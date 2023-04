Délibérations du 27 mars 2023 Seduta di u 27 di marzu di u 2023



Voici l'ordre du jour du conseil municipal : Accès aux délibérations en cliquant ici



1/Rapport sur la situation en matière de développement durable de la Ville d'Ajaccio pour l'exercice 2022

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée



2/ Reprise anticipée des résultats cumulés de l’exercice 2022 à intégrer au Budget Primitif (BP) 2023 du Budget Principal de la Ville d’Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



3/ Création et révision AP (Autorisations de programm es) AE (Autorisations d'engagements) du budget principal dans le cadre du vote du budget primitif 2023

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



4/ Vote des taux des impôts directs locaux 2023

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



5/ Constitution de dotations et de reprises aux provisions 2023

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



6/ Adoption du budget primitif 2023 du budget principal de la Ville d'Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



7/ Adoption du budget primitif 2023 du budget annexe du stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



8/ Reprise anticipée des résultats cumulés de l’exercice 2022 à intégrer au Budget Primitif

(BP) 2023 du Bud get Annexe de l’ANRU de la Ville d’Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



9/ Adoption du budget primitif 2023 du budget annexe de l'ANRU

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



10/ Adoption du budget primitif 2023 du budget annexe la régie autonome des parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



11/ Adoption du budget primitif 2023 du budget annexe de la régie autonome du port de plaisance Charles Ornano

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



12/ Expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) pour l'exercice budgétaire 2023

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



13/ Écriture de régularisation compte administratif et compte de gestion du budget principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



14/ Écriture de régularisation compte administratif et compte de gestion du budget principal - Budget annexe de la Régie Autonome du Port de Plaisance Charles Ornano

