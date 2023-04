Végétalisation urbaine, une démarche écologique, économique et salutaire Parechji arburi sò stati posti in cità dipoi u 2022, semu annant'à una dimarchja eculogica, ecunomica è di primu intaressu pà tutti

« Renaturalisation », « urbanisme végétalisé », « revégétalisation »… Les néologismes ne manquent pas pour évoquer un type d’intervention qui recouvre un enjeu capital puisqu’il a directement trait à la présence de l’arbre en milieu urbain.









La Ville d’Ajaccio s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche visant à mettre en valeur et renforcer la présence de ces véritables biens publics de la biodiversité que sont les arbres. Entre 2022 et cette année, ce sont ainsi plus de 320 sujets qui sont déployés dans différents secteurs de la commune, depuis le centre-ville jusqu’à Mezzavia. Les derniers sites traités sont le haut du boulevard Madame Mère et la rocade (phase 4).



S’il n’est, certes, pas toujours le plus perceptible, l‘arbre fait en effet partie intégrante des projets d’aménagement urbain à Ajaccio. Il s’inscrit, au même titre que les divers aménagements, le stationnement ou encore la circulation, au cœur d’une réflexion globale.

Les nombreux attraits de l’arbre Il n’est plus nécessaire de démontrer que les arbres sont d’inépuisables sources de bienfaits. Ils rendent les villes plus attractives, encouragent la mobilité et améliorent le bien-être des habitants en contribuant à l’embellissement des lieux, tout en nous liant au cycle des saisons.

L’aspect « qualité de l’air » n’est pas négligeable, en bénéfice direct (photosynthèse) ou secondaire ; un choix stratégique d’emplacement protège les bâtiments et apporte l’ombre qui modèrera l’emploi d’un climatiseur et, à l’inverse, forme une couche de protection contre le froid et le vent.



Les arbres aident également à l’atténuation de la propagation des nuisances sonores et ont, par ailleurs, un impact sur la sécurité en matière de circulation ; installés sur les bords de chaussée, ils rendent les voies visuellement plus étroites et incitent à abaisser la vitesse de circulation.

L’arbre en ville se traduit par différentes approches La plantation de sujets dits « d’alignement », sur les bords de voirie, celle que l’on peut qualifier « d’ornementale » sur les places ou dans les parcs, mais aussi la végétalisation de façades ou de toitures, notamment, à des fins écologiques, les prairies végétales (drainage des sols et bassins de rétention), les jardins partagés (communauté, économie, qualité de vie..) ; enfin, au-delà de la main de l’homme, il demeure pertinent de laisser, par moments, la nature reprendre ses droits.



Le choix stratégique des essences L’arbitrage des plantations est capital pour garantir la pérennité et le bon usage de l’installation. En fonction des contraintes et/ou des opportunités paysagères (arrosage, visibilité ou encore esthétique), le choix des sujets est scrupuleusement étudié. Afin de limiter d’éventuelles nuisances, la Ville d’Ajaccio s’est engagée à limiter les sources d’allergènes à proximité des écoles notamment (Plan de Santé Environnementale).





Pour commencer, il est important de varier les espèces. En effet, l’expérience a démontré que les ensembles de sujets identiques pouvaient présenter une certaine forme de fragilité, notamment en cas de maladie de l’un d’eux. Il faut cependant veiller à privilégier les essences dont les conditions d’adaptation aux contraintes locales sont optimales. Pour ce faire, il est indispensable de bien connaitre le sous-sol, le sol et l’ensemble des paramètres climatiques du terrain : exposition au soleil, à l’ombre, au vent et aux embruns.

Ajaccio bénéficie d’un climat méditerranéen, marqué par des étés chauds et secs, et des pluies irrégulières, parfois torrentielles.



Ensuite, et même si nous voudrions avoir immédiatement des arbres grands et majestueux, il est primordial de planter de jeunes sujets afin de leur laisser les meilleures chances de survie.



La stratégie de végétalisation qui sera prochainement présentée et débattue par les élus du conseil municipal réaffirmera l’importance que la ville confère à la place de l’arbre en ville



Derniers ouvrages entrepris par la Ville d’Ajaccio FOCUS / 129 sujets plantés en 2022 :

Traversée de Mezzavia : 17 arbres d’alignement + 16 arbres sur le parking, 7 essences d’arbres différentes ;

Cours Napoléon phase 1 : 40 arbres d’alignement, 4 essences différentes ;

Rocade, phase 4 : 5 Magnolia grandiflora cépée sur les ronds-points ;

Traverse des Cannes : 5 aulnes + 2 palmiers ;

Avenue du Maréchal Juin : 24 arbres d’alignement, 4 essences différentes ;

Cours Grandval : 3 arbres d’alignement, 2 essences différentes ;

Place Jean Casili et avenue François Pietri : 14 arbres d’alignement, 3 essences différentes (remplacement de sujets morts) ;

+ 5 Palmiers plantés par le Port Charles Ornano.



REALISATIONS 2023 : 194 sujets

Plantations rocade phase 4 : 85 arbres d’alignement, 10 essences différentes (travaux achevés) ;

Plantations cours Napoléon phase 2 : 54 arbres d’alignement, 4 essences différentes (travaux achevés) ;

Plantation aire de jeux de Pietralba : 3 muriers (travaux achevés) ;

Remplacement d’arbres mort dans divers quartiers de la ville : 26 arbres (travaux achevés) ;

Plantations boulevard Madame Mère : 11 arbres d’alignement, 3 essences différentes ;

Rue Vincent Moro Giafferi : 5 aulnes cépée ;

Avenue Jean-Jérôme Levie : 10 arbres d’alignement, 2 essences différentes.



