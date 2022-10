Le futur jardin botanique du parc Berthault : un nouveau havre de paix en plein centre-ville d’Ajaccio U futuru giardinu buttanicu di u parcu Berthault : un nuvellu locu d'incantu in cori d'Aiacciu

Le parc paysager Armand Berthault, situé au cœur du quartier éponyme, va bénéficier de travaux de réhabilitation et d’embellissement. Depuis fin août, la Ville d’Ajaccio a engagé sa campagne de travaux qui devrait se poursuivre jusqu’en 2024. Le but est de réaliser un jardin botanique, propice à la promenade et à la découverte d’essences venues des 5 continents, et de réaménager 7720m2 de surface végétale en plein centre-ville.



A l'occasion de la 1ère visite de chantier ce jeudi 6 octobre, nous vous présentons le projet plus en détail dans notre article.





Un jardin inspiré de l’oeuvre d’Armand Berthault Depuis 2017, la Direction de l’Environnement et des Aménagements paysagers, qui gère le site, a réalisé de nombreuses actions pour l’embellissement du parc Berthault : nettoyage, réhabilitation des cactus, régulation des eaux de source, restauration des escaliers, couronnement des murs, abattages d’arbres (suite à la tempête de 2018 et à l’invasion des charançons rouges sur les palmiers), diagnostics et coupe des arbres, nettoyage de la fontaine ....



Aujourd’hui, la Ville d’Ajaccio accroît son ambition avec la création d’un jardin botanique voué à recréer l’atmosphère du parc imaginé par Armand Berthault en 1891, grâce au choix des espèces exotiques présentes (Phoenix, Washingtonia, lentisque pistachier, cactus, Bismarck nobilis, jacaranda...). Dans le but de préserver l’existant, elle envisage également une réhabilitation du système d’irrigation de l’époque sur la partie haute du site. Il viendra accompagner le nouvel arrosage automatique du parc.

En adéquation avec la politique d’excellence environnementale de la Ville, ce projet a pour objectif la conservation du patrimoine végétal et culturel du site, dans une recherche constante d’amélioration du cadre de vie des Ajacciens. « Le projet de création d’un jardin botanique arrive aujourd’hui à maturité. Il prend sa source dans l’esprit même de ce qu’a souhaité Armand Berthault à l’époque de sa création. Dans un souci de préservation de la biodiversité, nous souhaitons faire de cet endroit un poumon vert emblématique du quartier et, au-delà, je pense que bon nombre d’ajacciens viendront y déambuler et s’approprier les lieux ».

Caroline Corticchiato, 2e adjointe au maire en charge de l’Excellence environnementale, et Vice-Présidente de la CAPA en charge de la transition écologique. « Nous avons la volonté de préserver ce patrimoine riche, de retrouver cette palmeraie en coeur de ville, ce poumon, avec toutes ces essences et toute cette diversité. Nous avons également la volonté de faire de ce lieu un lieu de repère social qui est restitué à un quartier qui a une histoire, qui se souvient, mais qui s'adresse également à l'ensemble des Ajacciens, ainsi que celles et ceux qui aiment visiter notre territoire ».

Stéphane Sbraggia maire à la Ville d'Ajaccio et président de la CAPA.

1ère phase de travaux jusqu’en novembre La Ville d’Ajaccio, avec le lancement des travaux du futur jardin botanique du parc Armand Berthault, répond à une forte attente de la population ajaccienne. Elle matérialise ainsi ses engagements pris lors des ateliers de concertation publique et autres réunions participatives organisées en 2019 auprès des habitants du quartier.



Au total, l’espace réhabilité concerne 7000m2 de surface, dont 5000 m2 seront consacrés aux espaces verts.

La première phase de travaux, qui a débuté fin août 2022, est essentiellement structurelle et va se poursuivre jusqu’en novembre. Elles concernent la rénovation du réseau pluvial, le nivellement des chemins et des plateformes, la destruction des murs en béton.

Une signalisation est présente sur le site pour cloisonner les espaces fermés au public. Elle sera évolutive en fonction de l’évolution du chantier.

Valorisation patrimoniale du site et label « Jardin remarquable » L’idée globale du projet s’appuie sur la reconstitution d’une palmeraie en coeur de Ville. Le futur jardin abritera plusieurs essences végétales dont des palmiers sur la zone tropicale, en plus de ceux déjà présents sur le site. L’idée a été de faire renaître l’esprit du jardin

d’acclimatation d’époque, constitué autour d’un sentier botanique composé de murets et de gradins.



La présence d’une place facilitera les rassemblements et le lien social. Un nouveau mobilier urbain (bancs et corbeilles) et un éclairage publique économe en énergie viendront moderniser le site. L’espace attenant à la fontaine sera réhabilité et la zone sera traitée en accord avec les normes d’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR). L’accès au parc se fera sous de nouvelles conditions pour le public en cohérence avec la mise sous clôture du site pour préserver ce nouveau lieu de respiration.



La Ville d’Ajaccio entend aussi valoriser ce lieu auprès des publics scolaires et touristiques : « Le concept du ‘bien vivre en ville’ trouvera ici une nouvelle dimension, avec un aménagement pour la détente, les loisirs, et la découverte des plantes exotiques. A ce titre, nous

entendons développer des parcours éducatifs de reconnaissance de la flore, ou des visites touristiques thématiques reliées aux essences, aux bassins, à l’histoire du site » souligne Caroline Corticchiato.



A terme, la Ville souhaite également candidater au label « Jardin remarquable » mis en place en 2004 par la Ministère de la Culture, qui distingue les jardins et les parcs présentant « un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique ».

Coûts : Environ 1,3M€

Financements : État 50% - CdC 30% - Ville 20%

