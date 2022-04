Séance du 25 avril 2022

1 - Avenant n° 2 au traité de concession d'aménagement "Finosello"

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



2 - Voie de liaison urbaine entre l'entrée de la ville d'Ajaccio et le secteur du Stiletto - Lancement des procédures réglementaires en vue de l'obtention des autorisations nécessaires à la réalisation de l'opération.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



3 - Travaux de mise aux normes, rénovation et sécurisation du service des Espaces Verts

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



4 - Rénovation du Tennis club du Casone

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, adjoint délégué



5 - Adhésion Réseau Pacadac

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



6 - Attribution de subventions aux associations culturelles

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



7 - Exposition de l'oeuvre Anthroposcene au sein de la Citadelle

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



8 - Prêt d'ouvrages de la Bibliothèque Fesch

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



9 - Renouvellement partenariat avec le Centre Méditerranéen de la Photographie - 2022/2025

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



10 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention de partenariat avec Corse Active pour l'initiative

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



11 - Travaux de mise aux normes, rénovation et de sécurisation du centre technique municipal et du garage municipal

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



12 - Acquisition d'un bien sans maître revenant de plein droit à la commune (article 713 du Code Civil) : Parcelle bâtie cadastrée section BV n°15

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



13 - Travaux de rénovation des crèches de la ville d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, adjointe déléguée



14 - Attribution d'une subvention au Sindicatu di i Travagliadori Corsi STC et signature d'une convention triennale

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



15 - Création d'emplois budgétaires destinés à faire face à un besoin saisonnier et pouvant être pourvus par des agents non titulaires

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



16 - Modification de la délibération n° 2021/327 en date du 29 novembre 2021 relative au RIFSEEP mis en place à la mairie d'Ajaccio-

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



17 - Modification de quatre emplois permanents.

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



18 - Renouvellement de l'agrément de la ville d'Ajaccio pour accueillir cinq missions de service civique

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



19 - Convention de partenariat avec la fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de Corse du Sud, du conseil régional des Notaires de Corse et du conseil de l'ordre des Architectes de Corse

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint délégué



20 - Contrat de Ville 2022

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



21 - Adhésion à l'association Hub Corsica

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée