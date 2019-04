Séance du lundi 29 avril 2019

1/ Acte d’engagement d’acquérir pour la Citadelle MIOLLIS

M. le Maire



2/Transfert de charges consécutif au transfert de la compétence en matière d’action sociale d’intérêt communautaire

M. le Maire



3/Attribution d’une subvention de fonctionnement complémentaire au Syndicat Mixte des Iles sanguinaires et de la pointe de la Parata.

M. SBRAGGIA



4/Attribution de la subvention 2019 à la Mission Locale d’Ajaccio

M. SBRAGGIA



5/Décision Modificative n°1/2019 du Budget annexe de l’ANRU

M. SBRAGGIA



6/Avenant n°3 à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat

M. SBRAGGIA



7/Modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires pour les agents

M. SBRAGGIA



8/Création d’emplois budgétaires destinés à faire face à un besoin saisonnier et pouvant être pourvus par des agents non titulaires

M. SBRAGGIA



9/Création d'emploi au sein de la régie des parkings

M. SBRAGGIA



10/Reprise administrative des parcelles (emplacements temporaires pleine terre) au Cimetière de Saint Antoine

M. SBRAGGIA



11/Autorisation d’un Partenariat entre l’ACA , l’ONF et la Ville

Mme RUGGERI-ZANETTACCI



12/Carte blanche aux pratiques amateurs en Théâtre et Musique Crià in liberta (Créer en liberté)

Mme GUERRINI



13/Prêts d’œuvres du Palais Fesch dans le cadre d’expositions temporaires

Mme GUERRINI



14/Actualisation de l’organisation du Service Minimum d’Accueil (SMA) des enfants scolarisés dans les écoles de la Ville.

Création d’un centre d’accueil pour les enfants des écoles maternelles.

Mme OTTAVY-SARROLA



15/Financement de voyages scolaires- Année scolaire 2018/2019

Mme OTTAVY-SARROLA



16/Création d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) intégrant un dispositif de régulation de trafic et mise en place d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) afin de contribuer à la réduction significative des émissions de Gaz à Effet de Serre sur la Commune d’Ajaccio -Modification de la structuration de l’opération, de son coût total prévisionnel et de son plan de financement

M. BILLARD



17/Parking Chemin de Biancarello – convention relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive

M. BILLARD



18/Attribution d’une subvention à l’association de quartier des Jardins de l’Empereur pour l’exercice 2019

M. VOGLIMACCI



19/Renouvellement de l’agrément pour permettre l’accueil de jeunes volontaires Services Civiques

M. VOGLIMACCI



20/Adhésion de la Ville d’Ajaccio à l’Association Départementale des Maires et Présidents d’ECPI de la Corse du Sud

M. VOGLIMACCI



21/Programmation des services de la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers

M. VOGLIMACCI



22/CONTRAT DE VILLE 2019

M. VOGLIMACCI



23/Renouvellement de la convention entre la ville et la Caisse d’Allocations Familiales concernant le financement des établissements d’accueils de jeunes enfants

Mme COSTA-NIVAGGIOLI



24/Attribution de la subvention de fonctionnement à l’association St Jean Livrelli dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse

Mme COSTA-NIVAGGIOLI



25/Attribution de la subvention de fonctionnement à la crèche parentale « A Casa di u piulaconu » dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse

Mme COSTA-NIVAGGIOLI



26/Acquisitions d’œuvres d’arts graphiques pour le futur musée napoléonien

M. ARESU



27/Contribution de la Ville d’Ajaccio au fonctionnement du Centre d’Hébergement d’Urgence Sociale pour l’année 2019

Mme CORTICCHIATO



28/Carnaval d’Ajaccio 2019

M. MONDOLONI



29/Création d’un Groupement de commandes entre la Ville d’Ajaccio, la CAPA et certaines communes membres adhérentes pour la location de fournitures

dans le cadre du Carnaval d’Ajaccio 2019

M. MONDOLONI



30/Renouvellement de l’adhésion à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU)

M.FILONI



31/Attribution d’une subvention à l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute Corse, association gestionnaire du Centre de Ressource Autisme

Mme FELICIAGGI



32/Prise à bail rural par monsieur Cabrera Pierre, jeune agriculteur, de la parcelle cadastrée section C N°882 d’une superficie d’environ 1 ha 44 ca 10 a appartenant au domaine privé de la commune d’Ajaccio et située sur la Commune D’Alata

Mme OTTAVY



33/Principe de la vente de gré à gré des parcelles cadastrées section CR n° 36 et 37p, situées route des Sanguinaires.

Mme OTTAVY



34/Principe de la passation de contrats de concessions immobilières en vue de régulariser l’occupation des établissements commerciaux implantés sur des terrains appartenant au Domaine privé de la Commune sis route des Sanguinaires.

Mme OTTAVY



35/Cession du chemin rural, faisant partie du domaine privé de la Commune, situé Lieu dit FRATI, prenant son origine Route des Sanguinaires et ayant son extrémité parcelle cadastrée section CR n° 30.

Mme OTTAVY