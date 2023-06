Café citoyen du Loretto : Foire aux questions

1/ : Des aménagements sont-ils prévus pour améliorer les aires de jeu de la rue des Romarins et de l’avenue Kennedy, tels que le renouvellement des agrès et la réalisation d’aménagements paysagers ?

Il faudrait également y effectuer des nettoyages plus réguliers.

Une étude de requalification de ces aires de jeux est en cours, qui intègre leur aménagement paysager, à travers la plantation d’arbres pour créer des espaces ombragés et l’installation de mobilier urbain.

La Direction de la Propreté Urbaine a programmé des interventions plus régulières dans ces espaces.



2/ : Est-il possible de réaliser des aménagements dans la grande cour du gymnase Charles Demedardi aux Padule pour créer un terrain de sport accessible en libre-service pour les adolescents, mais aussi de réfléchir à des aménagements paysagers dans le quartier et de remettre en valeur l’espace paysager existant, en créant des espaces ombragés dans les aires de jeux.

Les jeunes du quartier peuvent actuellement utiliser le stade du Binda en dehors des créneaux d'entrainement des clubs. Concernant l’amélioration de l’offre sportive, les services étudient la possibilité d'aménager un terrain de sport entre la Maison des Associations des Padule et le gymnase Charles Demedardi. Néanmoins, la parcelle appartient à la Collectivité de Corse avec laquelle une convention devra être envisagée.

Concernant la question de la végétalisation, les services travaillent sur la plantation d’essences d’arbres ombrifères dans le but de créer des points de fraicheurs sur le domaine public, et notamment dans les aires de jeux.





3/ : Serait-il possible d’aménager un passage piéton au milieu de l’avenue Maréchal Moncey ?

Il n’est pas envisagé de créer un passage piéton supplémentaire sur l’avenue Maréchal Moncey car cette voie a récemment fait l’objet d’un réaménagement global en concertation avec la population.

Pour information, un passage piéton nécessite un abaissement des deux trottoirs opposés afin qu’il puisse être accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui, en l’occurrence, supprimerait a minima 6 places de stationnement.



4/ : Le bus qui dessert le Loretto transporte les passagers uniquement en ville. Pour se rendre vers les Salines et la Rocade, il faut prendre deux bus. Cette situation peut-elle être améliorée ?

La Direction Transport et Mobilité de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et la Société Publique Locale Muvistrada, en charge du transport en commun, étudient la faisabilité d’un passage du bus n°4 une fois le matin et une fois l’après-midi, afin de permettre la jonction avec la Rocade. Les résultats de l’étude seront remis d’ici 6 à 8 mois.



5/ : Il y a un problème récurrent de stationnement gênant rue des Romarins, sur la voie qui relie les immeubles « Le Cinto » et « Le Renoso », devant le stop. Une surveillance effectuée par la Police Municipale serait nécessaire car il y a un risque d’accident.

En effet, le stationnement sur cette voie est interdit par arrêté municipal et matérialisé par la signalisation correspondante. Le problème a été signalé à la Police Municipale. Elle y opèrera des contrôles réguliers. En dehors des horaires de mission de la Police Municipale, nous transmettons à la Police Nationale pour un point vigilance.



6/ : Est-il envisagé de réaliser sur le site de la Miséricorde, un parc paysager, des jeux d’enfants, des aménagements pour les canidés et un kiosque buvette ?

Une étude globale du réaménagement du site de la Miséricorde est actuellement menée par la Société Publique Locale Ametarra en concertation avec la population.



7/ : Existe-t-il un projet de verdissement du chemin de Biancarello ?

Et pourriez-vous faire procéder à l’enlèvement des véhicules ventouses qui se trouvent sur le parking municipal du chemin de Biancarello.

La voirie du chemin de Biancarello n’offre pas de possibilité de procéder à des plantations du fait de sa largeur, car le cheminement piéton doit être priorisé. Néanmoins, les services de la Direction de l’Environnement de la Ville étudient la possibilité de créer des aménagements dans des délaissés de voirie.

Concernant la deuxième question, la Police Municipale va réaliser un recensement des véhicules en stationnement abusif sur le parking Biancarello afin de mettre en œuvre les procédures d’enlèvement.



8/ : Les végétaux qui débordent sur la voie du chemin du Loretto peuvent-ils être coupés et les nids de poule être bouchés ?

Est-il prévu un élargissement de ce chemin au niveau de la chapelle ? Il existe un projet datant de 2010 à ce sujet.

Le débroussaillage des accotements, opéré par les services de la Direction de l’Environnement, fait l’objet d’une programmation annuelle au titre de laquelle toutes les voiries communales sont traitées. Néanmoins, les aléas climatiques sont parfois susceptibles de modifier cette programmation.

Concernant les nids de poule, la Direction du Patrimoine Viaire procède régulièrement à la reprise des chaussées, entre autres, et opèrera une intervention sur le chemin de Loretto dans les prochains jours.

Dans l’immédiat, le chemin de Loretto ne fait l’objet d’aucun projet de réaménagement. Néanmoins, nous vous suggérons de vous rapprocher de la Collectivité de Corse (04.20.03.93.50) qui pourra vous renseigner sur le projet de prolongement de la Rocade par le Loretto, susceptible de réorganiser la circulation à proximité de la chapelle.



9/ : En venant du chemin de Biancarello, vers la Montée Saint Jean, il y a une discontinuité piétonne qui oblige à traverser au milieu de la circulation. Il n’y a pas de passage protégé à cet endroit, ce qui s’avère dangereux.

La Direction du Patrimoine Viaire a travaillé sur un projet de sécurisation du cheminement piéton au niveau de l’intersection du chemin de Biancarello et de la rue de la Gravona. A la suite de cette étude, un passage piéton a été réalisé au niveau de l’immeuble « Le Rembrandt ». En effet, pour des raisons foncières, il est difficile dans l’immédiat de réaménager cette voirie.



10/ : Existe-t-il un projet de construction sur le terrain « Muselli » ? Le cas échéant, par où se fera l’accès ?

Après vérification auprès de la Direction de l’Urbanisme, aucun permis de construire n’a été déposé sur cette parcelle.



11/ : Il y a un rétrécissement de la chaussée sur le chemin du Loretto, à la hauteur de l’école, qui génère un ralentissement à chaque croisement de véhicules, ce qui accroît les bouchons plusieurs fois par jour. Pouvez-vous neutraliser une place de stationnement supplémentaire pour améliorer le croisement des véhicules ?

La Direction du Patrimoine Viaire étudie un nouvel aménagement pour améliorer la circulation dans ce secteur, tout en évitant de favoriser les vitesses de circulation, notamment au niveau de l’école.





12/ : Le cheminement piéton sur le canal de la Gravona, en contre-bas de la rue des Romarins, n’est pas pratique en raison de la présence de nombreuses déjections canines et du manque d’éclairage le soir. De plus, ce canal ouvre des accès vers la rue des Romarins mais sans trottoirs ni passages protégés…

Dernièrement, la Direction du Patrimoine Viaire a réalisé un plateau traversant afin de sécuriser le passage piéton existant, ainsi que la sortie du canal de la Gravona sur la rue des Romarins, au niveau de la résidence « A Gravona ». Un projet de requalification en « promenade » du canal, sur environ 12 km, est en cours d’étude.

Concernant, l’entretien du chemin, la situation a été signalée à la Direction de la Propreté Urbaine afin d’augmenter les passages des cantonniers.



13/ : Qu’est-il envisagé pour résoudre les problèmes d’adressage dans le quartier ? Plusieurs lotissements ont en effet la même adresse sur le chemin du Loretto.

Un travail en partenariat avec le groupe « la Poste » est en cours depuis 2022 pour la refonte de l’adressage sur la globalité de la commune. Cette mesure facilitera les missions des différents opérateurs, par exemple le raccordement à la fibre, les secours, les livraisons… L’objectif est d’avoir un nom par rue et une numérotation aux normes en vigueur. Le diagnostic, qui vient d’être présenté, révèle l’existence de 1 500 voies sur le territoire, dont environ 450 sont à dénommer.

La campagne citoyenne pour la dénomination des voies a compté environ 300 participations pour 600 à 700 propositions de noms.



14/ : Pourriez-vous réaliser un aménagement piéton et une piste cyclable sur la route d’Alata, du giratoire de la Croix d’Alexandre à Casarella ?

La route d’Alata est une route départementale (RD61). En l’occurrence, la voirie à partir du giratoire de la Croix d’Alexandre est située hors agglomération. Par conséquent, elle relève de la compétence de la Collectivité de Corse. Nous adresserons un courrier au Président du Conseil exécutif pour l’informer de votre suggestion.



15/ : Je vous signale la dangerosité de l’accès au lotissement situé en face de « SINETIC », sur le chemin de Saint Antoine.

L’accès de ce lotissement se situe sur la route départementale n°11, hors agglomération, et par conséquent gérée par la Collectivité de Corse que nous alerterons de la situation.



16/ : Des conducteurs de scooters pratiquent des rodéos sur la ligne droite de la rue des Romarins. En plus du danger que cela représente, s’ajoutent les nuisances sonores. Les habitants du quartier subissent ces désagréments et il convient d’y mettre un terme...



Les services de la Ville et de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajacciens travaillent au quotidien, en lien avec la Police Nationale, sur le sujet des rodéos urbains, lesquels se produisent dans différents quartiers de la ville. Nous avons saisi la Direction Départementale de la Sécurité Publique afin que des mesures soient prises sans délai.



17/ : Serait-il possible de réaliser un aménagement paysager à proximité ou sur le terrain de la « maison Rotoloni » (parcelle BV n°16), située rue Colonel Colonna d’Ornano, cédée récemment à la Ville ?

Pourriez-vous également rajouter des bornes de tri au bout du chemin de la Lisa ?

A ce jour, la Ville n’a aucun projet défini sur ce site. Une réflexion est cours pour définir la destination de cette parcelle.

Concernant la demande de Point d’Apport Volontaire supplémentaire, nous en informons la Direction de l’Environnement de la CAPA, en charge de la collecte des déchets, afin qu’elle en étudie la faisabilité. En effet, les colonnes du tri sélectif doivent être accessibles aux camions et respecter les normes de sécurité en vigueur.



18/ : Le parc pour enfants qui se situe au croisement des quartiers du Loretto et de Saint Jean est dans un état très dégradé. Il est sale et dangereux, en raison des véhicules qui y stationnent, mais aussi privé d’ombre. Il s’agit d’un élément de socialisation important du quartier, qui mérite plus d’investissement.

Reportez-vous à la réponse à la question 1



19/ : Pourquoi le parc pour enfants situé à côté des HLM Saint Jean est-il à l’abandon alors qu’il est utilisé par la population tous les jours ? Pourquoi ne profite-t-il pas, à l’image des autres parcs de la ville, de revêtement en gomme et de jeux ?

Reportez-vous à la réponse à la question 1



20/ : Serait-il possible de rattacher le lotissement et le domaine du Loretto, l’Alivu et le CILOF au Café Citoyen du Loretto et non à celui de Castelluccio ?

Qu’en est-il de la connexion de cette zone à la future rocade, ainsi que de la possibilité de réaliser une connexion piétonne entre le lotissement du Loretto et la Croix d’Alexandre sur le tracé de la rocade ou sur les servitudes du réseau des eaux usées ?

Est-il possible de désenclaver la pépinière de la Collectivité de Corse sur la route départementale n°11 ?

Les Cafés Citoyens offrent un format permettant l’accès à tous, il est par conséquent possible de s’y rendre sans pour autant résider dans le quartier dans lequel se déroule l’évènement.

Concernant le prolongement de la rocade, ainsi que le désenclavement de la pépinière, nous vous suggérons de vous rapprocher de la Direction des Routes de la Collectivité de Corse (04.20.03.93.50) .



21/ : Il n’y a pas de visibilité à la sortie de la rue des Pommiers et les véhicules qui stationnent devant le bureau de tabac gênent l’accès au chemin de Biancarello.

Il manque des aires de jeux dans le quartier et celle qui est située à côté du parc OPH de Saint Jean, avenue Kennedy, n’est pas entretenue.

Le canal de la Gravona n’est pas bien entretenu non plus. Pouvez-vous y installer des corbeilles ?

Une étude d’aménagement de l’intersection de la Montée Saint Jean et de la rue des Pommiers est en cours de réalisation à la Direction du Patrimoine Viaire. Une zone de stationnement à durée limitée (zone verte) a été créée l’an dernier au plus près des commerces, mais le site, déjà soumis à des contraintes liées à la géométrie de la voie, est confronté à des comportements inadéquates de la part des clients du tabac et de la boulangerie. La Police Municipale procède par conséquent à des contrôles aléatoires.

Concernant les aires de jeux, reportez-vous à la réponse à la question 1.



22/ : Tôt le matin, il y a trop de bruit lors du nettoyage de l’avenue Moncey. Pourquoi ne pas réaliser le nettoyage le soir avant 23h ?

Ne pourrait-on pas installer des poubelles enterrées pour éviter que les goélands ne répandent les déchets au sol ?

Le service de la Propreté Urbaine commence à 5 heures pour éviter les heures d’affluence dans des rues où la circulation est dense.

Concernant la deuxième question, la CAPA, en charge de la collecte des ordures ménagères, a entrepris une étude d’optimisation qui permettra de répondre à ce type de question à moyen terme.



23/ : La rue Laurent Cardinali n’est pas souvent nettoyée. Il y a beaucoup de passage du fait du conservatoire et des écoles de danse. Quand sera déplacé le conservatoire ? Il faudrait également retirer les nombreux véhicules épaves.

La rue Laurent Cardinali est une voie privée appartenant à la copropriété de la résidence « Les Palmiers », et les services municipaux n’interviennent que sur le domaine public. Par conséquent, nous vous suggérons de vous rapprocher du syndic de la copropriété, tant pour l’entretien des extérieurs que pour l’enlèvement des véhicules ventouses.



Concernant la question du conservatoire, nous vous invitons à prendre connaissance du projet du Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique de Corse Henri Tomasi en cliquant sur le lien suivant : https://www.ajaccio.fr/Conservatoire-de-Corse-Henri-Tomasi-reunion-d-information-avant-travaux_a10003.html



24/ : Pourriez-vous installer un ralentisseur route du Vittulo, au-dessus de la rue des Glycines ?

Est-ce qu’il est prévu d’installer des bornes de recharge électriques ?

La demande de ralentisseur sera inscrite à la prochaine Commission Technique de Proximité afin de procéder à une analyse de la situation.

Concernant l’installation de bornes de recharge électrique dans la rue des Glycines, nous vous précisons que cette rue est privée et appartient à la copropriété du Parc Sainte Lucie que nous vous suggérons de solliciter.



25/ : Un garage d’atelier mécanique occupe le domaine public et privé avec ses véhicules, qu'est-il possible de faire pour pallier cette situation ?

Il y a également un problème de stationnement à l’école Saint Jean.

Enfin, des habitants sont effrayés par des personnes sans domicile fixe installé dans le secteur de la rue Del Pellegrino…

Des vérifications ont été entreprises par les services municipaux concernant l’occupation du domaine public par le garage concerné ; l’occupation du domaine privé, quant à lui, relève de la gestion du syndic de copropriété.

Concernant la présence des personnes sans domicile fixe, il s’agit d’une problématique complexe que la Direction Départementale de la Sécurité Publique, les services sociaux et la Police Municipale traitent au quotidien. Des rondes de surveillance sont opérées par la Police Municipale jusqu’à 20 heures, la Police Nationale prend le relai jusqu’au matin. Les services de l’ordre sont à votre écoute si ces individus semblent représenter un danger pour la population.





26/ : Les bacs de la résidence « Le Cinto » sont mal replacés par les agents chargés de la collecte, sachant qu’ils sont par ailleurs sales et cassés. Il faudrait installer des dispositifs pour les maintenir à leur place.

Il faudrait aussi nettoyer les escaliers en dessous des Palmiers.

Les services de la collecte de la CAPA vont prochainement installer des « griffes » et remplaceront les bacs endommagés.

Le nettoyage des escaliers des Palmiers est programmé dans le planning d’intervention des services de la Propreté Urbaine.





27/ : Il n’y a pas de borne de tri au chemin de la Lisa.

L’eau est très chère pour arroser les végétaux et pour faire verdir nos jardins. Les seuls points verts du secteur se trouvent chez les particuliers. Des arbres centenaires meurent par manque d’eau.

Concernant les Points d’Apport Volontaire, merci de vous reporter à la réponse à la question 17.

Depuis les problèmes hydrométriques que nous avons subi à l’été 2022, une politique de restriction d’eau a été mise en place, il concerne notamment l’arrosage des espaces verts.



28/ : Il faudrait prévoir la réfection de trottoirs, notamment sur le chemin du collège/lycée Laetitia, ainsi que l’éclairage.

Des ralentisseurs seraient nécessaires devant le collège et rue Del Pellegrino.

Pourriez-vous installer des distributeurs de sachets pour les déjections canines ?

Pourriez-vous procéder à la distribution de composteurs collectifs aux copropriétés ?

Serait-il possible d’installer dans le quartier des capteurs de pollution, planter des arbres et créer des espaces verts ?

Une étude de réaménagement de l’avenue Napoléon III et de l’avenue Impératrice Eugénie sera prochainement entreprise. Elle traitera la problématique de la sécurité des piétons, du stationnement et de la circulation.

Concernant la rue Dr Del Pellegrino, les services de voirie procèderont prochainement à la réorganisation du stationnement par le marquage d’une signalisation horizontale. L’implantation d’un ralentisseur fera l’objet d’une étude d’opportunité. Pour rappel, l’installation de ce type de dispositif entraîne de facto la suppression de places de stationnement.



La Direction de la Propreté Urbaine déploie actuellement une cinquantaine de « toutounets » (borne de distribution des sacs à déjections canines) dans certains secteurs de la ville dont votre quartier.

Concernant la plantation d’arbres et la création d’espaces verts, la Direction de l’Environnement étudie la possibilité d’utiliser les délaissés de voirie communale en tenant compte des contraintes liées à l’alimentation d’eau potable mais également aux restrictions en vigueur.





29/ : Dans le cadre de la rénovation de l’éclairage public, est-il prévu à terme de procéder à la réhabilitation de celui de la rue des Romarins. Actuellement, l’éclairage de cette rue est bleu…

Les travaux de renouvellement de l’éclairage public de la rue des Romarins sont prévus pour le dernier trimestre 2023.



30/ : Pouvez-vous repositionner les containers situés en bas de la rue des Glycines, perpendiculaires à la rue ? Pouvez-vous installer une caméra pour surveiller cet espace ?

Il faudrait nettoyer autour de la fontaine et retirer le véhicule épave qui reste…

La Direction de l’Environnement de la CAPA se déplacera sur site pour vérifier les possibilités d’améliorer la situation.

Concernant le nettoyage autour de la fontaine, l’enlèvement du véhicule épave et l’implantation d’une caméra, nous vous précisons que la rue des Glycines est une voie privée (parcelle BV n°320 - copropriété Parc Sainte Lucie) . Par conséquent, nous vous suggérons de vous rapprocher de votre syndic.