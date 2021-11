Séance du 29 novembre 2021 U prossimu cunsigliu municipali si farà u 29 di nuvembri in Casa Cumuna



Voici l'ordre du jour du prochain conseil municipal ci-dessous : 1 - Instauration d'une taxe d'aménagement majorée à 20% sur certains secteurs de la Ville

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



2 - Reprise de la gestion du multi-accueil I Puppunelli - Convention CAF/Ville

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, adjointe déléguée



3 - Ouverture d'un établissement d'accueil de jeunes enfants - I Puppunelli

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, adjointe déléguée



4 - Autorisation donnée au Maire d'Ajaccio de signer les conventions de mise à disposition de personnel entre la Ville d'Ajaccio (collectivité d'accueil) et la Caisse d'Allocations Familiales de Corse du Sud (organisme d'origine).

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



5 - Désignation de trois membres suppléants au sein du comité syndical du syndicat mixte du Conservatoire de musique, de danse et art dramatique de Corse Henri Tomasi.

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



6 - Admission en non valeur de produits irrécouvrables du port Charles Ornano

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



7 - Attribution d'une subvention à une association du secteur nautique

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



8 - Autorisation donnée au Maire de transiger dans le cadre d'un litige opposant la Ville à Sarl Chiara Liza.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



9 - Autorisation donnée au Maire de transiger dans le cadre d'un litige opposant la Ville au Syndicat des copropriétaires DIAMANT 1 pris en la personne de son syndic la société ORGANIGRAM

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



10 - Validation du Compte rendu annuel au concédant 2020 (CRAC 2020) - Concession d'aménagement du Coeur de Ville

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



11 - Validation du compte rendu annuel au concédant 2020 (CRAC) - Concession d'aménagement FINOSELLO

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



12 - Candidature de la Ville d'Ajaccio pour la campagne Pavillon Bleu 2022

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



13 - Complément d'aide exceptionnel - Etat

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



14 - Convention Tripartite/ Collectivité de corse - Ville d'Ajaccio - Association Via Grenelle

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



15 - Partenariat Key prod - Spectacle Paul Mirabel

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



16 - Programmation des actions de médiation culturelle pour l'année 2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



17 - Programme 2022 Recherche et Edition Palais Fesch

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



18 - Programme animations 2022 bibliothèques et médiathèques

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



19 - Travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais Fesch - programme 2021/2022 - Modification du coût de l'opération

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



20 - Participation de la dotation quinquennale: Présentation par secteur géographique et type d'intervention pour le programme voirie 2019

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué

Co-rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



21 - Participation de la dotation quinquennale: Présentation par secteur géographique et type d'intervention pour le programme voirie 2020

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué

Co-rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



22 - Programme voirie 2021 Phase 2

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



23 - Programme d' acquisition de véhicules pour les années 2022 à 2024

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



24 - Convention de mise en oeuvre du dispositif « Petits déjeuners » dans les écoles maternelles de la commune d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



25 - Convention et financement cité éducative

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



26 - Modification de l'article 15, Tarification, du règlement du guichet unique.

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



27 - Modification du plan de financement de la construction d'une cuisine centrale

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



28 - Tarifs des redevances applicables à l'utilisation du domaine public scolaire

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



29 - Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux de la Ville

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué

Co-rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



30 - Avis du conseil municipal sur demande de remise gracieuse pour une amende fiscale infligée à la SCI MINICO suite à une infraction commise au titre du code de l'urbanisme

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



31 - Classement des parcelles communales cadastrées section a n°1430 et 887 du domaine privé dans le domaine public communal

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



32 - Lutte contre la vacance des logements - Plan de financement des études nécessaires à la formalisation d'une stratégie adaptée

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



33 - Autorisation donnée au 1er Adjoint au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Commune d'Ajaccio (Collectivité d'accueil) et la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (Collectivité d'origine).

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



34 - Autorisation donnée au 1er Adjoint au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Commune d'Ajaccio (Collectivité d'accueil) et la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (Collectivité d'origine).n°2

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



35 - Modification d'un emploi permanent afin de permettre à un agent municipal de bénéficier d'un avancement de grade

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



36 - Modification d'un emploi permanent consécutive à une mobilité interne.

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



37 - Modification de deux emplois permanents consécutive à des mobilités externes (mutations)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



38 - Modification de la quotité de temps de travail d'un emploi permanent

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



39 - Création d'un emploi non permanent de catégorie A chargé d'inventaire du patrimoine

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



40 - Modification d'un emploi permanent afin de permettre la nomination d'un agent municipal (réussite à concours)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



41 - Nomination 16 agents recenseurs

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



42 - Instauration du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) à la mairie d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



43 - Modification de la délibération n°2021/285 relative aux festivités de noël édition 2021

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint délégué



44 - Partenariat entre la ville d'Ajaccio et l'association Echecs Club ajaccien - Attribution d'une subvention complémentaire pour l'année 2021

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée

