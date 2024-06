Le plan de balisage communal se déploie le long du littoral ajaccien. A sicurità di i rinaghji cumunali si faci incù una signaletica longu à u liturali aiaccinu da u Ricantu sin'à Capu di Fenu

La sécurité sur les plages de la commune est une compétence qui relève de la responsabilité du maire. Chaque année, la Ville d’Ajaccio déploie un plan de balisage maritime qui s’étend depuis la plage du Ricanto à celle de Capo di Feno.



Depuis quelques jours, une entreprise spécialisée réalise ces travaux compris dans la bande des 300 mètres depuis le rivage.





Alors que la saison débute et que les plages ajacciennes s’apprêtent à accueillir un nombre croissant de vacanciers avec l’arrivée de l’été, la réglementation de la baignade et des activités nautiques, do nt le respect incombe à la commune dans la bande des 300 mètres, nécessite le déploiement d’un plan de balisage maritime. Ce dernier relève de la responsabilité du service Littoral et Espaces Naturels de la Ville d’Ajaccio.



Ce vendredi 31 mai, Anne-Christine Turck, la responsable de ce service, partait en repérage sur site pour apprécier le travail de l’entreprise Corse appontement maintenance, mandatée par la commune, et chargée d’installer les linéaires de bouées jaunes, qui accompagneront durant tout l’été nos baignades estivales.

Nouvelles zones interdites aux engins motorisés au Ricanto et au Trottel Depuis le port Charles Ornano, le rendez-vous initialement prévu à la plage du Trottel, est finalement déporté vers l’anse de Marinella, en raison de la trop forte houle présente ce jour-là sur le site. Travailler dans des conditions optimales pour les équipes nécessite en effet une mer relativement calme, afin de faciliter la mise en place du balisage maritime.



En ce début de matinée, loin du tumulte de l’été, la quiétude règne sur la plage de Marinella. Les premiers transats et parasols des plagistes ont investi les lieux. Quelques baigneurs matinaux se prélassent sur la plage.



Initiée plage du Ricanto, l’opération de balisage maritime se poursuit donc sur ce site très prisé. Elle consiste à installer les fameuses bouées jaunes de formes sphériques délimitant la bande des 300 mètres, toutes disposées à intervalles réguliers de 200 mètres, ou encore le futur chenal traversier réservé aux engins de plage (paddle, pédalos, embarcations à voile...)



Non loin du rivage, évoluant dans des eaux translucides, un bateau avec deux hommes à bord. En mer, un plongeur, ajuste l’une des bouées déjà déployées. « Ils sont en train de poser la zone interdite aux engins motorisés », commente Anne-Christine Turck.



Sur la plage de Marinella, la zone interdite aux engins motorisés (ZIEM) fait 210 m de longueur sur 30 m de profondeur en moyenne. Le chenal traversier de 300 mètres se délimite grâce à sa rangée de bouée cylindrique (bouées bâbord = gauche) et sa rangée de bouée conique (bouées tribord = droite).



Pour cette saison, la Ville a étendu cette interdiction aux plages du Ricanto et du Trottel. « L’an passé, au Ricanto, nous avons eu de nombreux signalements de bateaux qui stationnaient au mouillage à 10 mètres du bord et qui dégazaient. Au Trottel, les incivilités étaient nombreuses. Beaucoup d’engins motorisés n’empruntaient pas le chenal. La mise en place de ces deux nouvelles ZIEM va permettre de mieux réguler les comportements et d’assurer la sécurité des baigneurs », ajoute Anne-Christine Turck. Les ZIEM de Marinella, Trottel et Ricanto correspondent à un total de 3785 mètres de linéaire.







Extension de la période de balisage maritime Les habitués des plages ajacciennes constateront que cette séquence de pose est plus précoce que lors des années précédentes. Pour s’adapter aux différents usages de la plage, qui débutent dès l’arrivée des beaux jours, et à l’allongement de la saison estivale, la Ville d’Ajaccio a tranché en faveur d’un allongement de la période de pose du balisage maritime. Elle est désormais étendue de juin à septembre et non plus sur la seule haute saison (juillet et août).



« Les zones réservées à la baignage (ZRUB) seront signalisées à partir de juillet et jusqu’à la fin août. Réglementairement, leur installation coïncide avec l’ouverture des postes de secours et la présence des nageurs-sauveteurs », informe Anne-Christine Turck. Ce sont en tout 985 mètres de linéaires qui seront déployés, toutes plages confondues, pour délimiter ces zones réservées à la baignage.







Il faudra une quinzaine de jours à l’entreprise pour traiter la bande de 300 mètres qui s’étend sur les rivages de la commune.



Évalué à un budget de 50 000 euros, le plan de balisage communal relève de réglementations qui permettent de réguler l’activité des usagers, qu’ils soient simples baigneurs, amateurs de sport nautiques ou utilisateurs d’engins motorisés.



Pour en savoir plus sur la règlementation retrouvez notre article dédié.

Ces travaux sous-marins mobilisent une équipe de 5 personnes. Ils sont conduits au moyen d'un parachute de levage sous-marin. Dominique Poli, gérant de la société Corse appontement maintenance, supervise ce travail mené pour le compte de la Ville depuis 2010. Il explique : « les équipes de scaphandriers interviennent pour relever les ancrages sous-marins qui ont été posés initialement par la Ville et qui correspondent à des points GPS, conformément au plan de balisage validé par les services de l'État (ndlr : préfecture maritime) et la municipalité. Ces ancrages sont le plus souvent des corps-morts mais pour préserver certains fonds sous-marins, des ancres à vis sont aussi utilisées. »



