Séance du 2 février 2022

1 - Dénomination du bâtiment communal, situé Avenue du Maréchal Juin, accueillant la piscine municipale

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



2 - Modification de la délibération n°2021-361 en date du 20 décembre 2021 relative à l'avenant N°3 au contrat de délégation de service public relatif à la construction et l'exploitation d'un crématorium sur la commune d'Ajaccio.

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



3 - Information sur la Protection sociale des agents de la Collectivité

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



4 - Autorisation donnée au 1er Adjoint au Maire de signer la convention de la mise à disposition de personnel entre la Ville d'Ajaccio (collectivité d'origine) et la CAPA (collectivité d'accueil).

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



5 - Modification de 122 emplois permanents

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



6 - Demande d'aide financière dans le cadre de la Dotation Quinquennale pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux Volet modernisation de l'éclairage, du comptage et des remplacements d'équipements

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée

Co-rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



7 - Demande d'aide financière pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée

Co-rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



8 - Approbation pour l'avenant portant prorogation en 2022 de la convention triennale d'objectifs et de soutien 2019-2021 n 19b4380 du 5 juin 2019 collectivité de Corse / Ville d'Ajaccio / association Aghja

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



9 - Renouvellement - adhésion au dispositif "Pass Cultura"

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



10 - City pass office intercommunal de tourisme- convention de partenariat

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



11 - Attribution d'une subvention complémentaire à l'association Case et Bulle pour l'organisation du "Festival International de la Bande Dessinée d'Ajaccio 2021"

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



12 - Deuxième édition - Festival de la Photo 2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



13 - Programmation Arts plastiques - Espace Diamant 2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



14 - Investissement Espace Diamant 2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



15 - Modification aide au renouvellement du fonds documentaire des médiathèques

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



16 - Demande de subvention - Mission de restauration du fonds ancien

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



17 - Programmation médiation Palais Fesch modifications année 2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



18 - Dépenses de fonctionnement réalisées dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 - Application de la circulaire du 24 août 2020

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



19 - Rénovation des enrobés des cimetières de la Ville, pour l'année 2022, ainsi que des travaux afférents au cimetière Saint Antoine

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



20 - Conventions de partenariat avec des communes de la CAPA pour l'accueil des enfants dans les Accueils de Loisirs Sans Hébergement - Année 2022

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



21 - Travaux de mise en sécurité des écoles dans le cadre de l'établissement des Plans Particuliers de Mise en sécurité (PPMS)

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



22 - Travaux de mise en sécurité des crèches dans le cadre de l'établissement des Plans Particuliers de Mise en sécurité (PPMS)

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, adjointe déléguée



23 - Attribution de récompenses et d'aides relatives aux projets portés par la Maison de Quartier St Jean

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



24 - Programmation des services de la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée