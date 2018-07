Délibérations du 27 juin 2018

L’ordre du jour étant épuisé M. le Maire, lève la séance à 21 H 30

2018_117. Motion présentée par le groupe de La gauche municipale (Etienne Bastelica, Jean-Marc Ciabrini, Paul Antoine Luciani, Santa Simonpietri), relative à l'ouverture à la concurrence du marché de l’électricité et du gaz.Rapporteur : M. LucianiAdopté à l'unanimitéRapporteur : M. le MaireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le MaireVote : 33 voix pour et 6 non participations (M. Luciani, M. Ciabrini, Mme Grimaldi d'Esdra, M. Bastelica, M. Leonetti, Mme Simonpietri)Rapporteur : M. le MaireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le MaireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le maireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le MaireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le MaireVote : A l'unanimité (M. le maire, Mme Corticchiato, M. Voglimacci, M. Habani et Mme Feliciaggi ne prennent pas part au vote)Rapporteur : M. le MaireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le MaireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le maireVote : 37 voix pour et 1 abstention (Mme Grimaldi d'Esdra)Rapporteur : M. le maireVote : 37 voix pour et 1 abstention (Mme Grimaldi d'Esdra)Rapporteur : M. le maireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le maireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le maireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le maireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le maireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le maireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le maireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. le maireVote : A l'unanimitéM. Rapporteur : le maireVote : A l'unanimitéRapporteur : M. VANNUCCIVote : A l'unanimitéRapporteur : M. VANNUCCIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme GUERRINIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme OTTAVYVote : A l'unanimitéRapporteur : M. VOGLIMACCIVote : A l'unanimitéRapporteur : M. VOGLIMACCIVote : A l'unanimitéRapporteur : M. VOGLIMACCIVote : A l'unanimitéRapporteur : M. VOGLIMACCIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme COSTA-NIVAGGIOLIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme COSTA-NIVAGGIOLIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme COSTA-NIVAGGIOLIVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme CORTICCHIATOVote : A l'unanimitéRapporteur : Mme FELICIAGGIVote : A l'unanimité