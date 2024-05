Sécurité des plages : le balisage maritime étendu sur une plus longue période Sicurità annant'à i rinaghji : a signaletica marittima si farà annant'à un tempu più longu

La plage est un lieu prisé, durant la période estivale, pour se détendre et se rafraîchir. Mais c’est aussi un site où coexistent divers usages, entre baignade, activités nautiques et plaisance...



Pour la sécurité de tous, la Ville d’Ajaccio déploie chaque année un plan de balisage maritime qui s’étend de la plage du Ricanto, au sud, jusqu’à Capo di Feno, au nord.



Cette année, la période de pose a été allongée et sera effective de juin à septembre. A noter : deux nouvelles zones littorales situées au niveau des plages du Ricanto et du Trottel seront interdites aux engins motorisés.



Alors que l’été approche à grands pas, le service littoral et des espaces naturels de la Ville d’Ajaccio œuvre en coulisses pour rendre nos baignades plus agréables, mais surtout plus sûres. Avec ses 17 km de côtes, le littoral ajaccien est soumis tous les ans à une réglementation préfectorale destinée à réguler les activités des plaisanciers et la pratique des sports nautiques au-delà de la bande littorale des 300 mètres depuis le rivage.



En ce qui concerne les plages ajacciennes, la réglementation de la baignade et des activités nautiques relèvent de la responsabilité du maire de la commune. Outre leur surveillance, la mise en place d’un plan de balisage, qui inclue la limite des 300 mètres depuis le rivage, permet de réguler l’activité des usagers, qu’ils soient simples baigneurs, amateurs de sport nautiques ou utilisateurs d’engins motorisés.



Le plan de balisage de la commune déployé ces jours-ci par les agents municipaux s’étend de la plage du Ricanto, au sud, jusqu’à Capo di Feno, au nord.



Pour la saison estivale 2024, la Ville d’Ajaccio a choisi d’allonger la période de pose du balisage de juin à septembre afin de mieux répondre aux usages de la plage. Il sera ensuite complété par la mise en place des zones réservées uniquement à la baignade (ZRUB), installées durant les mois de juillet et d’août, période qui coïncide avec le pic de fréquentation des plages et la surveillance de certaines d’entre-elles par les nageurs-sauveteurs.



Autres nouveautés : cette année deux nouvelles zones seront interdites aux engins motorisés sur les plages du Ricanto et du Trottel.



Avant de plonger dans le grand bain, petit rappel de la réglementation : Pourquoi mettre en place un plan de balisage maritime sur le littoral ?



Le littoral est un espace réglementé : respecter ces règles est une question de sécurité.

Le balisage a pour but de signaler aux navigateurs et aux baigneurs les dangers existants et notamment ceux, invisibles, que la mer recouvre, ainsi que les chenaux de navigation.



Un arrêté préfectoral est pris chaque année pour réglementer la navigation, le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques dans la bande littorale des 300 mètres.



Il appartient au maire de réglementer la baignade et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés jusqu’à la limite des 300 mètres à compter de la limite des eaux.



L’État est compétent sur toutes les autres zones réglementées dans la bande côtière des 300 mètres.



Sur quel espace s’applique ce plan de balisage et comment se compose-t-il ?



Le plan de balisage porte sur toute la bande côtière des 300 mètres de la commune d’Ajaccio et s’étend donc de la plage du Ricanto, au sud, jusqu’à Capo Di Feno, au nord.



Sur les plages surveillées, les bouées de délimitation signalent les zones réservées uniquement à la baignade (ZRUB) et les chenaux d’accès pour les voiliers et les bateaux à moteur.



Dans les chenaux de navigation (réservés aux voiliers et aux bateaux à moteur), évoluez avec prudence : votre vitesse ne doit pas dépasser 5 nœuds (9 km/h).



Dans les zones réservées aux usages de la baignade (ZRUB), le passage des embarcations et la pratique de la pêche ne sont pas autorisés.



Il existe d’autres zones telles que les zones interdites aux engins motorisées (ZIEM) ou les zones interdites aux mouillages (ZIM) ou les usages sont restreints. Des contrôles en mer sont régulièrement effectués par les services de l’État afin de sensibiliser les usagers et faire respecter la réglementation.



Pour mémoire, la bande des 300 mètres est délimitée par des bouées de forme sphériques mouillées à intervalles réguliers de 200 mètres environ. En application de l'arrêté préfectoral n° 168/2023 du 07 juin 2023, le mouillage des navires de longueur supérieure ou égale à 24 mètres est interdit en permanence dans la bande littorale des 300 mètres de la commune d’Ajaccio.



Le plan de balisage détaillé est affiché à l’entrée de chaque plage concernée dès lors que les bouées sont mises en place.





Qu’est-ce qu’un engin de plage ?



Sont considérées comme engins de plage les embarcations ou engins appartenant à l’une des catégories suivantes :

• Les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,50 m de longueur de coque ;

• Les embarcations ou engins propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d’une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque ;

• Les embarcations ou engins principalement propulsés par l’énergie humaine, de moins de 3,50 m de longueur de coque ;

• Les embarcations ou engins propulsés principalement par l’énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d’étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l’article 245-4.03, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m ;

• Les surfs.



Attention, il existe des limites à la navigation :

Les engins de plage effectuent des navigations diurnes, c’est-à-dire entre le lever et le coucher du soleil, qui n’excèdent pas 300 mètres d’un abri ; le matériel de sécurité est libre.



Arrêté Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté préfectoral en téléchargement. AP 89 2024 PLB AJACCIO.pdf (2.56 Mo)



Pôle Environnement Responsable : Pierre-Jacques Boulet Chemin de Ranucchietto 20167 Mezzavia Tél : 04.95.25.95.68 E-mail : PJ.Boulet@ville-ajaccio.fr Actualités Environnement