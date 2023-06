40 ans après, Tino Rossi toujours dans les cœurs ... A l’occasion du 40e anniversaire de la mort de Tino Rossi, le plus célèbre des Ajacciens après Napoléon, la Ville d’Ajaccio propose entre le mois d’août et le mois de septembre de nombreuses animations pour lui rendre hommage : expositions, spectacles, concerts, conférences, visites guidées... Premier tour des rendez-vous prévus en attendant la programmation définitive.



Il s'agit d'un programme succint qui sera mis à jour régulièrement jusqu' au lancement du programme final.



Programme en cours de validation Les chansons de Tino Rossi ont fait le tour du monde. Mais c’est à Ajaccio qu’elle résonne encore le plus fort. Le crooner à la voix suave, adorée des femmes, est né dans la cité impériale le 29 avril 1907. Après plus d’un demi-siècle de carrière, il figure parmi les étoiles de la chanson française, laissant à la postérité de nombreux succès dont la chanson Petit Papa Noël, sortie en 1946, qui demeure la plus vendue de l’histoire en France. La popularité de Tino Rossi, propagée au-delà des frontières, que ce soit grâce à la musique ou au cinéma, l’a érigé en figure incontournable du patrimoine national français. On la mesure aussi auxnombreuses places, rues, et autres lieux publics qui portent son nom, que ce soit dans sa ville natale ou ailleurs...

Né dans la rue Fesch, dans un milieu modeste, d’un père artisan tailleur et d’une mère partagée entre l’atelier familial et l’éducation de ses 8 enfants, il doit sa voix longue couvrant deux octaves et demie, ainsi que son timbre riche en nuance à une anomalie des cordes vocales. Comme béni des dieux, Tino Rossi, grâce à ce don, imprimera sa légende dans la France des années 40. Il y côtoiera tout au long de sa carrière d’autres grands monuments de la chanson française : Maurice Chevalier, Edith Piaf, Fernandel, Charles Trenet, Joséphine Baker, Georges Brassens, Christian Méry ou Joseph Carrington.

Décédé le 27 septembre 1983 à Neuilly-sur-Seine, ses obsèques ont été célébrées à l’Église de la Madeleine à Paris. L’amour pour sa ville natale et pour la Corse ne l’a jamais quitté.

L’avion transportant son cercueil ne put atterrir à Ajaccio pour cause de mauvaises conditions météorologiques... Ainsi, Tino, avant d’être inhumé le 1er octobre 1983 dans le cimetière marin d’Ajaccio, s’offre un dernier voyage à travers son île bien-aimée depuis Bastia, traversant de nombreux villages où les maires ont ceint leur écharpe tricolore autour d’une population recueillie.

40 ans après sa mort, la Ville d’Ajaccio célèbre l’enfant du pays autour de nombreux événements, pour découvrir ou redécouvrir cette grande figure de la chanson.



La programmation hommage Exposition à ciel ouvert – place Foch

Exposition Tino Rossi X Paris Match du 10 août au 20 septembre, place Foch.

Une quinzaine de clichés issus des archives du célèbre magazine Paris Match seront exposés. Ils illustrent tout autant Tino, l’enfant d’Ajaccio, que la vedette internationale qu’il a été.



A l’espace Diamant

Exposition qui retrace tout le matériel publicitaire liés aux films de Tino Rossi en association avec la cinémathèque de Corse et l’association la Corse et le cinéma, tout le mois de septembre, espace Diamant (infos plus précises à venir).

Concert lyrique « Tino, la Corse et l’Opéra », mercredi 27 septembre, 20h30, espace Diamant. Il fait suite à une résidence d’artiste dédiée qui aura lieu début septembre.

Conférence de Jean-Jacques Ottaviani sur « Tino Rossi, les secrets d’une voix », jeudi 28 septembre, à 18h30, espace Diamant.

Tino Rossi est probablement la plus grande star de la chanson française, tant pour la longévité de sa carrière que pour ses immenses succès, qui font de lui encore aujourd’hui le recordman de vente de disques (plus de 300 millions).

L’arrivée de Tino dans le monde du spectacle des années 30 fait l’effet d‘une bombe, une véritable révolution qui bouleverse tout sur son passage.

Ce succès phénoménal doit beaucoup à son physique de latin lover, mais surtout à sa voix, unique, veloutée, au phrasé exceptionnel.

Ce sont justement les secrets de cette voix qui seront révélés lors de cette conférence, de l’importance des chants traditionnels corses à son amour pour l’opéra et la mélodie, illustrée d’images d’archives et d’extraits sonores.



Dans vos médiathèques...

Projections de films dans les salles de projection des médiathèques des Cannes et Saint Jean.

Atelier pop art numérique autour du portrait de Tino Rossi. Animé par Didier Aragones. Deux ateliers dans deux médiathèques différentes. Jeune public.

Soirée musicale avec François Giordani, guitariste de Tino Rossi.

Atelier créatif retouche photos de Tino Rossi animé par Yoann Giovannoni. Jeune public.

Conférence sur les origines familiales de Tino Rossi. Animée par l’association Corsica Genealugia (gratuit).



Concerts et visites guidées en partenariat avec l’Office Intercommunal de Tourisme



« Hommage à Tino Rossi » organisé par la société de production E&MA, sous la direction artistique de Bertrand Cervera et en partenariat avec la cinémathèque de Corse, 20 juillet en soirée, cour du musée Fesch : un voyage musical autour de la vie de Tino Rossi et de ses chansons avec de nombreux invités prévus comme Maï Pesce, Petru Santu Guelfucci, Christophe Mondoloni, Claire Cervera ... Une projection d’images de lui et des films amateursd’époque (années 50-60) seront diffusés en simultané. Le musée Fesch et sa cour sont deslieux symboliques qui font écho à l’enfance de Tino puisqu’il allait à l’école sur le site avant que ce dernier ne devienne un musée. Captation vidéo prévue pour une diffusion sur Via Stella.



Visites guidées, Tino Rossi et Ajaccio, retour sur les lieux de sa vie ajaccienne, durant le mois de septembre



3e édition du Festival Notte Sacre, du 13 au 15 septembre 2023, trois concerts en soirée à laCathédrale d’Ajaccio et six concerts de jour dans les églises de la vieille ville. Dans ce cadre,un concert de Philippe Caviglioli, avec Francois Giordani et Alain Colonna, sera proposé autour des succès éternels de Tino Rossi (date et lieu à venir).

