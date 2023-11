La Musique municipale, une histoire de famille La Musique municipale fête ses 154 ans exactement cette année. Un chiffre presque rond et un anniversaire qui fournissent l’occasion de rappeler la belle histoire que des générations d’Ajacciens ont connue et que d’autres sont en train de vivre. Pour la nouvelle direction de l’institution, il s’agissait de lancer une nouvelle dynamique. Pari réussi.



Ce sont des enfants d’Ajaccio qui posent dans leur uniforme aux épaulettes rigides et aux boutons dorés, cravate au cou, chaussures vernis aux pieds. La photo est en noir et blanc, mais l’on peut y voir les murs décrépis de la vieille ville comme s’en souviennent encore les anciens de la musique municipale car c’était leur environnement familial. Ils posent fièrement car, pour eux, la musique municipale était l’occasion de parader dans un bel uniforme pour participer aux événements de la ville et aux hommages nationaux aux côtés du maire ou du préfet. Ils rendaient fière leurs familles qui assistaient au défilé comme nombre d’Ajacciens dans la rue, parce que cela représentait quelque chose pour eux.



C’était un autre temps. Mais c’est cet esprit que tend à faire renaître depuis 2020 François Rezoagli, le nouveau responsable, épaulé dans cette entreprise par Paul Mancini, ancien de la Musique municipale et conseiller municipal en charge de cette délégation.



L’institution ajaccienne fête ses 150 ans, 154 ans exactement. L’occasion de se souvenir qu’elle a aussi été la première école de musique reconnue en Corse. Pour se faire, quatre ans durant, Paul Mancini a fait « la chasse aux trésors », des documents, des photos, des objets et même l’uniforme des majorettes, qui sont exposés à l’Office intercommunal de tourisme depuis le 21 octobre et jusqu’au 4 novembre.

Vitrine « Cet anniversaire marque une étape symbolique pour nous tous et l’exposition ainsi que les événements qui suivront tendent à rappeler le passé faste de l’école et de l’orchestre de la Musique municipale, souligne Paul Mancini, qui y a trouvé sa vocation avant de passer sept ans au conservatoire de musique de Nice et de devenir le saxophoniste qu’il est aujourd’hui. Il nous importait de faire connaître cette histoire aux générations qui ne l’ont pas connue. L’idée étant aussi que les jeunes qui la font vivre aujourd’hui puissent la transmettre à leur tour car elle fait partie de l’identité ajaccienne. La Musique municipale a très longtemps été la vitrine de la Ville d’Ajaccio au-delà des frontières régionales ; elle était invitée en Italie, à Paris, à Bangui pour l’anniversaire du couronnement de Bokassa et, cette année, nous avons renoué avec les déplacements sur le continent qui n’avaient plus lieu. »

Fier d'avoir rajeuni les rangs de l'école En 1868, la musique communale, comme elle s’appelait à sa création, est devenue au début du siècle suivant la Lyre ajaccienne. Tous ses membres se réunissaient alors dans l’actuelle salle du conseil municipal, avant de s’installer au 2 rue Forcioli-Conti, en lieu et place de l’école éponyme, puis en 2001 au cœur du boulevard Pugliesi-Conti, dans la petite maison rose de deux étages. A l’intérieur, les murs sont remplis de ces souvenirs qui ont égrenés toutes ces années, et au fronton de la porte du bureau de la direction, une photo agrandie représente les membres de l’orchestre en uniforme, la dernière en date.

« Nous sommes ici comme en famille, confie François Rezoagli, les élèves, les nouveaux inscrits, les musiciens de l’orchestre, les anciens et les plus jeunes, tout le monde se côtoie. C’est un des seuls lieux où un jeune de 12 ans peut jouer avec un autre musicien de quatre fois son âge. Un des seuls lieux, où chacun peut venir jouer quand il veut », aime à souligner celui dont le nom a accompagné l’histoire de l’association.



La première institution d’apprentissage musical de Corse a été fondée par Ange Rezoagli, dont le flambeau a ensuite été repris par Francis Rezoagli, l’oncle de François. L’actuel responsable de l’institution ajaccienne n’est d’ailleurs pas peu fier d’avoir réussi à rajeunir, avec l’aide de son équipe, les rangs de l’école et relancer la dynamique originelle. La batterie fanfare compte ainsi une dizaine de nouveaux inscrits, des élèves qui peuvent désormais parader lors des grandes occasions aux côtés des musiciens.

Moderniser Les élèves reviennent, les musiciens aussi, la Musique municipale d’Ajaccio compte une cinquantaine de sociétaires, ce que beaucoup d’autres villes pourraient lui envier. « Le travail que nous avons entrepris porte ses fruits, observe Paul Mancini, qui a eu à cœur de moderniser la tenue tout en lui conservant son âme historique. La meilleure preuve que nous ayons de l’engouement des jeunes, c’est qu’en 2023, avec toutes les sollicitations qu’ils ont par ailleurs, ils viennent avec plaisir, ils se sentent comme chez eux et ils sont fiers de porter l’uniforme. »



Dans un an, en septembre 2024, la musique municipale entamera une nouvelle séquence. Elle déménagera en effet dans les locaux du conservatoire régional Henri-Tomasi, au Finosello. Sa nouvelle maison. Son nouveau décor.

Le programme des 150 ans

Exposition du samedi 21 octobre au samedi 4 novembre 2023, espace Jean Schiavo de l’Office intercommunal de tourisme, 3 boulevard Roi Jérôme. Entrée libre.



La Musique municipale d’Ajaccio et l’Office intercommunal de tourisme du Pays d’Ajaccio présentent une exposition souvenir sur la Musique municipale d’Ajaccio. 150 ans après sa création, découvrez ou redécouvrez, au travers d’une exposition spécialement créée pour l’occasion, l’histoire du premier établissement d’enseignement musical de Corse.



Messe des défunts

2 Novembre – 8h30 – cimetière des Sanguinaires



Messe des défunts au cimetière des Sanguinaires à 8h30.

Dépôt de gerbe et sonnerie aux morts pour les Musiciens de la Musique Municipale d’Ajaccio disparus.



Messe de la Sainte-Cécile

26 novembre – 10h - Cathédrale d’Ajaccio



Messe de la Sainte Cécile (patronne des musiciens) animée par l’orchestre de la Musique Municipale d’Ajaccio.

A la fin de la messe suivra la traditionnelle cérémonie des remises de médailles décernées par la Confédération Musicale de France aux sociétaires de la Musique Municipale d’Ajaccio pour leur ancienneté au service de la musique en Corse.



Cérémonie de la Fourragère

1er décembre – 18h – Salon Napoléonien



Remise de la médaille des 150 ans à la Musique Municipale d’Ajaccio par Monsieur Le Maire.



Remise de la Fourragère des 150 ans au chef de la Musique Municipale d’Ajaccio.



Monsieur le Maire sera décoré par le Cercle des Mémoires de la Musique Municipale d’Ajaccio de la Médaille du Cercle des Mémoires.

