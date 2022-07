Election du nouveau maire d'Ajaccio

LA BENJAMINE

ECHARPE TRICOLORE

QUATORZE ADJOINTS

Samedi 9 juillet, le conseil municipal se réunit pour élire le nouveau maire et les adjoints qui composeront le nouvel exécutif. Élu député de la 1circonscription de Corse-du-Sud le 19 juin dernier, Laurent Marcangeli ne peut en effet cumuler un mandat national avec un mandat exécutif local, il conservera cependant ses fonctions de conseiller municipal.Comme l’exige la procédure, la séance sera ouverte et présidée par le conseiller municipal le plus âgé, Dominique Carlotti en l'occurrence qui sera seul à siéger à la tribune pour procéder à l’appel nominatif du conseil. Le doyen sera ensuite rejoint par la benjamine de l’assemblée, Marine Schinto qui se placera à sa gauche. Face à eux dans l'hémicycle, les conseillers municipaux seront installés par ordre alphabétique et non plus selon leur préférence.L’ordre du jour concerne l’élection du maire, mais fixe également le nombre des adjoints, leur élection au scrutin de liste et la lecture de la charte de l’élu. "J'appelle les candidatures au poste de maire", interrogera alors Dominique Carlotti avant d'inviter les membres du conseil à se prononcer par bulletin secret. Chaque conseiller dispose de bulletins de vote vierges à remplir à déposer dans l'urne. Après dépouillement, le doyen devra prononcer la phrase traditionnelle : "Je proclame M.… élu maire d’Ajaccio" et pourra ceindre ce dernier de l'écharpe tricolore.Une fois ainsi élu, Monsieur le Maire pourra présider la séance et proposerl’élection à bulletin secret de quatorze adjoints pour la commune d’Ajaccio. S’il n’y a pas de consensus au troisième tour, l’élection se fera à la majorité relative. Ce n’est qu’une fois la lecture de la charte de l’élu local, que le maire pourra procéder à la remise des écharpes tricolores.La séance sera diffusée en direct sur notre chaîne Youtube