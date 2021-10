Séance du 25 octobre 2021



Voici l'ordre du jour du prochain conseil municipal ci-dessous : Présentation de l'inventaire général du patrimoine.

1 - Plan de lutte 2021-2023 contre le Charançon Rouge du Palmier sur la commune d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



2 - Reconduction de la convention entre la Ville d'Ajaccio et la FREDON pour la campagne 2021 de piégeage du Charançon Rouge du Palmier

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



3 - Création d'une nouvelle médiathèque rue des trois Marie.

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



4 - Lancement d'études en vue de la réhabilitation de l'Oratoire Saint Joseph

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



5 - Palais Fesch musée des Beaux-Arts autorisation de prêts auprès de musées nationaux et internationaux

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



6 - Programmation en faveur du Patrimoine 2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



7 - Restauration et copie de la Statue de Napoléon en habit de Consul romain, ainsi que la fontaine aux quatre lions Place Foch

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



8 - Site Antique San Ghjuvanni, Valorisation patrimoniale du site

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



9 - Soutien à une exposition virtuelle de la bibliothèque Fesch

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



10 - Spectacle Vivant - Saison culturelle 2021/2022 - janvier à juin 2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



11 - Travaux de Jonction Palais Fesch - Chapelle Impériale

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



12 - Modalités de rémunérations des heures effectuées par les enseignants, à titre accessoire, pour le compte de la ville d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



13 - Projet d'isolation, d'étanchéification à l'école Simone Veil

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



14 - Travaux d'installation dans les écoles et crèches de détecteurs de CO2 et de purificateurs d'air dans le cadre de la prévention COVID - Phase 1

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



15 - Individualisation de la subvention octroyée à la copropriété de CALA DI SOLE dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat "copropriétés dégradées des Cannes" Modification de la délibération n°2021/110 en date du 26 avril 2021

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



16 - Avis de la Ville d'Ajaccio relatif au projet de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de l'établissement ANTARGAZ sur la commune d'AJACCIO

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



17 - Avenant n°2 à la convention bipartite de maitrise d'usage et de gestion conservatoire visée par un tiers "Vignola Suartello" entre la Mairie d'Ajaccio et le Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse (CENC), visée par ENGIE

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



18 - Création d'une servitude de passage par la parcelle communale cadastrée CP134 au bénéfice de la parcelle cadastrée CP28

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



19 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Ville d'Ajaccio (collectivité d'origine) et la Trésorerie du Grand Ajaccio (organisme d'accueil).

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



20 - Autorisation donnée au Maire d'Ajaccio de signer la convention de mise à disposition de personnel, entre la Ville d'Ajaccio (collectivité d'origine) et le Collège du Stilettu (structure d'accueil)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



21 - Création d'emplois budgétaires destinés à faire face à un besoin saisonnier pour les festivités de Noël et pouvant être pourvus par des agents non titulaires

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



22 - Création d'un emploi de collaborateur de cabinet

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



23 - Modification de deux emplois permanents afin de permettre le changement de filière d'agents municipaux

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



24 - CUNCORSU "Disegna u me librettu di famiglia"

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint délégué



25 - Festivités de Noël

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint délégué



26 - Fonds de concours Patinoire 2021

26 - Fonds de concours Patinoire 2021

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint délégué

