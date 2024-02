Visite de chantier du CONSERVATOIRE HENRI TOMASI Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio, président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) et de la Société publique locale Ametarra, s’est rendu sur le site du Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique Henri Tomasi ce mercredi 21 février 2024 pour une visite de chantier. L’occasion de constater l’avancée de ce projet stratégique pour Ajaccio et de préfigurer de façon plus concrète son avenir.



UN PROJET STRATÉGIQUE POUR AJACCIO En octobre 2017, la Ville d’Ajaccio a délivré un mandat à la SPL Ametarra pour la réalisation du Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique Henri Tomasi sur le site de l’ancien collège du Finosello.

Cette opportunité s’est présentée car la Ville détenait ce foncier, véritable friche urbaine au cœur du quartier du Finosello située entre les Cannes et les Salines.



Pour rappel, le projet s’inscrit dans la volonté d’offrir un équipement culturel de qualité à Ajaccio. Il découle de problématiques survenues dans l’actuel conservatoire, dont la configuration et la vétusté ne répondent plus au niveau d’exigence attendu.

Par ailleurs, cet équipement s’inscrit dans le programme d’aménagement “Ajaccio 2030” qui porte l’ambition de conforter le centre-ville dans son rôle de lieu de vie principal du territoire ajaccien, en y faisant revenir des familles, grâce à des équipements sportifs et culturels de proximité.



Lancé le 2 mars 2022 sous la forme d’opérations de terrassement, le chantier se poursuit aujourd’hui avec une livraison prévue début 2025.

LES AVANCÉES DU CHANTIER Le 30 novembre 2023, la superstructure du bâtiment a été achevée. L’ensemble des 70 poteaux architectoniques, éléments signature de la façade du conservatoire Henri Tomasi sont désormais offerts au jeu d’ombre et de lumière animé par la course du soleil.

Cette variation est inspirée d’une partition d’Henri Tomasi et matérialise la rencontre entre l’architecture et une œuvre musicale. La réalisation de ces poteaux galbés en béton armé est une véritable prouesse technique. Chaque poteau a fait l’objet d’un moule unique pour conférer à la façade cet effet cinétique. Leur finition, issue de la micro-désactivation du béton, leur donne cet aspect granitique. Le grutage nécessaire à leur mise en place a constitué le premier spectacle de ce lieu de représentation. Ces poteaux, dont le plus haut mesure 12 mètres, ont été levés un à un, avant d’être arrimés à la structure.

Le parement de façade en pierre sèche est en cours de réalisation par les artisans tailleurs.

Par ailleurs, l’auditorium du conservatoire est décoffré et révèle un espace qui, du fait de ses volumes, offre déjà une ambiance propice à la représentation artistique. Le second œuvre a débuté à l’automne 2023 par les lots fluides, mais également par la mise en œuvre des menuiseries extérieures qui viennent parfaire les façades sud et ouest. Le bâtiment est hors d’eau depuis la fin du mois de janvier. La façade est, donnant sur le parvis du futur EcoQuartier, sera entièrement vitrée. Elle attend ses verres bombés, autre grande innovation technique de l’ouvrage. Ce bâtiment est conçu pour s’ouvrir sur la ville et inviter à la rencontre musicale.

Le projet en résumé Coût du projet : 10 M€ HT.

Coût des travaux : 8.5 M€.

Financement : PEI : 4 442 207 €, Ville : 3 606 860 €, Collectivité territoriale : 1 950 933 €.

Durée des travaux : 2,5 ANS

MOE : Rudy Riccioti - Amelia Tavella, Garcia Ingénierie, Thermibel, LM5P, Lamoureux - Ricciotti ingénierie.

OPC : AMO Spicy.

CT : SOCOTEC.

CSPS : SOCOTEC.



Le dossier complet en téléchargement ici : Dossier de presse visite de chantier - Conservatoire HT.pdf (3.97 Mo)





