Stationnement des deux-roues en centre-ville : plus d’offres de stationnement pour moins d’incivilités A partir du mercredi 26 octobre, la Ville d’Ajaccio lance une campagne de sensibilisation auprès des propriétaires de deux-roues, garés en stationnement gênant. Conduite avec l’aide de la police municipale, cette opération de terrain a pour but de les encourager à respecter leurs obligations. La municipalité prend le parti de la tolérance et de l’information au regard de sa politique d’offre de stationnement qui s’est accrue ces dernières années.



Dans toutes les agglomérations soumises à des contraintes de circulation, se déplacer en deux-roues devient pour les usagers la solution de facilité pour gagner du temps et éviter les embouteillages.



À Ajaccio, il s’agit d’un mode de transport de plus en plus plébiscité et cela a logiquement des conséquences sur l’accroissement des incivilités liées au stationnement. Même si la réglementation en vigueur est d’usage plus tolérante pour les deux-roues, les motards se doivent de respecter des règles de stationnement prévues au code de la route (Article R417-10). L’interdiction de stationner sur les trottoirs, parvis et autres places publiques figurent parmi les principales infractions relevées au quotidien par la Police municipale.



Une campagne de sensibilisation auprès des motards



À l’issue de cette période, la Police municipale entamera la phase de verbalisation auprès des contrevenants, en accord avec le décret du 2 juillet 2015 qui a accentué les sanctions prévues contre le stationnement non-réglementaire des motos et scooters. Depuis, les conducteurs de deux-roues sont, au même titre que les automobilistes, sanctionnés d’une amende de 35 euros pour les stationnements gênants, voire d’une amende de 135 euros pour les stationnements dangereux. À partir du 26 octobre, dans l’objectif de faire évoluer les comportements et de promouvoir la nouvelle offre de stationnement deux-roues, la Ville d’Ajaccio lance une campagne de sensibilisation auprès des conducteurs de motos et de scooters. Elle sera menée pendant une semaine. La police municipale va procéder à une opération de papillonnage sur les deux-roues en situation de stationnement gênant, afin de les informer de l’offre de parking à proximité (grâce à un QR Code) et de les avertir que la zone va être davantage surveillée. Le QR code renvoie vers une carte interactive via l’url https://sigcapa.fr/geocapa/mobilite/moto/ qui informe les usagers sur l’emplacement précis des poches de stationnement à proximité. Une fonction géolocalisation permet en effet de trouver le parking et l’emplacement le plus proche de sa position.À l’issue de cette période, la Police municipale entamera la phase de verbalisation auprès des contrevenants, en accord avec le décret du 2 juillet 2015 qui a accentué les sanctions prévues contre le stationnement non-réglementaire des motos et scooters. Depuis, les conducteurs de deux-roues sont, au même titre que les automobilistes, sanctionnés d’une amende de 35 euros pour les stationnements gênants, voire d’une amende de 135 euros pour les stationnements dangereux.

140 nouvelles places créées en deux ans La réglementation du stationnement des deux-roues s’inscrit dans l’ambition du programme « Action Cœur de Ville », qui fait de l’amélioration du cadre de vie une priorité du projet urbain « Ajaccio 2030 ». En effet, la municipalité crée de nouveaux emplacements afin de pallier le stationnement anarchique des deux-roues qui provoque des conflits d’usages entre les piétions, les personnes à mobilité réduite et les voitures.



Ces aménagements sont également prévus en cohérence avec le Schéma directeur du stationnement, lancé en septembre, dont l’objectif est d’améliorer l’offre de stationnement global sur l’ensemble du tissu urbain. Ainsi, un diagnostic de terrain a permis d’identifier les carences en stationnement des deux-roues, au regard de l’activité et de l’attractivité des zones concernées. Le tout, en concertation avec les associations et fédérations de motards locales.



À ce jour, la Ville d’Ajaccio : a déployé 140 nouvelles places de stationnement pour les deux-roues dans l’hypercentre entre 2021 (76) et 2022 (64), ce qui accroît l’offre actuelle à 471 places centre-ville ;

continue d’étudier et quadriller le centre-ville pour continuer d’améliorer l’offre de stationnement. La rue Maréchal Ornano devrait bénéficier très prochainement de 15 nouvelles places et d’autres poches seront créés à l’issue des travaux de requalification du cours Napoléon (51). L’avenue Eugene Macchini est également à l’étude afin d’optimiser encore les parkings existants.





Ils ont dit : Charly Voglimacci, adjoint au maire délégué à la Police municipale :



« Les trottoirs de la ville doivent rester accessibles aux piétons, aux poussettes, aux personnes à mobilité réduite et aux services de secours. Les motards sont très souvent à l’origine de propositions pertinentes concernant la sécurité de tous et le respect du code de la route. Je n’ai donc pas de doute quant à leur adhésion pleine et entière à cette démarche de cohabitation intelligente. »





Jacques Billard, adjoint au maire délégué à la Circulation, au Stationnement et au Travaux de proximité



« La Ville d’Ajaccio offre une réponse urgente à ces publics en attendant les conclusions de la réflexion globale que va permettre le nouveau schéma directeur de stationnement qui devrait être finalisé au 2e semestre 2023. Notre ambition est de répondre au problème de stationnement de nos administrés. Cette initiative permet également d’assurer la sécurité de tous et d’améliorer le cadre de vie des Ajacciens»





Accueil Envoyer à un ami Imprimer