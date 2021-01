Séance du 25 janvier 2021

1 - Dérogation au repos dominical pour la boutique Zadig & Voltaire

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



2 - Demande d'aide financière dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement public local pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux volet modernisation de l'éclairage, comptage et remplacement d'équipements

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



3 - Demande d'aide financière dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement public local pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux volet Photovoltaïque

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



4 - Reconduite de l'autorisation de faire appel à candidature pour la campagne Pavillon Bleu

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



5 - Convention avec l'association Mémoires et Merveilles

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



6 - Délibération complémentaire relative aux tarifs appliqués -Théâtre Municipal

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



7 - Programmation actions de médiation/ direction de la culture - Année 2021

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



8 - Programmation d'actions en faveur du patrimoine 2021

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



9 - Programmation scientifique Fesch 2021

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



10 - Décision modificative n° 2 - 2020 Budget principal Ville

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



11 - Dépenses de fonctionnement réalisées dans le cadre de la pandémie COVID-19 - Application de la circulaire NOR TERB2020217C du 24 aout 2020

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



12 - Modification de la délibération 2020/256 exonérations diverses liées à la crise sanitaire Covid-19 pour les loyers, application du correctif demandé par le contrôle de légalité

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



13 - Programme acquisitions de véhicules Année 2021 - Partie 2

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



14 - Travaux de rénovation des locaux du centre social et de la médiathèque de St Jean : coût de l'opération et plan de financement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



15 - Avis de la commune d'Ajaccio relatif à l'actualisation du plan des servitudes aéronautiques (PSA) de l'aérodrome d'Ajaccio Napoléon Bonaparte

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



16 - Autorisation donnée à Monsieur le Premier Adjoint de signer l'avenant n°2 à la convention-cadre relative au PAPI : programme d'actions de prévention des inondations d'Ajaccio, pour les années 2020 à 2023

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



17 - Renouvellement de l'adhésion de la Ville d'Ajaccio au CEPRI (Centre Européen de Prévention et de gestion des Risques d'Inondation) et au réseau technique d'échanges "PAPI" (Programme d'Actions et de Prévention des Inondations)

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



18 - Renouvellement de l'adhésion de la Ville d'Ajaccio à l'Institut des Risques Majeurs (IRMa)

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



19 - Renouvellement de l'adhésion de la Ville d'Ajaccio à l'Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l'Environnement (IFFO-RME)

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



20 - Retrait de la Délibération n°2019/111 en date du 29 avril 2019 portant principe de la passation de contrats de concessions immobilières en vue de régulariser l'occupation des établissements commerciaux implantés sur des terrains appartenant au Domaine Privé de la Commune sis Route des Sanguinaires.

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



21 - Signature d'une convention de portage avec l'Office Foncier de la Corse et l'Office Public de l'Habitat en vue de procéder à l'acquisition et au portage foncier d'un immeuble sis 1, rue Antoine Sollacaro cadastré BP n°112 afin d'y mener une opération de réhabilitation visant à diversifier le parc social et répondre aux besoins de publics spécifiques

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



22 - Autorisation donnée au 1er adjoint au maire de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d'origine) et la Commune d'Ajaccio (collectivité d'accueil).

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



23 - Modification d'un emploi permanent consécutive à un départ à la retraite

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



24 - Participation financière de la Ville à la protection sociale (santé et prévoyance) des agents

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



25 - Festa di a lingua corsa 2021

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint délégué



26 - Programmation des services de la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée