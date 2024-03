Délibérations du 22 février 2024 U prossimu cunsigliu municipali si farà u 22 di frivaghju in Casa Cumuna



Voici l'ordre du jour du conseil municipal et accès aux délibérations les délibérations sont désormais accessibles en cliquant ici



1 - Prescription d’une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) , pour permettre la prise en compte des jugements du Tribunal Administratif de Bastia et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Marseille

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



2 - Prescription d'une modification du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



3 - Prescription d’une modification du zonage du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée





4 - Prescription d’une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concernant le secteur Vittulo / Empereur

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



5 - Prescription d’une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concernant le secteur de Saint Joseph

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



6 - Création d'un groupement de commandes entre la Ville d'Ajaccio et la CAPA pour la réalisation d'une étude du potentiel de surélévation du tissu bâti

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée





7 - Convention relative à la mise à disposition à titre gratuit, des parcelles cadastrées section D n°4, 355 et 356, au profit de la gendarmerie nationale pour l’entrainement des télépilotes de drones

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée





8 - Approbation du bilan d'activité 2022 pour la SPL M3E

Rapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué





9 - Approbation du bilan de la concertation du projet d’Ecoquartier du Finosello

Rapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué





10 - Modification des tarifs d'utilisation des installations sportives et de l'école municipale des sports de la Ville d'Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, Adjoint délégué





11 - Travaux de rénovation de la façade de la bibliothèque FESCH

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



12 - Convention générale de partenariat ville d'Ajaccio - Association Théâtre l'Empire 2024 - 2025 - 2026

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée





13 - Modification du plan de financement de l'opération "programme 2022 d'acquisition de matériel de restauration scolaire

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué

Corapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy Sarrola, adjointe déléguée



14 - Plan de financement actualisé - financement des études relatives au renforcement du mur de soutènement situé au chemin Torreta

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



15 - Sécurisation du mur Cuneo

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué

Corapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



16 - Avenant 1 à la convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » dans les écoles maternelles de la commune d’Ajaccio

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



17 - Financement des voyages scolaires - 2023/2024

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée





18 - Dénomination de la place publique faisant la jonction entre la rue Antoine SOLLACARO et le Boulevard Dominique PAOLI, « Place Joseph-Marie TORRE, dit Toussaint ».

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint délégué





19 - Convention de paiement du stationnement sur voirie entre S.A LOGIREM et la Ville d'Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint délégué





20 - Acquisition d'une parcelle cadastrée section A n°1322 située lieudit Vazzio appartenant à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



21 - Avis de la commune sur l'usage futur du site de la centrale du Ricanto après arrêt définitif de l'installation

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



22 - Conventions pour l’exploitation de stations de télémesure sur des parcelles privées

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



23 - Convention de gestion en flux des droits de réservation entre la Ville d'Ajaccio et le bailleur social ERILIA

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



24 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d’origine) et la Ville d’Ajaccio (collectivité d’accueil) - n°1

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



25 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d’origine) et la Ville d’Ajaccio (collectivité d’accueil) - n°2

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



26 - Autorisation donnée au Maire de signer les conventions de mise à disposition de personnel entre la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d’origine) et la Ville d’Ajaccio (collectivité d’accueil) - n°3

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



27 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d’origine) et la Ville d’Ajaccio (collectivité d’accueil) - n°4

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



28 - Modification d'emplois permanents afin de permettre à des agents municipaux contractuels d'être intégrés dans la fonction publique territoriale.

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



29 - Modification de deux emplois permanents pour permettre une mobilité et un remplacement.

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



30 - Acceptation du fonds de concours pour la patinoire - CAPA

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué



31 - Approbation du programme du carnaval d'Ajaccio 2024

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué



32 - Complément de la délibération n° 2023/262 Festivités de Noel 2023 - versement des recettes du City Trail aux associations

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué



33 - Festa di a lingua corsa in Aiacciu 2024

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué



34 - Programmation des services de la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



35 - Programme de médiations vie des quartiers de la Direction Générale Adjointe Développement Social, Culturel Sportif et Vie des Quartiers

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



36 - Renouvellement des Projets Sociaux 2024-2027 de la Maison de Quartier des Cannes et du Centre Social des Salines

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



37 - Signature du Schéma directeur d'animation de la vie sociale 2023-2025

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint déléguéRapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint déléguéRapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, Adjoint déléguéRapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguéeRapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint déléguéCorapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy Sarrola, adjointe déléguéeRapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint déléguéRapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint déléguéCorapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint déléguéRapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguéeRapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint déléguéRapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint déléguéRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguéeRapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint déléguéRapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint déléguéRapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint déléguéRapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint déléguéRapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée ODJ_CM 22022024.pdf (81.97 Ko)



