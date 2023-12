Café citoyen de Mezzavia : foire aux questions Les Cafés Citoyens fournissent l’occasion d’échanges privilégiés entre les habitants des quartiers et les élus, ainsi que les directeurs des services de la Ville et de la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien. Retour sur les questions et les réponses qui ont été apportées lors du Café Citoyen organisé à l'école de Mezzavia.



Collecte des déchets 1/ Q : Les ordures ménagères ne sont pas collectées en porte-à-porte sur le chemin d’Acqualonga. Le seul point de collecte est situé à l’entrée du chemin. Or, nous n’avons plus de dégrèvement de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères depuis 2023…

R : Le secteur d’Acqualonga disposait d’un taux de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) réduit qui a cessé en 2023 car la Chambre régionale des comptes, lors de son dernier contrôle, a demandé l’harmonisation de ce taux. Même si la collecte en porte-à-porte n’est pas effective sur ce chemin, un service existe par le biais de l’apport volontaire des riverains et les ordures ménagères des habitants sont traitées, ce qui ne permet pas de moduler le taux de cette taxe. Par ailleurs, la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien, qui a en charge la gestion des déchets, étudie les possibilités d’extension des collectes en porte-à-porte avec l’acquisition de véhicules adaptés.



2/ Q : Pouvez-vous installer un bac de tri pour le carton sur le parking du magasin Géant Casino ?

R : Nous avons transmis votre demande à la Direction de l’environnement de la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien. Elle sera examinée dans le cadre de l’évolution des collectes.



3/ Q : Les bacs de tri sélectif du chemin d’Appietto sont très souvent pleins. Pouvez-vous faire le nécessaire pour qu’ils soient vidés régulièrement ?

R : Le signalement a été transmis à



4/ Q : Pouvez-vous installer des bacs de tri sélectif au chemin de Valli ?

R : La Communauté d’agglomération du Pays ajaccien va étudier les besoins et la possibilité d’implanter des bacs de tri sur ce chemin.



5/ Q : Où les riverains du chemin d’Appietto peuvent-ils déposer leurs ordures ménagères ?

R : La Communauté d’agglomération du Pays ajaccien assure la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte. Seules deux ou trois zones bénéficient d’un point de regroupement de collecte des bacs, dans la même, sur le chemin.



6/Q : Le conteneur à cartons du Domaine de Suartello est sous-dimensionné et il n’y a plus de conteneur à verre. Est-ce que les différents conteneurs de tri pourraient être répartis différemment sur l’ensemble du Domaine ?

R : La répartition des conteneurs sur le domaine privé du Domaine de Suartello dépend des aménagements réalisés par la copropriété. Une rencontre sur le terrain sera organisée par les services de la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien avec le président du Conseil syndical pour examiner la situation et discuter des possibilités, y compris pour l’implantation des conteneurs à cartons et à verre.



7/ Q : Qu’est-il prévu pour permettre la collecte des biodéchets sur le secteur de Mezzavia ?

R : La Communauté d'agglomération du Pays ajaccien étudie la possibilité d'installer un composteur collectif pour les immeubles, mais cela nécessite d'avoir l'accord des copropriétaires et un interlocuteur « motivé » sur place.

Proximité/Habitat 8/ Q : Pouvez-vous prévoir le nettoyage du parc paysager en face du magasin « Leroy Merlin », ainsi que l’entretien du ruisseau ?

R : Une action des services de la Ville conjointe avec la société « Leroy Merlin », propriétaire de l’aire de jeux, va être mise en œuvre afin qu’un entretien régulier du parc soit réalisé.

Concernant le nettoyage du ruisseau, la



9/ Q : Nous supportons des nuisances importantes générées par le quai de transfert de la mairie à Ranucchietto. Qu’avez-vous prévu pour y remédier ?

R : Concernant ces nuisances, la commune a, ces derniers mois, mis en œuvre des mesures correctives : dispositif de vidéosurveillance, contrôle des accès, démoustication.

Bien consciente du fait que les nuisances sonores perdurent, la Ville a mandaté un acousticien agréé pour établir les niveaux de nuisances et les éventuelles mesures palliatives qui pourraient être adoptées, dès lors qu'elles soient suffisantes, afin de garantir la bonne cohabitation entre cette installation technique et la zone résidentielle.

Le rapport d'analyse de l'acousticien a été rendu ces derniers jours et il fait actuellement l'objet d'une analyse par les services municipaux compétents.



10/ Q : Il faudrait prévoir la réfection du chemin de Suartello, qui est en mauvais état, jusqu’au niveau des établissements « Armani ». Il faudrait également créer un cheminement piéton sécurisé pour les enfants et les habitants du Domaine de Suartello qui vont à pied à l’arrêt de bus situé sur la route de Mezzavia…

R : Les travaux de réfection de la chaussée du chemin de Suartello sont prévus pour le courant 2024. A la suite de ces travaux, une étude sera réalisée par les services techniques pour la réalisation d’un cheminement piéton ou, au mieux, d’un trottoir, la majeure partie du chemin étant privée. Le sujet sera présenté en commission technique pour validation.



11/ Q : Nous avons une problématique de vitesse sur un chemin privé. Pouvez-vous y prévoir des aménagements et réparer les lampadaires qui ne fonctionnent plus ?

R : S’agissant d’un chemin privé, la Ville n’est pas fondée à intervenir, ni sur d’éventuels aménagements ni sur la remise en fonction des lampadaires. Ces opérations sont à la charge du propriétaire de ce chemin.



12/ Q : Le ralentisseur situé au niveau du magasin « La Roulotte », route de Mezzavia, n’est pas règlementaire.

R : Ce plateaux traversant sera rendu conforme à la règlementation en vigueur dans les plus brefs délais.



R : La Police municipale a été sensibilisée afin de lancer les procédures d'enlèvement.





14/ Q : Un arbre gêne la visibilité sur le chemin d’Appietto au niveau des « Pâtes Colomba ». Pouvez-vous le faire couper ?

R : En ce qui concerne le chemin d’Appietto, la Direction de l’environnement, du végétal et du littoral va travailler à la restauration du gabarit de route sur les deux chemins au travers de deux actions successives : Un élagage d’urgence effectués en régie dès janvier

De plus, après vérification de la domanialité, une campagne de mises en demeure des propriétaires privés pour qu’ils assurent leurs végétaux et élaguent leurs arbres de bord de route.

15/ Q : Est-il possible d’étudier la création d’un poste de refoulement public afin d’éviter que de nombreux particuliers du chemin de Valli soient contraints de s’équiper en pompes individuelles ?

R : La Communauté d’agglomération du Pays ajaccien, en charge des eaux et de l’assainissement, étudiera le positionnement des réseaux existants et les possibilités techniques.



16/ Q : Est-il possible de créer un passage piéton sur le plateau traversant, à hauteur de la boucherie, sur la route de Mezzavia ?

R : Les services techniques de la Ville étudieront cette demande.

Chemin d'Acqualonga

17/ Q : Les camions de plus de 3,5 tonnes empruntent cette voie bien qu’elle leur soit interdite.

R : Le non-respect de la limitation de tonnage constitue une infraction au code de la route, il s’agit par conséquent d’un problème relevant des compétences de la police qui, suite à ce signalement, réalisera des contrôles réguliers du chemin.



18/ Q : Nous avons vendu notre parcelle à la Ville pour qu'elle effectue des travaux de soutènement de la voirie, cela n'a pas encore été réalisé.

R : les travaux de soutènement au droit de la parcelle de l’habitation en question, dont la ville a acquis une partie, n’ont en effet pas pu être réalisés. Ces travaux vont être programmés prochainement.



19/ Q : La construction sur la parcelle numérotée AR100 est squattée, pouvez-vous faire quelque chose ?

R : Cela relève des pouvoirs de police du Maire. Les services de la Ville ont envoyé un courrier au maitre d’ouvrage du chantier pour lui demander de faire le nécessaire afin de remédier à la situation et de sécuriser son chantier et les bâtisses si le chantier inactif.



20/ Q : Il y a un problème de ruissellement des eaux du chemin dans les parcelles privées.

R : Conformément au code civil, s’agissant d’une servitude naturelle légale, le fonds inférieur doit recevoir les eaux de pluie du fonds supérieur.



21/ Q : Des permis de construire sont accordés sur ce chemin alors que la voirie ne permet pas aux engins de travaux publics de circuler.

R : Des réserves sont formulées si les projets sont trop importants. Sinon, un avis de voirie favorable est généralement délivré pour les constructions de maisons individuelles ou petits collectifs.



22/ Q : Il faudrait prévoir un élagage le long du chemin, les branches des arbres débordent et gène la circulation.

R : La Direction de l’Environnement du Végétal et du Littoral va travailler à la restauration du gabarit de route sur le chemin au travers de deux actions successives : Un élagage d’urgence effectués en régie dès janvier

Une campagne de mises en demeure des propriétaires privés d’entretenir leurs végétaux et élaguer leurs arbres de bords de route 23/ Q : Il faudrait prévoir un entretien de la chaussée.

R : Les services techniques de la Ville procèdent à l’entretien des voiries communales selon une programmation annuelle et à la demande (via le service Allô Mairie) lorsque cela s’avère nécessaire notamment en termes de sécurité des usagers, pour exemple, un dos d’âne a été créé cette année à la demande des riverains pour apaiser la vitesse et sécuriser la sortie de leur résidence. : Une action des services de la Ville conjointe avec la société « Leroy Merlin », propriétaire de l’aire de jeux, va être mise en œuvre afin qu’un entretien régulier du parc soit réalisé.Concernant le nettoyage du ruisseau, la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien, qui a en charge la compétence de l’entretien des cours d’eau dans le cadre de la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), fera le nécessaire.Concernant ces nuisances, la commune a, ces derniers mois, mis en œuvre des mesures correctives : dispositif de vidéosurveillance, contrôle des accès, démoustication.Bien consciente du fait que les nuisances sonores perdurent, la Ville a mandaté un acousticien agréé pour établir les niveaux de nuisances et les éventuelles mesures palliatives qui pourraient être adoptées, dès lors qu'elles soient suffisantes, afin de garantir la bonne cohabitation entre cette installation technique et la zone résidentielle.Le rapport d'analyse de l'acousticien a été rendu ces derniers jours et il fait actuellement l'objet d'une analyse par les services municipaux compétents.Les travaux de réfection de la chaussée du chemin de Suartello sont prévus pour le courant 2024. A la suite de ces travaux, une étude sera réalisée par les services techniques pour la réalisation d’un cheminement piéton ou, au mieux, d’un trottoir, la majeure partie du chemin étant privée. Le sujet sera présenté en commission technique pour validation.S’agissant d’un chemin privé, la Ville n’est pas fondée à intervenir, ni sur d’éventuels aménagements ni sur la remise en fonction des lampadaires. Ces opérations sont à la charge du propriétaire de ce chemin.Ce plateaux traversant sera rendu conforme à la règlementation en vigueur dans les plus brefs délais. R : La Police municipale a été sensibilisée afin de lancer les procédures d’enlèvement.En ce qui concerne le chemin d’Appietto, la Direction de l’environnement, du végétal et du littoral va travailler à la restauration du gabarit de route sur les deux chemins au travers de deux actions successives :La Communauté d’agglomération du Pays ajaccien, en charge des eaux et de l’assainissement, étudiera le positionnement des réseaux existants et les possibilités techniques.Les services techniques de la Ville étudieront cette demande.Le non-respect de la limitation de tonnage constitue une infraction au code de la route, il s’agit par conséquent d’un problème relevant des compétences de la police qui, suite à ce signalement, réalisera des contrôles réguliers du chemin.les travaux de soutènement au droit de la parcelle de l’habitation en question, dont la ville a acquis une partie, n’ont en effet pas pu être réalisés. Ces travaux vont être programmés prochainement.Cela relève des pouvoirs de police du Maire. Les services de la Ville ont envoyé un courrier au maitre d’ouvrage du chantier pour lui demander de faire le nécessaire afin de remédier à la situation et de sécuriser son chantier et les bâtisses si le chantier inactif.Conformément au code civil, s’agissant d’une servitude naturelle légale, le fonds inférieur doit recevoir les eaux de pluie du fonds supérieur.Des réserves sont formulées si les projets sont trop importants. Sinon, un avis de voirie favorable est généralement délivré pour les constructions de maisons individuelles ou petits collectifs.Il faudrait prévoir un élagage le long du chemin, les branches des arbres débordent et gène la circulation.La Direction de l’Environnement du Végétal et du Littoral va travailler à la restauration du gabarit de route sur le chemin au travers de deux actions successives :Les services techniques de la Ville procèdent à l’entretien des voiries communales selon une programmation annuelle et à la demande (via le service Allô Mairie) lorsque cela s’avère nécessaire notamment en termes de sécurité des usagers, pour exemple, un dos d’âne a été créé cette année à la demande des riverains pour apaiser la vitesse et sécuriser la sortie de leur résidence.

Aménagement/Grand projets 24/ Q : Les documents de présentation de la « voie verte » de la route des Sanguinaires sont-ils consultables ?

R : Il s’agit de travaux entrepris par la Collectivité de Corse. Vous pouvez trouver les informations relatives à ces travaux sur le lien suivant :



25/ Q : Les conditions de circulation sur le chemin d’Appietto sont difficiles car il est très étroit. Pouvez-vous installer un feu afin de faire un alternat ou faire un sens unique de circulation ?

R : Les services techniques de la Ville vont étudier les deux possibilités afin de déterminer laquelle serait la plus adaptée à la situation. Un test pourrait éventuellement être réalisé pour vérifier l’efficacité du dispositif.

Il faut également prendre en considération la réalisation future de la « pénétrante », ainsi que du téléporté Angelo qui auront vocation à soulager le secteur.



26/ Q : À la sortie du chemin d’Appietto, sur la route départementale n°81, route de Calvi, pouvez-vous faire un giratoire pour faciliter et sécuriser la sortie ?

R : S’agissant d’une route départementale appartenant à la Collectivité de Corse, la proposition sera transmise au service des routes départementales.



27/ Q : Où peut-on trouver des informations sur le téléporté ?

R : Le projet du téléporté Angelo, porté par la Communauté d'agglomération du Pays ajaccien, est consultable en suivant le lien suivant : https://www.ca-ajaccien.corsica/liaison-par-cable-angelo/



28/ Q : Le magasin « Leroy Merlin » a déposé un permis de construire pour ses besoins de stockage. Va-t-il empiéter sur le parc de jeux ?

R : Le permis concernant la construction d’un dépôt de matériaux (n°02A00423A19) a été délivré par la mairie le 06/06/2023.

Le plan de masse « avant/après travaux » montre effectivement un empiètement sur l’aire de jeux qui appartient à l’enseigne, mais aussi la création de deux nouvelles aires de jeux, création confirmée dans la notice descriptive du projet ci-après :



« III-2. Le parti architectural

Le projet envisagé présentera une volumétrie simple, bâtiment métallique rectangulaire avec toiture type bacs acier double pente :

Le bâtiment sera couronné par un acrotère en bardage métallique habillant les fermes en pignons et cachant les égouts de toitures sur les longs pans.

Les lignes du dépôt seront simples et pures, ses teintes sobres et rabattues.

Les abords et l’accès seront traités qualitativement afin de permettre une insertion « en douceur » de la construction dans son environnement.

L'espace de jeux existant sera recréé sur le terrain, au sud du dépôt, de l'autre côté du ruisseau. »

29/ Q : Nous avons constaté que, sur le chemin d’Appietto, il y a un problème d’écoulement des eaux de pluie au niveau du dos d’âne, ainsi que des atterrissements.

R : Ce problème est connu des services de la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien qui ont en charge les réseaux pluviaux. Ils ont proposé d’inscrire au budget 2024 la création d’un réseau pluvial entre le chemin d’Appietto et le Cavallu Mortu.

Deux tracés sont à l’étude, un premier en traversant les parcelles de « Fun Foot », le second tracé en traversant « Romolo », jusqu’à la route de Calvi.

30/ Q : Est-il possible d’avoir des informations sur le projet de création d’un giratoire sur la route territoriale n°22, route de Mezzavia.

R : Les services techniques de la Ville ont travaillé sur la création d’un nouveau giratoire sur la route départementale n°31, route de la Madonuccia, non sur route territoriale n°22. Celui-ci desservira le lotissement de la Confina et permettra la suppression des feux tricolores à l’entrée de la RT22.



