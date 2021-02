Séance du 22 février 2021 U prossimu cunsigliu municipali si farà u 22 di frivaghju in Casa Cumuna



Voici l'ordre du jour du prochain conseil municipal ci-dessous :

1 - Adhésion de la Ville d'Ajaccio au réseau marque Ville Impériale et à la fédération des cités européennes Napoléoniennes

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



2 - Acquisition de matériels d'exposition en vue de manifestations culturelles d'envergure

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



3 - Acquisition de matériels techniques, scéniques et d'accueils

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



4 - Agrandissement de la médiathèque des Jardins de l'Empereur

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



5 - Don d'une peinture d'Emile Brod "Hyacinthe Campiglia" de la part de Jean-Baptiste Torre

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



6 - Manifestations culturelles relatives au bicentenaire de la mort de Napoléon 1er

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



7 - Mécénat de l'association "les amis de Saint-Erasme"

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



8 - Mécénat de l'association des Amis du Palais Fesch pour la restauration d'une nature morte aux fruits et au gibier

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



9 - Deuxième modification des échéances de remboursement de la dotation initiale versée à la régie du Palatinu

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



10 - Rénovation Tennis du Casone

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



11 - Transformation des locaux de l'ancienne Halle aux poissons pour accueillir le service des ASVP

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



12 - Vente d'espaces publicitaires dans le magazine "Ajaccio en Mag"

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



13 - Classement de voirie dans le domaine public communal

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



14 - Avis de la Ville d'Ajaccio concernant le plan local de protection contre les Incendies (PLPI)

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



15 - Conditions essentielles de la vente d'un terrain communal issu de la parcelle cadastrée section CP n°134 (1)

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



16 - Conditions essentielles de la vente d'un terrain communal issu de la parcelle cadastrée section CP n°134 (2)

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



17 - Retrait des délibérations municipales n°2019/309, n°2019/310, n°2019/311 en date du 25 novembre 2019, n°2020/034 en date du 20 janvier 2020 et n°2020/202 en date du 20 juillet 2020.

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



18 - Principe de la passation de contrats de concessions immobilières en vue de régulariser l'occupation des établissements commerciaux implantés sur des terrains appartenant au domaine privé de la Commune, situés Route des Sanguinaires.

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



19 - Sollicitation de l'Office Foncier de la Corse et signature d'une convention de portage en vue de procéder à l'acquisition et au portage foncier d'un immeuble sis 1 rue des 3 Marie cadastré BX n °169 afin d'y mener une opération de réhabilitation visant à diversifier le parc social

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



20 - Accueil d'une mission de service civique au sein des services municipaux

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



21 - Modification de cinq emplois permanents consécutive à des départs à la retraite

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



22 - Modification de deux emplois permanents consécutive à des mobilités externes.

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



23 - Attribution de la subvention à la mutuelle nationale hospitalière service à l'enfance

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



24 - Signature de la charte des acteurs jeunesse de Corse

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée

