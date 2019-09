Séance du 30 septembre 2019

1/ Attribution d’un prix aux jeunes bacheliers mention très bien

Rapporteur : M. le Maire



2/ Modifications des statuts de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien : Transfert de compétence agricole d’intérêt communautaire et autres modifications

Rapporteur : M. le Maire



3/ Décision modificative N°1/2019 Budget Principal Ville

Rapporteur : M. SBRAGGIA



4/ Décision Modificative n°1 (2019) du budget principal de la Ville d’Ajaccio : Création et révision des Autorisations de Programme

Rapporteur : M. SBRAGGIA



5/ Décision Modificative N°3 (2019) du budget annexe de l’ANRU : Modification des Autorisations de Programme

Rapporteur : M. SBRAGGIA



6/ Ajustement des coûts d'opération et des financements associés du gymnase rénové MICHEL BOZZI au titre de la stratégie d'Investissement Territorial Intégré "ITI" portée par la Communauté d'Agglomération du Territoire Ajaccien.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



7/ Ajustement des coûts d'opération et des financements associés du complexe sportif rénové du STILETTO au titre de la stratégie d'Investissement Territorial Intégré "ITI" portée par la Communauté d'Agglomération du Territoire Ajaccien.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



8/ Ajustement des coûts d'opération et des financements associés du gymnase rénové SAINT JEAN au titre de la stratégie d'Investissement Territorial Intégré "ITI" portée par la Communauté d'Agglomération du Territoire Ajaccien.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



9/ Ajustement des coûts d'opération et des financements associés du complexe sportif rénové du site de VIGNETTA – JEAN NICOLI au titre de la stratégie d'Investissement Territorial Intégré "ITI" portée par la Communauté d'Agglomération du Territoire Ajaccien.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



10/ Travaux de réhabilitation des vestiaires de la piscine des Salines : coût opération et plan de financement.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



11/ Travaux revêtement route du Stiletto: coût opération et plan de financement.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



12/ Travaux d’aménagement de l’avenue Beverini Vico : ajustement du coût et actualisation du plan de financement

Rapporteur : M. SBRAGGIA



13/ Travaux de voirie 2019 : coût d’opération et plan de financement.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



14/ Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2019 : Réalisation de la Place Campinchi et de ses abords : Modification du plan de financement.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



15/ Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2019 : Opération de requalification du site du Casone

Rapporteur : M. SBRAGGIA



16/ Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2019 : Création d'un transport en Commun en site Propre (TCSP) - Modification de la structuration de l'opération, de son coût total prévisionnel et de son plan de financement.



17/Transfert de la part communale de prélèvement sur les paris hippiques à la Communauté d’agglomération du pays ajaccien

Rapporteur : M. SBRAGGIA



18/ Demande de concession de plage du Domaine Public Maritime : Plage du Ricanto

Rapporteur : M. SBRAGGIA



19/ Mise à disposition, à titre gracieux, du domaine public communale pour une série d’émissions « La carte aux trésors » à des fins de promotion du Territoire Communautaire

Rapporteur : M. SBRAGGIA



20/ Délibération fixant les modalités de prise en charge du Compte Personnel de Formation

Rapporteur : M. SBRAGGIA



21/ Autorisation donnée au 1er Adjoint au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel, entre la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d’origine) et la ville d’Ajaccio (collectivité d’accueil)

Rapporteur : M. SBRAGGIA



22/ Modification de trente-sept emplois permanents pour stagiairisation et intégration d'agents

Rapporteur : M. SBRAGGIA



23/ Modification d'emplois permanents pour nomination suite aux CAP d'avancements de grades et promotions internes 2019 - Le rapport sera transmis après la tenue de la CAP du 25/09/2019.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



24/ Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2020

Rapporteur : M. SBRAGGIA



25/ Passage à la gratuité des toilettes publiques (abrogation de la délibération n°2018-36)

Rapporteur : M. SBRAGGIA





26/ Projet relatif à l’application du régime forestier sur les terrains boisés communaux situés secteur Salario/ Scudo / Sanguinotto et Saint Antoine sur la Commune d’AJACCIO.

Rapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCI



27/ Attribution d’une subvention à l’association Handball Ajaccio Gravona Rive Sud pour l’exercice 2019

Rapporteur : M. VANNUCCI



28/ Prêts d’œuvres du Palais Fesch dans le cadre d’expositions temporaires

Rapporteur : Mme GUERRINI



29/ Acquisitions par achat et dons d’œuvres relatives au musée napoléonien et au département des peintures Corses

Rapporteur : Mme GUERRINI



30/ Actions de médiation du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts Relatives à l’année 2019-2020

Rapporteur : Mme GUERRINI



31/ Complément programmation espace Diamant

Septembre – décembre 2019

Rapporteur : Mme GUERRINI



32/ Complément action de médiation et d’action culturelle, Septembre – décembre 2019

Rapporteur : Mme GUERRINI



33/ Programmation du théâtre municipal – saison 2019/2020 Janvier à juin 2020

Rapporteur : Mme GUERRINI



34/ Attribution du Prix du mémorial 2019

Rapporteur : Mme GUERRINI



35/ Attribution d’une subvention complémentaire à l’association Case et Bulle pour l’organisation du « Festival International de la Bande Dessinée d’Ajaccio 2019 »

Rapporteur : Mme GUERRINI



36/ Conservation préventive et la restauration du fonds ancien

Rapporteur : Mme GUERRINI



37/ Convention avec la Bibliothèque nationale de France

Rapporteur : Mme GUERRINI



38/ Changement d’affectation de la portion de l’ouvrage édilitaire dénommé Canal de la GRAVONA sur un linéaire de 3 km, sans avoir recours à un transfert de gestion, de domanialité ou de propriété, dans sa section comprise entre les parcelles cadastrées OB n° 1123 et OC n°338 sur la Commune de SARRULA E CARCUPINU

Rapporteur : M. BILLARD



39/ Convention de mise a disposition du bas du parking de la Grande halle du Stiletto « u Palatinu » entre la commune d’Ajaccio et la régie personnalisée u Palatinu

Rapporteur : M. BILLARD



40/ Demande de subvention pour l’acquisition d’une étude faisabilité pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux

Rapporteur : Mme OTTAVY



41/ Convention portant souscription publique entre la Ville d’AJACCIO et la Fondation du Patrimoine

dans le cadre du projet de création d’un sentier le long d’une portion du Canal de la GRAVONA située sur la Commune d’AJACCIO lieux dits PADULE, ALZO DI LEVA, FINOSELLO, TRABACCHINO et BACCIOCHI

Rapporteur : Mme OTTAVY



42/ Convention tripartite relative à la réalisation des accès définitifs au domaine des aulnes et à la future rétrocession de voirie entre la VILLE D’AJACCIO, l’OFFICE HLM de La Corse du Sud et La SA d’HLM ERILIA

Rapporteur : Mme OTTAVY



43/ Avenant à la convention de portage du 28 décembre 2017, portant sur des locaux situés 19, Avenue Docteur Noel Franchini, Cadastrés section BD n°485.

Rapporteur : Mme OTTAVY



44/ Avis de la commune au titre des personnes publiques associées dans le cadre de la modification n° 1 du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) portant rétablissement de la carte des Espaces Stratégiques Agricoles (ESA)

Rapporteur : Mme OTTAVY



45/ Acquisition à l’euro symbolique de terrains appartenant à la Société Anonyme « Domaine de la Confina », au profit de la Commune d’AJACCIO.

Rapporteur : Mme OTTAVY



46/ Acquisition à l’euro symbolique des parcelles cadastrées section A n°1388, 1385, 1382, 1380, 1377, 1368, 1 415, 1 395, 1 393, 1 419, 1 418 et 1 399. (retrait de la Délibération Municipale n° 2018/58 en date du 27 Mars 2018)

Rapporteur : Mme OTTAVY



47/ Présentation du rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville du pays ajaccien année 2018

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



48/ Attribution d’une subvention complémentaire à l’association Grande Premiu di a Cità d’Aiacciu pour l’année 2019

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



49/ Attribution d’une subvention au Syndicat CGT Mairie d’Ajaccio et signature d’une convention triennale

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



50/ Attribution d’une subvention complémentaire à la Mission Locale d’Ajaccio pour l’année 2019

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



51/ Attribution d’une subvention complémentaire au Comité des Œuvres Sociales, Culturelles, Sportives et de Loisirs de la Mairie d’Ajaccio (C.O.S.C.S.L.M.A.) pour l’année 2019

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



52/ Attribution d’une subvention à l’association Protection Civile de Corse pour l’exercice 2019

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



53/ Attribution d’une subvention à l’association Ecole des Jeunes Sapeurs Pompiers d’Ajaccio pour l’exercice 2019

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



54/ Récompenses à attribuer aux lauréats du concours « Peins-moi Napoléon »

Rapporteur : M. ARESU



55/ Fonds de concours Patinoire 2019

Rapporteur : M. MONDOLONI