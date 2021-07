Séance du 26 juillet 2021

1 - Attribution d'un prix aux jeunes bacheliers mention très bien

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



2 - Approbation de la convention de financement du déficit d'exploitation de la distribution de gaz au titre de l'exercice 2021

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



3 - Révision de la tarification pour les spectacles sur le domaine public

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



4 - Abattements divers liés à la crise sanitaire COVID-19

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



5 - Révision du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



6 - Attribution d'une subvention à l'association Ajaccio Sport Pétanque pour l'organisation de l'International de Pétanque d'Ajaccio 2021

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, adjoint délégué

Co-rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



7 - Réfection de l'aire de jeux des Salines et construction d'une aire de sports

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, adjoint délégué

Co-rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



8 - Adhésion de la Ville d'Ajaccio à l'association Sites et Cités remarquables de France

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



9 - Attribution du Prix du Mémorial - Années 2020 et 2021

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



10 - Convention de partenariat avec l'Institut National d'Histoire de l'Art

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



11 - Don de l'association des Amis du musée, dessin à la pierre noire de Felix Duban

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



12 - Programmation Cinéma - Saison culturelle 2021/2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



13 - Programmation conférences - saison culturelle 2021/2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



14 - Programmation en arts plastiques - Saison culturelle 2021/2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



15 - Programmation Médiation Culturelle - Année 2021

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



16 - Prêts d'oeuvres du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



17 - Abandon de loyers commerciaux du mois de novembre 2020 aux entreprises locataires éligibles - mesure fiscale spécifique covid 19

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



18 - Abrogation de la délibération N°2020/287 relative aux modalités de contribution aux dépenses de la direction commune des systèmes d'information et du numérique

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



19 - Acquisition de viviers de présentation et de stockage pour le marché alimentaire Place Campinchi - Modification du programme d'acquisition et du plan de financement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



20 - Protocole d'accord transactionnel "Séduction chaussures"

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



21 - Vente aux enchères de matériels et mobiliers reformés, autorisation de recours à une plateforme internet

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



22 - Révision des tarifs des prestations périscolaires et extrascolaires en fonction de l'Indice des prix à la consommation (IPC) Année scolaire 2021-2022.

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



23 - Convention entre la ville d'Ajaccio et la Collectivité de Corse relative à la création d'un accès piéton au parking Charles Ornano depuis le cours Napoléon.

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



24 - Désaffectation et déclassement du domaine public communal d'un lot de pièces détachées usagées d'horodateurs

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



25 - Avis sur la création d'une hélistation ministérielle sur le futur centre hospitalier d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



26 - Avis de la Ville d'Ajaccio relatif au projet de Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 2022-2027 dans le Bassin de Corse, soumis à consultation du 1er mars au 1er septembre 2021

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



27 - Porter à connaissance du Conseil Municipal de l'Arrêté Préfectoral Complémentaire (APC) n° 2A-2021-04-29-00007 du 29 avril 2021 portant mise à jour des prescriptions applicables à l'exploitation du dépôt pétrolier exploité par la société Dépôts Pétroliers de la Corse (DPLC) sur la Commune d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



28 - Signature d'une convention de partenariat entre la commune et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) pour le développement de la plateforme Histologe sur le territoire de la Ville d'Ajaccio dans le cadre de la politique de lutte contre le mal logement

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée

Co-rapporteur : Monsieur Jean-Pierre Aresu, adjoint délégué



29 - Vente de gré à gré d'une partie de la parcelle CP134 et constitution d'une servitude de passage sur la parcelle CP134

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



30 - Étude relative au recyclage foncier de l'ex usine d'eau potable du Canneto. Plan de financement

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



31 - Adhésion de l'office intercommunal du tourisme (OIT) au service commun de médecine préventive (SMP)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



32 - Règlement d'utilisation des véhicules de la Ville d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



33 - Convention de partenariat entre la Ville d'Ajaccio et le Centre Intercommunal d'Action Sociale du pays Ajaccien (CIAS) dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde

Rapporteur : Monsieur David Frau, conseiller municipal délégué



34 - Convention de mise à disposition par la CAPA d'un dispositif d'aide à la baignade pour les personnes déficientes visuelles

Rapporteur : Madame Muriel Piera, conseillère municipale déléguée