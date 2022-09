Transition Energetique : La Ville démarre un chantier exceptionnel de modernisation de l’éclairage public Ce mercredi 14 septembre, à 11h, le maire d’Ajaccio et président de la CAPA, Stéphane Sbraggia et Caroline Corticchiato, adjointe déléguée à l’excellence environnementale et à la transition écologique, se sont rendus chemin de Pietralba au niveau du stade à l’occasion du lancement du grand chantier de rénovation et de modernisation de l’éclairage public.



En effet la Ville d’Ajaccio démarre par ces travaux un vaste chantier sans équivalent en Corse qui s’intègre dans la politique de la Ville en matière de voirie (entretien et aménagement) mais surtout d’excellence environnementale.





Un parc devenu vieillissant En 2017, la Ville d’Ajaccio s’est engagée dans une démarche de rénovation et de modernisation de son éclairage public en partenariat avec l’ADEME et la Collectivité de Corse via son Agence d’Urbanisme et d’Energie de la Corse (AUE) dans le but de réaliser son schéma directeur territorial.



Ainsi, elle a entrepris, en 2019 et 2020, un audit énergétique de l’ensemble de son parc.

Ce dernier a permis de recenser le parc patrimonial existant mettant en exergue par des éléments chiffrés les priorités d’intervention du chantier.



Alors que seulement 10% des supports ont moins de 10 ans, l’étude met en exergue que 90% des candélabres présentent à des degrés divers des problématiques de vieillissement, de corrosion ou de chocs.



Elle met en évidence également que 95% des sources luminaires sont concernées par une logique d’optimisation énergétique.

Aujourd’hui la Ville d’Ajaccio passe à la phase opérationnelle de son projet.



Ce plan de rénovation et de modernisation de près de 10 millions d’euros vise à remplacer ou rénover les équipements obsolètes, mâts vieillissants, et points lumineux non conformes afin de répondre aux normes en vigueur notamment dans un objectif de transition énergétique.

Répondre aux impératifs sécuritaires et environnementaux Ce projet va permettre à la Ville de réduire la puissance d’installation d’éclairage public, d’ajuster les puissances lumineuses aux différents usages et in fine de baisser le coût énergétique associé.



Mais également de diminuer la pollution lumineuse tout en améliorant l’expérience des usagers (confort visuel des usagers et sécurité). Enfin le réseau d’éclairage public de la Ville sera doté d’un système de télégestion.



Ces travaux programmés sur deux grandes phases (septembre 2022-décembre 2023 et 2024-2026) devraient permettre de traiter près de 4500 points lumineux, avec 5 profils de lanternes et mats différents adaptés à l’environnement patrimonial des quartiers.

L’objectif affiché par la Ville est de réduire considérablement la consommation énergétique de son parc, de l’ordre de 75% grâce à l’emploi sources lumineuses à LED moins énergivore et d’une régulation des puissances délivrées. Les économies qui seront générées par cette baisse de consommation énergétique sont évaluées à près de 400 000 euros par an.

2,5 millions de travaux pour la 1ère phase La première phase de travaux, programmée jusqu’en 2023 va concerner près de 1300 points lumineux. D’ici la fin de l’année, 650 points lumineux seront traités et concerneront le secteur partant du Lamparo jusqu’à l’avenue Danielle Casanova. Les travaux devraient ensuite, outre Pietralba, s’étendre vers les zones résidentielles du Salario, de la route d’Alata, du Loretto, du chemin d’Acqualonga, de Mezzavia, du chemin d’Appietto et du Vazzio.Le coût de cette séquence est évaluée à 2,5 millions d’euros.



La réalisation de cette opération est financée à près 50 % par les partenaires suivants :

-la collectivité de Corse et son agence d’urbanisme et d’énergie (AUE) ;

-l’Union Européenne au travers des fonds FEDER ;

- EDF.

La Banque des Territoires est également partenaire de cette opération.



La réalisation de cette première phase va permettre à la Ville de réduire la consommation énergétique des points lumineux traités de 80%, avec une économie de 110 000 euros à l’issue de cette tranche soit en 2024. Les émissions de CO2 devraient être abaissées à 573 tonnes eq/CO2 par an

Ils ont dit : « A l’heure où la transition écologique investit l’ensemble des politiques publiques, chaque initiative compte. La Ville d’Ajaccio, consciente des enjeux de développement, souhaite mettre en oeuvre des démarches d’exemplarité et réduire son empreinte carbone. C’est cet état d’esprit qui a guidé notre réflexion sur la modernisation de notre éclairage public pour offrir et garantir aux ajacciens un service moderne, moins polluant, plus efficace et au plus juste coût. Notre méthode a fait ses preuves et elle pourra être dupliquée pour mener d’autres réflexions susceptibles d’aboutir à des actions concrètes de lutte contre le gaspillage énergétique. » Caroline Corticchiato, adjointe déléguée à l’excellence environnementale :

