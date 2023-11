Bilan de la piétonnisation du centre historique d'Ajaccio Un'inquiesta hè stata fatta da studià a sudisfazzioni di i citatini par ciò chì tocca di a prova fatta di pruibiscia i vitturi da u centri cità.

Durant tout l’été, la Ville d’Ajaccio a expérimenté la piétonnisation de la cité génoise. Au regard de la fréquentation des rues concernées et des remontées de terrain, ce dispositif a connu un franc succès. Pour étayer ce constat, une enquête de satisfaction réalisée par la Ville d’Ajaccio a été conduite auprès de la population ajaccienne entre le 18 et le 29 septembre 2023. Elle a permis de récolter 238 réponses. Le bilan met en évidence le bien-fondé de la démarche.



Une forte adhésion des Ajacciens Entre le 21 juin et le 17 septembre derniers, les Ajacciens ont expérimenté, pour la première fois, la piétonnisation de cinq rues de la cité génoise : la rue du Roi de Rome, la rue Bonaparte, la rue Zecavo-Maire, ainsi que les rues Pozzo-di-Borgo et Notre-Dame.

Ce dispositif, baptisé « Quartier libre », s’inscrit dans une tendance nationale visant à rendre les coeurs de ville plus durables et plus attractifs.

Ramenée au contexte local, cette dynamique rejoint l’ambition de la municipalité de mettre en valeur le patrimoine du quartier génois dans le contexte d’un projet plus global : celui du futur aménagement de la Citadelle et du coeur de ville génois, confié à la SPL Ametarra. Autre objectif important poursuivi par la Ville d’Ajaccio et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) : restituer l’espace public aux Ajacciens, tout en encourageant le développement des mobilités douces, notamment en centre-ville, comme le prévoit le Plan de déplacement urbain (PDU) de notre territoire.

MESURER LA SATISFACTION DES USAGERS Comme le maire Stéphane Sbraggia s’y était engagé, la Ville d’Ajaccio a conduit, durant deux semaines, une enquête de satisfaction à l’issue de l’expérimentation. Entre le 18 et le 29 septembre, riverains, commerçants et usagers de la vieille ville ont ainsi pu donner leur avis. Cette enquête répond au souci de la municipalité d’améliorer le service rendu aux Ajacciens afin de mieux anticiper leurs attentes et leurs besoins.



« Nous avons demandé à nos concitoyens, via un formulaire de onze questions, leur retour d’expérience sur la piétonnisation de la ville génoise. Le but était de mesurer leur niveau de satisfaction. Il a été distribué sous un format papier aux commerçants de la zone par les équipes de la direction du commerce et de l’artisanat. Un boîtage a également été effectué dans les immeubles du quartier par les agents de la direction de la proximité. Enfin, une urne était installée dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville pour recueillir des réponses. Nous avons rendu audible cette démarche via le site internet de la Ville, nos réseaux sociaux et les médias », explique Alexandre Farina, premier adjoint au maire, délégué au dynamisme commercial et artisanal, ainsi qu’à la gestion du domaine public.

Un bilan encourageant Au final, ce sont 238 réponses qui ont été récoltées, issues de profils variés : 37 commerçants, 101 riverains, 100 usagers, âgés pour la majorité entre 31 et 65 ans. « Les résultats de cette enquête mettent en exergue une tendance générale très positive. Elle va nous permettre aussi de dégager des axes d’amélioration pour l’an prochain », relève Alexandre Farina.

Une large majorité des personnes qui se sont exprimées se dit « satisfaite » (51%) de l’amélioration du cadre de vie dans ce quartier et 29% d’entre elles « très satisfaites ». Pour 56% d’entre elles, la piétonnisation a impacté « fortement » la fréquentation du quartier (« très fortement » pour 26%), avec un effet très positif sur l’attractivité de ce dernier : 82% estiment qu’elle l’a rendu beaucoup plus convivial (62% « très fortement » et 20% « fortement »).

La décoration des rues, cet été, a également été appréciée : 58%des participants l’ont jugée « très satisfaisante ». Concernant le volet commercial, 73% des commerçants qui ont répondu à l’enquête évaluent que la piétonnisation a « fortement » aidé leur activité et 11% « très fortement ». D’une façon plus générale, 77% des participants à l’enquête estiment que la période d’expérimentation de la piétonnisation a eu un effet très positif sur le respect des règles d’occupation du domaine public (53% « très fortement » et 24% « fortement »).

La majorité des publics a aussi pointé que le dispositif a permis d’améliorer « très fortement » la situation en lien avec les incivilités sonores ou musicales (53%). En ce qui concerne les conditions d’accès (stationnement, livraison ...) à la zone piétonne, 53% des personnes se sont signalées comme « très satisfaites ».

Enfin, les mesures de sécurité mises en oeuvre pour accompagner la piétonnisation (agents de surveillance sur site, renforcement de la vidéosurveillance, prévention des troubles à l’ordre public ...) ont été jugées « très satisfaisantes » (55%).

Rappel de la zone piétonne

Détail de l'enquête











Accueil Envoyer à un ami Imprimer