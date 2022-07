Séance du 18 juillet 2022

1 - Délégation au maire d'une partie des attributions du conseil municipal dans le cadre des dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



2 - Constitution d'une commission municipale

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



3 - Désignation des délégués de la Ville d'Ajaccio au comité syndical du syndicat mixte du Grand site des Îles Sanguinaires et de la pointe de la Parata

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



4 - Renouvellement des représentants de la Ville d'Ajaccio au sein des instances de la SPL MUVITARRA

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



5 - Désignation des représentants au conseil d'administration et à l'assemblée générale des actionnaires de la SPL AMETARRA

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



6 - Nomination des membres du conseil d'exploitation de la régie des parkings

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



7 - Désignation d'un conseiller en charge des questions de défense

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



8 - Commission d'indemnisation amiable permanente de la ville d'Ajaccio pour les préjudices économiques et commerciaux subis par les professionnels riverains d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de la Commune d'Ajaccio - Désignation des représentants

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



9 - Commission d'attribution des subventions des aides communales à la réfection des toitures et ravalement des façades. Désignation des membres du Conseil Municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



10 - Comité syndical du syndicat mixte du conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse Henri Tomasi - Désignation du Conseil Municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



11 - Centre de formation des apprentis. Désignation des membres du Conseil Municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



12 - Conseil d'administration du fonds d'aide à l'insertion des jeunes en difficulté de la Corse du sud (FAJD). Désignation des membres du Conseil Municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



13 - Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Désignation des membres du conseil municipal.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



14 - Conseil d'administration de la SITEC. Désignation d'un membre du Conseil Municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



15 - Conseil d'administration du PACT-ARIM. Désignation d'un membre du Conseil Municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



16 - Agence locale de l'énergie et de l'environnement. Désignation des membres du Conseil Municipal.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



17 - Commission du patrimoine historique de le Ville et de dénomination des rues et places. Désignation des membres du Conseil Municipal.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



18 - Site Patrimonial Remarquable (SPR) - Désignation de six conseillers

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



19 - Site Patrimonial Remarquable - Désignation de deux personnes qualifiées

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



20 - Composition du Conseil d'administration de la régie municipale de la Grande Halle du Stiletto "U Palatinu"

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



21 - Protocole d'accord VILLE D 'AJACCIO/VILLE DE LA MADDALENA. Désignation des représentants de la Ville d'Ajaccio au Comité de Coordination

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



22 - Groupement régional de santé. Désignation d'un membre du conseil municipal et de son suppléant.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



23 - Groupe de travail pour l'élaboration d'un règlement local de publicité. Désignation des membres du Conseil Municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



24 - Désignation d'un membre du Conseil Municipal appelé à siéger au collège des élus du conseil d'administration de la plate forme d'initiative locale.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



25 - Collège des membres partenaires de l'association "couveuses d'entreprises à l'essai". Désignation des membres du Conseil Municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



26 - Conseil d'exploitation du Port de Plaisance "Charles Ornano" - Désignation des membres du conseil municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



27 - Conseil portuaire pour les activités "Pêche-Plaisance" - Désignation des membres du conseil municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



28 - Conseil portuaire pour les activités "Commerce" - Désignation des membres du conseil municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



29 - Union des Ports de Plaisance de Corse - Désignation des membres du conseil municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



30 - Agence régionale du Tourisme de la Corse - Désignation des membres du conseil municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



31 - Conseils d'administration du centre hospitalier de Notre Dame de la Miséricorde et du centre hospitalier de Castelluccio - Désignation des représentants de la Ville

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



32 - Désignation des membres du Conseil Municipal pour représenter la Ville à la fédération Européenne des cités napoléoniennes.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



33 - Conseil d'écoles des établissements scolaires du premier degré - Désignation des membres du conseil municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



34 - Commission permanente des collèges et lycées - Désignation des membres du conseil municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



35 - Conseils d'administration des établissements publics - Collèges et Lycées - Désignations des membres du conseil municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



36 - Comité de gestion des écoles privées - Désignation des membres du conseil municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



37 - Comité d'administration de la Caisse des Ecoles- Désignation des membres du conseil municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



38 - Désignation d'un membre du conseil municipal appelé à siéger au conseil d'administration de l'ADIL ( Agence Départementale Information Logement)

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



39 - Conseil d'administration de l'atelier permanent d'initiative à l'environnement urbain d'Ajaccio (APIEU)

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



40 - Désignation des membres du conseil de discipline de recours.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



41 - Désignation des membres du conseil municipal appelés à siéger à la commission communale des impôts directs

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



42 - Désignation des membres du conseil municipal appelés à siéger à la commission intercommunale des impôts directs

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



43 - Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale et Culturelle (CASC) "U BORGU" - Désignation des membres du conseil municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



44 - Conseil d'administration de la Mission Locale - Désignation des membres du conseil municipal

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



45 - Désignation des représentants au conseil d'administration de la société publique locale SPL M3E

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



46 - Désignation des membres du conseil municipal appelés à siéger à la commission de contrôle chargée de la révision des listes électorales suite à l'élection municipal du 15 mars 2020.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



47 - Renouvellement de la commission extra municipale chargée des halles foires et marchés et d'une commission extra municipale chargée de l'occupation commerciale du domaine public

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



48 - Actualisation de compétence et modification des statuts de la CAPA. Extension de la compétence complémentaire : "Création, aménagement, gestion et animation des sentiers patrimoniaux communautaire."

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



49 - Adhésion de la Ville d’Ajaccio à l’association « Agir contre le logement vacant »

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire





50 - Rénovation partielle des vestiaires de l’Eglise Anglicane

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



51 - Saison Culturelle 2022/2023 - programme Cinéma

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



52 - Saison culturelle 2022/2023 - programmation Conférences

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



53 - Saison culturelle 2022/2023 - Manifestation Storia d'Acqua

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



54 - Culture - Aide à la réalisation Opus Corsica Avant Scène

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



55 - Attribution du Prix de la Communication Scientifique 2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



56 - Attribution Prix du Mémorial - Grand Prix littéraire d'Ajaccio édition 2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



57 - Saison Culturelle 2022/2023 - Programmation Spectacle vivant de janvier à juin 2023

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



58 - Acquisition du buste de Jérôme Bonaparte en marbre de Carrare par Joseph Bosio

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



59 - Convention de vente pour tiers d'articles de la boutique du Palais Fesch à l'Office Intercommunal du Tourisme

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



60 - Dons de deux oeuvres au bénéfice du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts, Vue de Porto par Catherine Empis, don de Monsieur et Madame François Ollandini, Paysage de la Cinarca par Marcel Poggioli, don de Madame Marie-Claire van Peteghem.

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée





61 - Reversement au Budget principal de la Ville de l’excédent de fonctionnement cumulé de la régie des Parkings.

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



62 - Approbation du budget supplémentaire de l’exercice 2022 - Régie des Parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



63 - Approbation de la décision modificative N°1 de l’exercice 2022 - Budget Principal Ville

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



64 - Décision modificative n°1 du Budget Primitif 2022 du budget principal de la Ville d’Ajaccio : Création et révision des Autorisations de Programme et Autorisations d’Engagement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



65 - Approbation du budget supplémentaire de l’exercice 2022- Budget annexe de l’ANRU

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



66 - Approbation du budget supplémentaire de l’exercice 2022 - Budget annexe du Stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



67 - Attribution de la subvention 2022 à la Mission Locale d’Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



68 - Autorisation donnée au Maire de transiger dans le cadre d’un litige opposant la Ville à la société André Chenue SAS

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



69 - Présentation du rapport annuel du délégataire pour l'exécution de la délégation de service public pour l'exploitation du casino municipal pour l'exercice allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué





70 - Remplacement de la signalétique des bâtiments communaux de la ville d'Ajaccio - écoles

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



71 - Actualisation des tarifs des prestations périscolaires et extrascolaires en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) Année scolaire 2022-2023

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée





72 - Individualisation des subventions dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat "Copropriétés dégradées des Cannes"

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée





73 - Actualisation du règlement de fonctionnement des crèches

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, adjointe déléguée





74 - Modification de quatorze emplois permanents

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



75 - Autorisation donnée au Maire d'Ajaccio de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Ville d'Ajaccio (collectivité d'origine) et la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d'accueil)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



76 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel, entre la Ville d’Ajaccio (collectivité d’origine) et le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Ajaccien (organisme d’accueil)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



77 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel, entre la Ville d’Ajaccio (collectivité d’origine) et le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Ajaccien (organisme d’accueil)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



78 - Création et composition du Comité Social Territorial et de sa formation spécialisée.

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



79 - Travaux afférents aux cimetières de la Ville pour l'année 2022

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



80 - Attribution de subventions aux associations sportives

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



81 - Attribution de subventions à diverses associations pour l’année 2022

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



82 - Attribution de subventions à diverses associations relevant du secteur sanitaire et social pour l’année 2022

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



83 - Attribution d’une subvention au Comité des Œuvres Sociales, Culturelles, Sportives et de Loisirs de la Mairie d’Ajaccio (C.O.S.C.S.L.M.A.)

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



84 - Attribution d’une subvention à l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute Corse, association gestionnaire du Centre de Ressource Autisme pour l’année 2022

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



85 - Attribution d’une subvention à l’association Frequenza Nostra pour l’année 2022

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



86 - Contribution de la Ville d’Ajaccio au fonctionnement du Centre d’Hébergement d’Urgence Sociale pour l’année 2022

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



87 - Contribution de la Ville d’Ajaccio au fonctionnement du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de la Fraternité du Partage pour l’année 2022

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



88 - Attribution d'une subvention à la Corsica Classic Yachting 13ème édition de la Corsica Classic

Rapporteur : Monsieur Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal délégué



89 - Demande de financement d'actions environnementales en vue de la certification ports propres- Port Charles-Ornano

Rapporteur : Monsieur Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal délégué