICHI à Mme BERNARD, M. FERRARA à M. MARCANGELI, Mme SANTONI-BRUNELLI à M. SBRAGGIA, Mme VILLANOVA à M. ARESU, Mme MASSEI à Mme OTTAVY, Mme SIMONPIETRI à M. LUCIANI



Etaient absents :

M. CAU, M. CASTELLANA, Mme ZUCCARELLI, M. CHAREYRE, Mme PILLOTTI, Mme GRIMALDI D’ESDRA, Mme RICHAUD, Mme GUIDICELLI, M. FALZOI conseillers municipaux.



Nombre de membres composant l’Assemblée : 49

Nombre de membres en exercice : 49

Nombre de membres présents : 31

Quorum : 25



Le quorum étant atteint, M. Mondoloni est désigné en qualité de secrétaire de séance.





REPORTE

2018/ 245 Nomination de 13 agents recenseurs

Rapporteur : M. SBRAGGIA

Vote : A l’unanimité



2018/ 246 Modification du programme d’acquisition de véhicules neufs pour l’année 2018

Rapporteur : M. SBRAGGIA

Vote : A l’unanimité



2018/ 247 Vente de gré à gré, au profit de la SPL AMETARRA, de l’emprise foncière d’une superficie de

1 hectare et 2 ares environ issue de la parcelle cadastrée section BK n° 84, située lieu dit FINOSELLO : Conditions et caractéristiques essentielles de la vente d’un immeuble et autorisation donnée à Monsieur le Maire de réaliser l’opération.

Rapporteur : Mme OTTAVY

Vote : A l’unanimité



2018/ 248 Résolution de la vente par adjudication entre la Commune d’AJACCIO et société AS Immobilier de la parcelle cadastrée section AV n°3 sur le territoire communal.

Rapporteur : Mme OTTAVY

Vote : A l’unanimité



Régularisation foncière de la ZAC du FINOSELLO REPORTE



2018/ 249 Complément à la délibération n°2018/237 relative aux Festivités de Noël 2018

Rapporteur : M. MONDOLONI

Vote : A l’unanimité



2018/ 250 Fonds de concours Patinoire 2018

Rapporteur : M. MONDOLONI

Vote : A l’unanimité



2018/ 251 Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune en vue de permettre la réalisation du projet d’intérêt général de construction d’un site de production d’électricité cycle combiné

Rapporteur : Mme OTTAVY

Vote : 40 voix pour et 1 non participation (Mme Grimaldi d’Esdra)



2018/ 252 Arrêt du Plan Local d’Urbanisme

Rapporteur : M. le Maire

Vote : 34 voix pour, 2 voix contre (M. Leonetti, Mme Giacometti), 4 non participations (M. Luciani, M. Ciabrini, M. Bastelica, Mme Simonpietri) et 1 Abstention (Mme Grimaldi d’Esdra)



L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 20H40.

Demande de dotation de Solidarité suite aux intempéries du 29/10/20182018/ 245 Nomination de 13 agents recenseursRapporteur : M. SBRAGGIAVote :2018/ 246 Modification du programme d’acquisition de véhicules neufs pour l’année 2018Rapporteur : M. SBRAGGIAVote :2018/ 247 Vente de gré à gré, au profit de la SPL AMETARRA, de l’emprise foncière d’une superficie de1 hectare et 2 ares environ issue de la parcelle cadastrée section BK n° 84, située lieu dit FINOSELLO : Conditions et caractéristiques essentielles de la vente d’un immeuble et autorisation donnée à Monsieur le Maire de réaliser l’opération.Rapporteur : Mme OTTAVYVote :2018/ 248 Résolution de la vente par adjudication entre la Commune d’AJACCIO et société AS Immobilier de la parcelle cadastrée section AV n°3 sur le territoire communal.Rapporteur : Mme OTTAVYVote :Régularisation foncière de la ZAC du FINOSELLO2018/ 249 Complément à la délibération n°2018/237 relative aux Festivités de Noël 2018Rapporteur : M. MONDOLONIVote :2018/ 250 Fonds de concours Patinoire 2018Rapporteur : M. MONDOLONIVote :2018/ 251 Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune en vue de permettre la réalisation du projet d’intérêt général de construction d’un site de production d’électricité cycle combinéRapporteur : Mme OTTAVYVote :2018/ 252 Arrêt du Plan Local d’UrbanismeRapporteur : M. le MaireVote :

Accueil Envoyer à un ami Imprimer