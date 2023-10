La Musique Municipale fête ses 150 ans A Musica Municipali festighjeghja i so 150 anni

Le 21 octobre, la Musique Municipale fête ses 150 ans de création. A cette occasion, sous la houlette du conseiller municipal Paul Mancini en charge de cette délégation depuis 2020, une exposition lui est dédiée du 21 octobre au 7 novembre à l’espace Jean Schiavo à l’Office intercommunal de Tourisme (OIT). D’autres cérémonies viendront rythmer ce temps fort de la vie ajaccienne sur les semaines à venir.

Découvrez le programme...



La Musique Municipale d’Ajaccio évoque dans la mémoire collective de la population Ajaccienne la représentation symbolique et fastueuse des manifestations militaires et religieuses qui rythment la vie de la cité impériale depuis des décennies. Néanmoins, peu connaissent son histoire et les mains de l’ombre qui rendent possibles ces prestigieuses représentations.



Ces acteurs, garants de la mémoire, permettent la fiabilité et les missions de la Musique Municipale d’Ajaccio et tous participent à la transmission et préservation d’un patrimoine immatériel.

L’exposition ouvrira ses portes le samedi 21 octobre jusqu’au mardi 7 novembre 2023, vous pourrez y découvrir les uniformes des musiciens et des grognards de la garde ainsi que ceux des Majorettes impériales, les toiles d’Emile Brod peintre Ajaccien et chef de la Musique Municipale d’Ajaccio, les instruments de musique du 19e siècle, des centaines de photos et de documents d’archives inédits.



Diverses manifestations viendront rythmer la programmation des 150 ans de la Musique Municipale d’Ajaccio tel qu’un concert en la cathédrale d’Ajaccio pour la Sainte Cécile, une conférence sur l’institution et son école de musique, la décoration des sociétaires pour leurs années de présence au service de la musique en Corse.

Porgramme Exposition : « La Musique Municipale, un siècle et demi d’histoire »

Samedi 21 octobre – 10h30 – OIT - Entrée libre



Inauguration de l’exposition « La Musique municipale, un siècle et demi d’histoire » suivi d’un défilé de la Musique Municipale et des tambours de la garde impériale sur la place Campinchi. (Marche Consulaire).

Discours suivis de « l’Ajaccienne ».

Ouverture au public de l’exposition.



Seront présents les amis de la Musique Municipale d’Ajaccio :



Les élèves et parents d’élèves de l’école de la Musique Municipale d’Ajaccio.

Les Musiciens de la Musique Municipale d’Ajaccio et leurs familles.

Le Président de la Confédération Musicale de Corse et les membres qui s’y rattachent.

Le Cercle des Mémoires de la Musique Municipale d’Ajaccio.

Les anciennes Majorettes (Violettes impériales).

Les confréries.

Représentant des pompiers.

Des représentants du GFCA.

Des représentants de l’ACA.

L’Assocciu di l’Amichi di i Musicanti Aiaccini.

Les portes drapeaux.

Un représentant de la société Ricard.



Messe des défunts

2 Novembre – 8h30 – Cimetière des Sanguinaires



Messe des morts au cimetière des Sanguinaires à 8h30.

Dépôt de gerbe et sonnerie aux morts pour les Musiciens de la Musique Municipale d’Ajaccio disparus.



Messe de la Sainte-Cécile

26 novembre – 10h00 – Cathédrale d’Ajaccio



Messe de la Sainte Cécile (patronne des musiciens).

Messe animée par la Musique Municipale d’Ajaccio.

A la fin de la messe suivra la traditionnelle cérémonie des remises de médailles décernées par la Confédération Musicale de France aux sociétaires de la Musique Municipale d’Ajaccio pour leur ancienneté au service de la musique en Corse.



Cérémonie de la Fourragère

1er décembre – 18h – Salon Napoléonien



Remise de la médaille des 150 ans à la Musique Municipale d’Ajaccio par Monsieur Le Maire.



Remise de la Fourragère des 150 ans au chef de la Musique Municipale d’Ajaccio.



Monsieur le Maire sera décoré par le Cercle des Mémoires de la Musique Municipale d’Ajaccio de la Médaille du Cercle des Mémoires.

