Nouvelle campagne d'éffarouchement des étourneaux à Ajaccio Très attendue des Ajacciens depuis sa mise première mise en œuvre en 2015, cette action de lutte permet à la fois d’user d’une méthode d’intervention naturelle et respectueuse du bien-être des animaux, et d’obtenir des résultats probants visant à préserver la salubrité et la santé publique.



Si le spectacle est véritable un émerveillement pour les yeux, les automobilistes ayant garé leur véhicule en centre-ville pendant la nuit et plus généralement les piétons émettent un avis plus mitigé.



C’est en effet à l’automne que le ballet des étourneaux fait son retour, à l’occasion d’une escale au cœur de leur chemin migratoire. Des milliers de volatiles envahissent alors les oliviers sauvages des montagnes alentours et s’installent dès la tombée de la nuit dans les arbres du centre-ville en attendant de poursuivre leur migration vers le sud.



Pour lutter contre les nuisances générées par leur présence, la Ville d’Ajaccio sollicite chaque année l’intervention d’un fauconnier qui, à l’aide de ses rapaces, renvoie diplomatiquement le flux vers l’extérieur de la ville.



L’étourneau, qui est-il ?



Il existe une grande diversité d’étourneaux. Celui que l’on croise en Corse est l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) au plumage noir, vert, mauve et moucheté de blanc. Il a le bec sombre et pointu (ou jaune en période de reproduction). Il est de taille moyenne : 19-22cm. L’étourneau vit en groupe et se distingue facilement grâce à son chant très varié. Il est d’ailleurs doué pour l’imitation ; que ce soit pour reproduire les sons d’autres oiseaux mais plus étrangement aussi celui d’autres espèces et même certains bruits urbains !

Il se nourrit d’insectes et de fruits au gré des saisons et niche en hauteur, dans les arbres ou encore dans un creux improvisé sur la façade ou sous la toiture d’une habitation.

Après la période de reproduction, les étourneaux se rassemblent pour migrer depuis les régions froides comme la Russie ou la Pologne vers le sud où le climat est plus doux.



Les étourneaux sansonnets se réunissent à la tombée du jour pour passer la nuit ensemble. Un gigantesque nuage noir se forme alors et attire d'autres étourneaux à rejoindre le groupe. Cette grosse masse les rend ainsi plus impressionnants mais également moins vulnérables face aux ennemis comme les rapaces. Le bloc épais et noir se déplace et semble reproduire une chorégraphie qui émerveille les spectateurs et déconcerte leurs prédateurs naturels.

Plusieurs études scientifiques ont déjà été réalisées et ont démontré que ces oiseaux volent à la même vitesse, environ 36 km/h. Ils font régulièrement de petits virages si bien que nous avons l'impression que l'essaim se met à danser. Pour ne pas se cogner les uns aux autres durant leur danse, ils utilisent un système pour le moins ingénieux : chacun surveille 7 oiseaux dans son environnement proche ; dès que l'un des oiseaux voisins fait un autre mouvement, le second réagit immédiatement et reproduit ce mouvement. Ils gardent ainsi la distance nécessaire pour éviter un tamponnage. Cette « technique » s’observe également chez d'autres animaux, comme dans les grands bancs d'anchois.

Pour l’heure et en dépit de l’aspect enchanteur de ce spectacle, ces derniers seront sous peu invités à poursuivre leur route vers la douceur des terres australes.



L’intervention

Le nombre d’individus recensés sur le territoire ajaccien peut aller de 100 000 à 300 000 en fonction des années. Afin de les chasser sans les blesser, la Ville d’Ajaccio fait appel à un fauconnier et à sa méthode appelée « effarouchement aviaire par la fauconnerie » qui consiste à les effrayer via l’intervention de rapaces (buse ou faucon entre autres). L’utilisation de ces oiseaux de proie définit alors le territoire choisi par l’étourneau comme non sûr et induit qu’il choisira un autre site ou nicher. Le cout d’une intervention avoisine les 15 000 €.



L’intervention débutera ce mercredi 23 novembre et durera une semaine.



Pour toute question, n'hésitez pas à contacter la Direction du Service Hygiène et Santé de la Ville : 21 boulevard Roi Jérôme, 20000 AJACCIO – Tel :04 95 51 78 50

