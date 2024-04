La ville génoise redevient piétonne sur une période plus longue Après le succès de l’été dernier, la Ville d’Ajaccio a décidé de reconduire l’opération « Quartier libre » dans le centre-ville ajaccien pour une période plus étendue. A partir du 27 avril, et ce jusqu’au 29 septembre, la ville génoise s’ouvre de nouveau aux mobilités douces, tous les jours de 11h jusqu’à 2h du matin.







Cette opération, vouée à se pérenniser sur le long terme, s’inscrit dans la continuité de la transformation urbaine actuellement à l’œuvre dans le cœur de ville ajaccien, à l’image des projets urbains déjà réalisés (la place Campinchi et sa halle, la requalification du cours Napoléon et sa végétalisation) ou en cours (la végétalisation de la place Foch, la rénovation de la place du Diamant et l’extension de son parking).



Pour cette nouvelle séquence qui se profile , le périmètre rendu piéton reste identique à celui de l’an passé mais il couvre une période plus longue qui s’étend du samedi 27 avril jusqu’au dimanche 29 septembre.



La zone piétonne en pratique

L'an passé, la municipalité expérimentait la piétonnisation de sa ville génoise en fermant 5 rues aux véhicules à moteur : les rues du Roi de Rome, Bonaparte, Zecavo Maire, Pozzo di Borgo et Notre-Dame, retrouvez à ce sujet, notre article sur le bilan de la piétonnisation du centre historique . Envisagée en cohérence avec le programme d'activation de la Citadelle et son ouverture au public, cette démarche repose sur l'ambition de faire de ce quartier un lieu ouvert et piéton pour révéler son identité historique et son patrimoine. Elle s'inscrit également dans une tendance nationale visant à rendre les cœurs de ville plus durables et plus attractifs et à encourager le développement des mobilités douces.

La zone piétonne est fermée de 11h à 2h du matin aux véhicules et aux deux roues sauf dérogation : services de secours et de police municipale et nationale, les véhicules des services techniques de la Ville et de la CAPA, ainsi que de leurs délégataires, la Poste, les personnes à mobilités réduites, les professionnels de santé, les propriétaires de garages référencés, les vélos, le « petit train », les taxis pour la clientèle de l'hôtel Palazzu Domu, la fourrière. Le stationnement est interdit à toute heure même pendant les heures ouvertes à la circulation, sauf dérogations prévues par arrêté municipal. Dérogation permanente et à toute heure : un temps de stationnement limité à 40 minutes, sur des emplacements libres à cet effet et matérialisés au sol « stationnement temporaire » est autorisé pour les professionnels de santé, ambulances (caducée 2024 à apposer sur le pare-brise), les services de secours, police municipale et nationale, service technique de la Ville et de la CAPA ainsi que leur délégataire, les personnes à mobilités réduites (PMR) Dérogation de 2h du matin à 11h : un temps de stationnement limité à 40 minutes, sur des emplacements laissés libres à cet effet et matérialisés au sol « stationnement temporaire » est autorisé pour les livraisons (professionnels et résidents de la rue concernée), dépanneurs et artisans (professionnels).



Parking de la Miséricorde pour un centre-ville toujours plus accessible



Pour rappel, depuis l’été dernier, se rendre en centre-ville est devenu plus facile grâce à l’ouverture du parking municipal de la Miséricorde qui dispose d’un parc de 328 places sur le site de l’ancien hôpital. Le centre-ville n’a jamais été aussi accessible, grâce au service de navette haute fréquence qui a été mis en place et permet de rejoindre la préfecture et le cours Napoléon toutes les 6 minutes.



Le parking de la Miséricorde est ouvert 24h/24h.

Tarif hors abonnement : 0,50 centime de l’heure. Pour les personnes disposant d'un abonnement « Résident », le stationnement dans le parking est compris dans le forfait appliqué.

Plus d’infos : «

