Initiatives en faveur de l'Ukraine Ritruveti quì tutti l'iniziativi à prò di l'Ucraina

Retrouvez toutes les initiatives solidaires en faveur de l'Ukraine mises à jour quotidiennement dans cet article.







COLLECTE DE FONDS « TOUCHE SOLIDAIRE », DU 5 AU 11 MARS, AU PROFIT DE L’ASSOCIATION SOLIDARITE CORSE UKRAINE



Cette collecte de fonds prend la forme d’une « Touche solidaire » : les dons financiers se réalisent lors du passage en caisse. En effet, les clients ont donc la possibilité de faire un don du montant de leur choix dans l’ensemble des magasins et concepts E.Leclerc d’Ajaccio. Ce geste est également réalisable directement sur le site des drives E.Leclerc Les établissements E.Leclerc d’Ajaccio organisent une collecte de fonds au profit de l’association Solidarité Corse Ukraine, du 5 au 11 mars 2022, pour venir en aide aux ukrainiens confrontés à cette terrible situation de guerre.Cette collecte de fonds prend la forme d’une « Touche solidaire » : les dons financiers se réalisent lors du passage en caisse. En effet, les clients ont donc la possibilité de faire un don du montant de leur choix dans l’ensemble des magasins et concepts E.Leclerc d’Ajaccio. Ce geste est également réalisable directement sur le site des drives E.Leclerc http://www.leclercdrive.fr , lors du passage de commande.

Eglise catholique de Corse : Quêtes au profit des Ukrainiens les 12 et 13 mars. L’église catholique de Corse organise une quête “spéciale” dans toutes les paroisses de Corse.

A chaque fin de messe les samedis 12 et dimanche 13 mars 2022, le montant des quêtes sera reversé à l’association Solidarité Corse-Ukraine en faveur des Ukrainiens en précarité du fait de la guerre.





Association "Solidarité Corse-Ukraine" Face à la situation dramatique en Ukraine et pour aider le peuple sur place, l'association « Solidarité Corse-Ukraine » en coordination avec les Medecins du Monde lance un appel aux dons financiers.



En Ukraine la situation sur le terrain évolue d’heure en heure, dramatiquement. L’urgence est de rassembler le maximum de dons financiers qui seront adressés aux associations qui sont déjà sur le place depuis plusieurs années et qui connaissent exactement les besoins et sont capables d’y répondre très rapidement.



Les dons peuvent être adressés :

• Sur le site de crowdfunding MOVE.CORSICA

https://www.move.corsica/fr



•Par chèque à l'ordre de Solidarité Corse Ukraine à l'adresse suivante : à l'adresse suivante : Ass. Solidarité Corse Ukraine

Lotissement l’oliveraie

Trova

20167 Alata



• Par virement bancaire

Bénéficiaire : SOLIDARITE CORSE UKRAINE

IBAN : FR 7610278091080002028030140



L'association organise également le samedi 12 mars 2022 une marche pacifique en soutien à la population Ukrainienne, rendez-vous pour le départ à 15h place Abbatucci.



Pour plus d'information consultez la page Facebook "Solidarité Corse-Ukraine" ou contactez l'association au 07 56 41 98 14.



