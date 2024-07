Vigilance sécheresse en Corse du Sud Attenti à a sicchina in Pumonti : sicondu Meteo France a Corsica avaria da cunnoscia un'istatina più calda è più secca cà l'abitudina

Selon les prévisions de Météo France, la Corse devrait connaître un été plus chaud et plus sec que la moyenne. Dans un contexte de répétition de ces épisodes de chaleur et de sécheresse, la disponibilité des ressources en eau de l’île fait l’objet d’un suivi renforcé de la part de l’ensemble des gestionnaires et partenaires associés depuis plusieurs années désormais.



Pour la Corse-du-Sud plus particulièrement, la tendance d’accélération de la consommation d’eau, observée lors d'un comité de gestion de la ressource en eau du 13 juin dernier, se confirme sur l'ensemble du mois de juin. Les volumes d’eau distribués apparaissent nettement supérieurs à la moyenne des dix dernières années, notamment dans le Sud-Est du département.

Dans ce contexte, malgré une relative disponibilité de la ressource en eau, le niveau de consommation actuel n’apparaît pas soutenable et pourrait conduire à une situation de pénurie à l’automne prochain.

Afin de préserver nos ressources en eau et garantir l’approvisionnement en eau potable de tous, il apparaît nécessaire d'engager dès maintenant une démarche de gestion raisonnée de l’eau.

Le département de la Corse-du-Sud est placé, par arrêté préfectoral, en situation de "vigilance" sécheresse à compter de ce jour.

Cet arrêté renforce tout d'abord la communication de l'ensemble des partenaires du comité départemental de gestion de la ressource en eau autour de l'importance de préserver les ressources en eau et d'éviter le gaspillage.

Il impose également de premières restrictions concernant :

l'interdiction de tout arrosage par aspersion des espaces verts et cultures entre 11h et 18h, afin de ne pas gaspiller l'eau qui s'évapore plus rapidement aux heures les plus chaudes et les plus venteuses de la journée,

l'interdiction du lavage de véhicules, bateaux et engins nautiques chez les particuliers, moins efficace que l'utilisation des systèmes à haute pression et permettant la réutilisation des eaux usées disponibles au sein des structures professionnelles,

l'interdiction de remplissage et vidange des piscines individuelles, sauf premier remplissage ou remise à niveau, dans une optique de priorisation des usages de l'eau. Ces mesures visent à responsabiliser l'ensemble des acteurs économiques et la population avant de se retrouver dans une situation de raréfaction des ressources en eau.

Au-delà des restrictions en vigueur, des conseils et des informations complémentaires à destination des particuliers sont disponibles sur : vigieau.gouv.fr

Le comité départemental de gestion de la ressource en eau se réunira à nouveau mi-juillet et appréciera l'efficacité de ces premières mesures ainsi que leur éventuel renforcement si la tendance de consommation d’eau n'apparaissait toujours pas soutenable.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer