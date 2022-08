Arrêté portant Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 25 août 2022 Arristatu annant'à a ricunniscenza di u statu di dannu naturali à u 25 d'aostu

Conformément aux annonces de Gérald DARMANIN, ministre de l’intérieur et des Outre-mer, lors de son déplacement le 18 août dernier, la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été engagée dès cette semaine à la suite des dégâts provoqués par la tempête du 18 août dernier.



31 communes de Corse-du-Sud ont déposé un dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

La commission interministérielle s’est réunie le 24 août et l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté publié ce jour au Journal officiel pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue sur l’ensemble de ces 31 communes :



Afà, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Arbori, Azzana, Balogna, Bastelicaccia, Cannelle, Cargèse, Casaglione, Cauro, Coggia, Cognocoli-Montichi, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Evisa, Grosseto-Prugna, Marignana, Osani, Ota, Partinello, Piana, Pietrosella, Sari d’Orcino, Sarrola-Carcopino, Serriera, Sant’Andrea d’Orcino, Tolla, Vico, Villanova.



Comment déclarer le sinistre entrant dans le champ de l’état de catastrophe naturelle (inondations et coulées de boue) ?



Le sinistre doit être déclaré à l’assureur dès que la personne en a connaissance, au plus tard dans les dix jours ouvrés suivant la publication de l’arrêté.

L’assureur fixera le montant des dommages et proposera une indemnité : l’indemnisation intervient alors dans le délai fixé par le contrat (en principe, dix à trente jours suivant l’accord amiable).

Pour les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes...), ceux-ci sont couverts par la garantie « tempête » obligatoirement prévue par les contrats d’assurance dommages aux biens tel que stipulé dans l’article L.122.7 du code des assurances. Les assurés sont donc invités à déclarer ce type de sinistre dans les meilleurs délais auprès de leur assurance.



Retrouvez plus d'informations dans le communiqué de la préfecture ci-dessous





Accueil Envoyer à un ami Imprimer