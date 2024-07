Délibérations du 26 juin 2024



Voici l'ordre du jour du conseil municipal :





1 - Présentation du rapport relatif aux actions entreprises par la collectivité à la suite du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



2 - Approbation du compte financier unique 2023 du budget principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



3 - Affectation définitive des résultats 2023 du budget principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



4 - Approbation du compte financier unique 2023 du budget annexe de l’Anru

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



5 - Affectation définitive des résultats 2023 du budget annexe de l’Anru

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



6 - Approbation du compte financier unique 2023 du budget annexe du stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



7 - Affectation définitive des résultats 2023 du budget annexe du stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



8 - Approbation de la décision modificative 1 du budget de la régie des parkings 2024 et de la révision des autorisations de programme

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



9 - Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 2025

Rapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué



10 - Attribution de la subvention de fonctionnement à la Mission Locale d'Ajaccio pour l'année 2024

Rapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué





11 - Acquisition au bénéfice du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts d'une huile sur toile de Ludovic-Napoléon Lepic intitulée "Le retour"

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



12 - Approbation de l'avenant financier à la convention pluriannuelle de l'association AGHJA

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



13 - Politique tarifaire des manifestations programmées par le Théâtre Municipal à l’Empire

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



14 - Politique tarifaire du Centre d'interprétation d'Architecture et du Patrimoine et de celle du Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



15 - Présentation du rapport annuel du délégataire du casino municipal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



16 - Demande de renouvellement d’exploitation des jeux du Casino municipal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



17 - Plan de financement de la cuisine centrale phase 2 travaux

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



18 - Plan de financement actualisé - programme d’entretien, de requalification et de valorisation de la voirie pour l’année 2024

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



19 - Remise gracieuse d'une créance

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



20 - Plan de financement des travaux de rénovation des nouveaux locaux de la direction des moyens lourds

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



21 - Plan de financement des travaux de rénovation des postes de secours des plages programme 2024

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



22 - Plan de financement des travaux de rénovation et de mise en conformité des locaux de la direction de la réussite éducative

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué





23 - Convention entre la Mairie d'Ajaccio et l’Insee - Enquête Familles 2025

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



24 - Modification de 70 emplois permanents à la suite des réunions du comité social territorial

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



25 - Modification de quatre emplois permanents

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



26 - Attribution d'une subvention à une association du secteur nautique

Rapporteur : Monsieur Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal délégué

