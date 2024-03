Vigilance jaune « vague-submersion » jeudi 28 mars Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique JAUNE situation météorologique à surveiller pour le paramètre "vague-submersion" du jeudi 28 mars 03h00 au vendredi 29 mars 2024 00h00.



Conditions météorologique :



Paramètre "VAGUES-SUBMERSION"

Situation actuelle : selon les prévisions de Météo-France, du 27 mars 2024



Le vent de sud-ouest engendre de fortes vagues mercredi, et notamment une houle de secteur sud

qui se propage jusqu'au nord-est du bassin méditerranéen.



Après une atténuation en soirée mercredi, la houle se renforce à nouveau jeudi matin. Ajouté à cela, les conditions atmosphériques sont à l'origine d'une surélévation importante du niveau de la mer (surcote). Des franchissements de paquets de mer sont à nouveau attendus sur les zones vulnérables de l'ouest de la Corse du Sud.



Période à risque :

Du jeudi 28 mars 2024 de 03 h au vendredi 29 mars 2024 à O0h minimum.



Recommandations :



L'autorité préfectorale vous demande de prendre immédiatement les mesures d'information et d'anticipation propres à garantir la sécurité des personnes et des biens.



Conséquences possibles :



Les très fortes vagues prévues au large auront des conséquences au niveau du rivage :

- Fortes vagues déferlant sur le littoral,

- Projections de galets et de macro-déchets,



Elévation temporaire du niveau de la mer à la pleine mer, susceptible localement de provoquer des envahissements côtiers,



Les circulations routière et ferroviaire sur les axes longeant le littoral peuvent être perturbées,



Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires sur le rivage et le littoral,



Des submersions importantes sont à craindre aux abords des estuaires,



Associées à de fortes élévations du niveau de la mer, les risques de submersion côtiers seront plus importants.



Conseils de comportement :



Je ne prends pas la mer



Je m'éloigne des côtes et des estuaires



Je me tiens informé et je localise mon kit d'urgence



Je surveille la montée des eaux et je protège les biens qui peuvent être inondés



Je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit



IMPORTANT



Il y a lieu d'assurer une veille de ces événements météorologiques.

La plus grande prudence est recommandée lors des déplacements.

Les promenades sur le littoral sont fortement déconseillées.

Les activités de pleine nature sont fortement déconseillées.

Respecter les consignes des autorités gestionnaires des routes. Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez hitps://meteofrance.com/



Twitter : https://twitter.com/meteofrance



Application disponible sur l'App Store et Play Store

Fermeture des zones exposées aux risques submersion Vu le bulletin météorologique et alerte de la Préfecture de Corse du Sud en date du 27 mars 2024 indiquant une vigilance météorologique JAUNE pour les paramètres :



- Vagues submersion à partir du jeudi 28 mars 2024 à 00h00 jusqu’à vendredi 29 mars 2024 à 07h00



Considérant que l'avis d’intempéries en date du 27 mars 2024 compromet la sécurité du public des zones exposées aux risques submersion



Considérant l'urgence est prononcée la fermeture provisoire au public des zones exposées ci-après, pendant la période indiquée par l’alerte météorologique, toute la journée du jeudi 28 mars 2024 à partir de 00h00 jusqu’à vendredi 29 mars 2024 à 07h00 Promenade piétonne quai des Torpilleurs (côté mer),

Aire de jeux quai des Torpilleurs (face aux Salines),

Promenade piétonne place MIOT (côté mer)

Skatpark place Miot,

Aire de jeux et de sport Place Miot,

Voie verte Route des Sanguinaires,

Site de la Parata,

Plage de Saint François,

Plage de Barbicaja,

Plage de Marinella.

La réouverture est subordonnée à la fin de la période d’alerte. Arrêté zones exposées submersion 2024-03-27-16-41-47.pdf (416.01 Ko)



