Associ in festa 2023 La place De Gaulle devient, pour une journée, le théâtre de découvertes sportives et associatives par le biais d’animations, de démonstrations, d’initiations et de stands d’information, toutes activités confondues (sport, culture, loisirs, humanitaire, vie des quartiers, social, environnement, santé…).

Rendez-vous place de Gaulle (du Diamant) le 16 septembre 2023 !



Édition 2023 Pendant 18 ans, la Ville d’Ajaccio a organisé deux événements incontournables de la rentrée, la « Fête du Sport » et « le Village des Associations ».

Depuis 9 ans maintenant, la Municipalité a eu à cœur de regrouper ces deux rendez-vous très attendus afin de promouvoir et valoriser la richesse du tissu associatif sur le territoire.

Les associations et les clubs de sports sont très attachés à ce moment de partage et de convivialité qui leurs permet, non seulement d’aller à la rencontre d’un public nombreux et varié, mais également de pouvoir échanger avec les autres structures présentes afin d’entretenir et/ou développer encore davantage le réseau associatif quel que soit le champ d’action.

Une « fête des associations » qui mettra en valeur la vitalité et le potentiel de plus de 90 associations et clubs inscrits à cette occasion.

Une volonté jamais démentie de la Ville d’Ajaccio de mettre en lumière, plus particulièrement ce jour-là, les nombreuses actions et projets portés par tous ces acteurs de notre quotidien.

Les associations et clubs Retrouvez en téléchargement la liste des associations et clubs participants à l'édition 2023 : Liste associations et clubs 2023.docx (24.42 Ko)



