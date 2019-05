Séance du 28 mai 2019

1/Adoption du Compte Administratif 2018 - Budget principal

Rapporteur : M. SBRAGGIA



2/Adoption du Compte Administratif 2018 - Budget annexe de l'ANRU

Rapporteur : M. SBRAGGIA



3/Adoption du Compte Administratif 2018 - Budget annexe du stationnement

Rapporteur : M. SBRAGGIA



4/Adoption du Compte Administratif 2018 - Régie des parkings

Rapporteur : M. SBRAGGIA



5/Adoption du Compte Administratif 2018 - Régie avec autonomie financière du port de plaisance

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



6/Affectation des résultats du compte administratif de l’exercice 2018 - Budget principal

Rapporteur : M. SBRAGGIA



7/Affectations des résultats du compte administratif de l’exercice 2018 - Budget annexe de l'ANRU

Rapporteur : M. SBRAGGIA



8/Affectation des résultats du compte administratif de l’exercice 2018 - Budget annexe du stationnement

Rapporteur : M. SBRAGGIA



9/Affectation des résultats du compte administratif de l’exercice 2018 - Régie des parkings

Rapporteur : M. SBRAGGIA



10/Affectation des résultats du compte administratif de l’exercice 2018 - Port de plaisance : Régie avec autonomie financière

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



11/Autorisation de garantie de prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l’opération de la Place CAMPINCHI dans le cadre de la concession d’aménagement « Opération cœur de ville »

Rapporteur : M. SBRAGGIA



12/Autorisations de programme à solder

Rapporteur : M. SBRAGGIA



13/Modification de sept emplois permanents

Rapporteur : M. SBRAGGIA



14/Travaux d’aménagement de l’avenue Beverini Vico : ajustement du coût et actualisation du plan de financement

Rapporteur : M. SBRAGGIA



15/Plan écoles et dédoublement des classes : coût opération et plan de financement

Rapporteur : M. SBRAGGIA



16/Casino Municipal : demande de renouvellement d’exploitation des jeux

Rapporteur : M. SBRAGGIA



17/Adhésion de la ville d’Ajaccio à l’Association Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES)

Rapporteur : M. VANNUCCI



18/Convention de partenariat pour l’Accueil des Enfants issus des quartiers « Politique de la Ville »

Rapporteur : Mme GUERRINI



19/Présentation du projet de coopération transfrontalière LOSE+, admis à financement du FEDER dans le cadre du troisième appel à projets du Programme Opérationnel Maritime IT/FR 2014-2020

Rapporteur : M. PUGLIESI



20/Demande d’avances remboursables à la Caisse des Dépôts et Consignations pour la mise en place du dispositif Intracting

Rapporteur : Mme OTTAVY



21/Demande d’aide financière dans le cadre de l’appel à projet du soutien à l’investissement public local

Rapporteur : Mme OTTAVY



22/Attribution d’une subvention au Sindicatu di i Travagliadori Corsi STC et signature d’une convention triennale

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



23/Attribution d’une subvention au Syndicat UNSA Mairie d’Ajaccio et signature d’une convention triennale

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



24/Renouvellement du Projet Social 2019-2022 de la Maison de Quartier St Jean

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



25/Proposition de programmation pour la saison Estivale 2019

Rapporteur : M. MONDOLONI



26/Convention de financement pour la mise en œuvre du projet de sauvegarde du Canal de la GRAVONA

Rapporteur : M. CASTELLANA