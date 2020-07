Délibérations du 8 juin 2020

l'ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 20h.

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireComités régionaux de distribution d'électricité et de gaz. Désignation des membres du Conseil Municipal -Commission administrative chargée de la révision de la liste électorale -Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireComposition du Conseil d'Administration de l'association issue du partenariat Ville d'Ajaccio/ Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud. Désignation des représentants du Conseil Municipal -Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireComité départemental des retraités et des personnes âgées de Corse du Sud (CODERPA). Désignation des membres du Conseil Municipal -Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireRapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le MaireProjet de réalisation d'études (phase conception) dans le cadre du projet de création d'une cuisine centrale et de mise en conformité des offices : coût de l'opération et plan de financement. -