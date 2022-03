Séance du 28 mars 2022

1 - Contrat de Ville 2022

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



2 - Aide à l'installation de commerces éphémères (lutte contre la vacance commerciale)

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



3 - Programme d'activation 2022 de la citadelle. Avenant n°9 à la concession d'aménagement.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



4 - Travaux d'amélioration prévus Halle des Marchés, Place Campinchi

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



5 - Modification du plan de financement de la demande d'aide financière pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée

Co-rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



6 - Convention de mécénat entre le groupe Dassault, la fondation du patrimoine et la ville d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



7 - Dons de dessins au bénéfice du Palais Fesch-musée des Beaux Arts

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



8 - Financement du signalement des collections anciennes

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



9 - Manifestations organisées dans le cadre des 530 ans de la création de la ville d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



10 - Attribution d'une subvention d'équipement au Palais des Sports et des Spectacles "U Palatinu"

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



11 - Financement de voyages scolaires-Année scolaire 2021/2022

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



12 - Travaux de mise en sécurité des bâtiments communaux de la ville - écoles - 2022

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée

Co-rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



13 - Travaux de rénovation ponctuelle des écoles - 2022

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée

Co-rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



14 - Modalités de tarification de la signalisation d'information locale (SIL) et de la signalisation routière au bénéfice de tiers

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



15 - Travaux de mise en sécurité des bâtiments communaux - hors école - 2022

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



16 - Demande de financement relative à l'externalisation des prestations de balayage manuel de la voirie de la Ville d'Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, adjoint délégué



17 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel, entre l'Office Intercommunal de Tourisme du Pays d'Ajaccio (structure d'origine) et la Ville d'Ajaccio (collectivité d'accueil)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



18 - Création du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux en catégorie B

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



19 - Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour les élections : I.F.C.E

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



20 - Modification de huit emplois permanents

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



21 - Prestations sociales à destination des agents en situation de difficultés

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



22 - Festa di a lingua 2022

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint délégué