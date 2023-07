Des vendredis soir toujours plus animés en centre-ville U shopping di notti volta in Aiacciu à partasi da 6 ori è mezu da u 7 di lugliu sin'à u 25 d'aostu



Alors que le traditionnel Shopping de nuit débute ce vendredi 7 juillet, l’offre d’animations s’étoffe dans le centre-ville d’Ajaccio. Ce jour-là, tout au long de l’été, les Nocturnes de la place Foch mettent en effet à l’honneur la création et le savoir-faire insulaire. A deux pas, la cité génoise, désormais piétonne, attend les amateurs de détente entre amis ou en famille.



Ciel de fanions colorés, rues piétonnes, ambiance estivale, le centre-ville d’Ajaccio est paré de ses plus beaux atours. Et son attractivité naturelle est encore renforcée, cette année, par le programme d’animations proposé chaque vendredi soir.



Les aficionados retrouveront chaque vendredi de l’été, du 7 juillet au 25 août, leur Shopping de Nuit. Organisé par la Ville d’Ajaccio et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Corse, en partenariat avec la Fédération des associations des commerçants du centre-ville d’Ajaccio (FACCA) et l’Office intercommunal de tourisme (OIT) du pays ajaccien, ce rendez-vous reste fidèle à sa philosophie initiale.



De 18 heures à minuit, les commerces du centre-ville désireux de se joindre à l’opération accueillent Ajacciens et visiteurs de passage attirés par une expérience shopping hors des horaires d’ouverture habituels. Entre animations musicales proposées dans la rue Fesch et ambiance nocturne plus favorable à la flânerie, l’offre commerciale ajaccienne se savoure à un autre rythme.





Nouveauté : les Nocturnes de la place Foch Cette année, c’est aussi un site emblématique d’Ajaccio qui entre dans le bal des animations du vendredi soir. Organisé par la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corse, les Nocturnes de la place Foch se décline sous la forme d’un village des créateurs.



Pas moins de 22 exposants, renouvelés en partie chaque semaine et issus des métiers d’art et de l’artisanat, proposeront dès ce 7 juillet de découvrir leurs produits.

Au menu : céramique, couture, bijoux, accessoires bébé, artisanat argentin, mobilier de décoration, bougies, coutellerie, accessoires de mode...



Un marché des savoir-faire qui se déroule lui aussi dans une ambiance conviviale, entre animations musicales et jeux pour enfants (manège, pêche aux canards, stands de douceurs et friandises).



De la rue Fesch jusqu’à la place Foch, la musique accompagnera le pas des promeneurs et des curieux. Du côté de la scène musicale, la part belle a été faite à des artistes ajacciens qui proposeront une partition où la musique corse côtoie la variété et le pop rock. A l’affiche : Vital Negroni, Alchimia, François Giodarni, Antoine Parodin, Dumè Shelos, Pierrot Nicolai, Dumè Pugliesi-Conti et Yohan Fernandez.



Enfin, l’expérience ne serait pas complète sans un détour par la cité génoise, où la piétonnisation mise en place jusqu’au 17 septembre permet d’apprécier les rues historiques d’Ajaccio dans un environnement apaisé, propice lui-aussi à de belles soirées d’été en centre-ville.

Informations pratiques : - Shopping de Nuit, chaque vendredi, du 7 juillet au 25 août, de 18 heures à minuit. - Les Nocturnes de la place Foch, chaque vendredi, du 7 juillet au 25 août, de 18 heures à minuit. - Animations gratuites. - Stationnement : Parking du Palais des Congrès (CCI) à disposition ; dès le 15 juillet, ouverture du parking de la Miséricorde (ancien hôpital), avec rotation de navettes toutes les 6 minutes vers le centre-ville (arrêt Préfecture).

Accueil Envoyer à un ami Imprimer