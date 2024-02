Café citoyen du Finosello : Foire aux questions

PROXIMITE/TRANSPORT/HABITAT/COLLECTE DE DECHETS



1/Q : Est-il envisageable de remettre le giratoire Boulevard Louis Campi à l’embranchement de Bodiccione ?

R : Le giratoire de Bodiccione a été supprimé lors des travaux d’aménagements de la Rocade par la Collectivité de Corse en raison de contraintes techniques qui ne permettaient pas de le conserver.



2/Q : Comment résoudre le problème des dépôts sauvages récurrents sur le parking de la résidence « La Clairière », boulevard Louis Campi ?

R : La Direction de l’Environnement de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien va se rapprocher du conseil syndical de copropriété pour organiser une réunion sur site pour solutionner le problème. Cela pourrait a priori passer par la construction d’un local à ordures ménagères conforme au règlement de collecte.



3/Q : Le passage régulier d’une police de proximité sur l’avenue Maréchal Lyautey est-elle envisageable ? En effet, nous sommes entourés par quatre établissements scolaires, il faudrait que des patrouilles circulent à pied et régulièrement dans la journée.

R : La Police Municipale a été informée de votre doléance, des rondes pédestres plus régulières seront organisées sur le secteur. En revanche, il est impossible de dédier des effectifs de police à un seul secteur.



4/Q : Le lycée professionnel du Finosello étant localisé avenue Maréchal Lyautey, nous subissons des nuisances sonores liées à des deux-roues manifestement non-homologués. Comment la municipalité prévoit-elle de réduire cet impact sonore et la vitesse excessive des deux-roues sur cette artère ?

R : En effet, il a été constaté des nuisances sonores et des problèmes de sécurité liés à la vitesse sur cette avenue.

A partir de ce constat, la Police Municipale s’est équipée d’un sonomètre dans l’objectif de réaliser des opérations aléatoires conjointes avec la Police Nationale. Sous le même format, des opérations sont déjà réalisées pour ce qui concerne les contrôles de vitesse.



Dans un deuxième temps, une campagne plus répressive sera organisée, au printemps, concomitamment avec la mise en place du contrôle technique obligatoire des deux-roues.



Enfin, la problématique de la vitesse sera prise en considération dans le cadre de l’étude en cours portant sur le réaménagement global de l’avenue Maréchal Lyautey.



5/Q : Il a été constaté que le bac à verre de la résidence « les Jardins du Finosello » a été supprimé, ce qui occasionne des problèmes de tri et de dépôts sauvages. Est-il possible d’installer des colonnes de tri ?

R : La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien organisera prochainement une réunion sur site afin de trouver des solutions concernant l’implantation des colonnes, en prenant en compte les contraintes techniques liées à leur positionnement.



6/Q : Nous souhaiterions construire un local à ordures ménagères pour la résidence « Empire ». Comment procéder ?

R : La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien prendra contact avec votre conseil syndical afin d’organiser une réunion sur site pour la réalisation d’un local avec les préconisations techniques correspondantes.



7/Q : Les bacs à ordures ménagères de la résidence « l’Orangerie » sont actuellement situés sur le trottoir. Comment régler ce problème ?

R : Les bacs à ordures ménagères sont positionnés sur le domaine public lorsqu’une copropriété n’offre pas la possibilité de les remiser dans son enceinte, ce qui va à l’encontre du Règlement Sanitaire Départemental, et c’est le cas en l’occurrence. Par conséquent, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien vous contactera pour tenter de solutionner le problème.





ENVIRONNEMENT/ TRANSITION ENERGETIQUE



8/Q : Avec la création de l’éco-quartier du Finosello, est-il envisagé de planter des arbres et une treille végétale avenue Maréchal Lyautey ?

R : Pour information, l’éco-quartier sera orné d’un square végétalisé afin d’offrir un espace de respiration ombragé, des cheminements piétons et un espace « jardins secrets » en terrasse qui rappellera les usages passés des lieux. La végétalisation de l’avenue Maréchal Lyautey peut être envisagée, mais il faut prendre en considération la géométrie de la voie, sachant que l’espace est contraint pour l’implantation de trottoirs aux normes. L’étude de végétalisation peut être soumise sous certaines conditions de faisabilité.



9/Q : A la demande de l’association « Les Jardiniers sans terre d’Ajaccio », est-il possible de mettre à disposition un terrain, quartier du Finosello, pour la création de jardins partagés, la plantation d’arbres fruitiers, la construction d’une cabane partagée, et ainsi bénéficier d’un espace de convivialité ?

R : Pour pouvoir étudier un projet comme celui-ci, il faut au préalable vérifier si la Ville dispose du foncier nécessaire et, le cas échéant, si la localisation des parcelles est adaptée à l’activité. L’association sera alors être sollicitée pour la mise en œuvre du projet.





AMENAGEMENT/ GRANDS PROJETS