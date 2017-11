Délibérations du 06 novembre 2017

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire lève la séance à 21h40.

PUGLIESIVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le MaireVote : A l'unanimitéII.2 - Prise à bail emphytéotique par la Ville d’AJACCIO des parcelles cadastrées section C, n° 1 022, 1 026, 1 029, Situées lieudit FORCIO, Appartenant à l’Association Diocésaine de CorseRapporteur : M. le MaireVote : A l'unanimitéII.3 - Convention de mise à disposition gratuite au profit de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, d’un terrain communal nu sis Saint Antoine 2, Commune d’AJACCIO, d’une superficie de 3,5 hectares de surfaceRapporteur : M. le MaireVote : A l'unanimitéII.4 - Echange de parcelles situées lieudit BIANCARELLO, cadastrées section BN n°27p, 28p et section BN n°92p.Rapporteur : M. le MaireVote : A l'unanimitéII.5 - Reconduite de l’autorisation de faire « appel à candidature pour la campagne Pavillon Bleu »Rapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCIVote : A l'unanimitéII.6 - Politique « zérophyto » - financement du plan de gestion différenciéeRapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCIVote : A l'unanimitéII.7 - Adoption de l’engagement d’une procédure de modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune en vue de permettre la réalisation du projet d’intérêt général de construction d’un site de production d’électricité cycle combinéRapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéII.8 - Adhésion à la convention des Maires pour le Climat et l’Energie, qui s’inscrit dans le cadre du projet ADAPT (Assistere l’aDattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero)Rapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéII.9 - Participation à l’édition 2018 du concours CUBE 2020Rapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéII.10 - Passation d’une convention de portage avec l’Office Foncier de Corse Concernant le lot 3 de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BD n°485 sise 19, Avenue Noël Franchini.Rapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéII.11 - Signature d’une convention de portage avec l’Office Foncier de la Corse aux fins de créer des logements sociaux dans l’immeuble sis 3 rue Frediani cadastré BW n°112Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéII.12 - Avis de la Ville d’Ajaccio relatif à la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) du Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) d’AjaccioRapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéIII.1 - Autorisation de solliciter des subventions de l’Etat pour la réalisation de jardins familiaux et d’un espace de sport en libre accès au sein du quartier des jardins de l’EmpereurRapporteur : M. le MaireVote : A l'unanimitéIII.2 - Attribution d’une subvention à l’association I Guerrieri d’Aiacciu pour l’année 2017Rapporteur : M. VANNUCCIVote : A l'unanimitéIII.3 - Actions de médiation du Palais Fesch-musée des Beaux-arts l’année scolaire 2017-2018Rapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéIII.4 - Attribution d’une subvention à la société Key Prod pour le concert « Les Insus »Rapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéIII.5 - Programmation 2018 des expositions à l’Espace DiamantRapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéIII.6 - Projet de médiation et d’action culturelleSpectacle vivant Année 2018Rapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéIII.7 - Programmation cinématographique 2018 à l’Espace DiamantRapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéIII.8 - Exposition « naturel pas naturel » au Palais Fesch-musée des Beaux-Arts en partenariat avec le Fond Régional d’Art Contemporain CorseRapporteur : Mme GUERRINIIII.9 - Mise en place d’un partenariat entre la ville d’Ajaccio et la SPA pour l’exercice 2017Rapporteur : M. VOGLIMACCIVote : A l'unanimitéIII.10 - Signature d’une convention de partenariat entre la ville et le Centre d’action médico-sociale précoceRapporteur : Mme COSTA-NIVAGGIOLIVote : A l'unanimitéIII.11 - Attribution d’une subvention à des associations du secteur nautiqueRapporteur : Mme BIANCAMARIAVote : A l'unanimitéIII.12 - Festivités de Noël 2017Rapporteur : M. MONDOLONIVote : A l'unanimitéIII.13 - Fonds de concours Patinoire 2017Rapporteur : M. MONDOLONIVote : A l'unanimité