Une vingtaine de cendriers supplémentaires déployée en centre-ville Dans le cadre de son partenariat avec la Ville d’Ajaccio, l’entreprise corse E.collecte a complété ce matin l’offre existante avec une vingtaine de cendriers supplémentaires déployée dans l’hyper centre-ville. Ces derniers sont de plus petite taille que ceux précédemment installés et se tiennent judicieusement à portée de mains des fumeurs.







800 000 mégots collectés Ces nouveaux modèles sont déployés aux abords des passages piétons ou encore sur les lampadaires afin de contribuer à garder la ville plus propre en réduisant le nombre de mégots laissés au sol. Pour rappel, 47 dispositifs (30 muraux et 17 colonnes aux arrêts de bus) sont déjà en place depuis avril 2023 et ont permis de collecter 176 kilos de mégots ( entre juin 2023 et juillet 2024).

Démarche doublement gagnante Depuis 2017, le mégot de cigarette est considéré comme un déchet dangereux qui pollue les sols (sa décomposition peut prendre jusqu’à 12 ans) et l’eau (1 mégot pollue 500 litres d’eau). La multiplication des cendriers aux points stratégiques de la ville est pertinente à plusieurs égards puisque les mégots collectés dans ces dispositifs vont être directement placés dans un circuit de dépollution puis de recyclage et serviront, enfin, à fabriquer du mobilier urbain, des panneaux de signalétique ou encore des matériaux isolants.



Jeter un mégot dans un cendrier dédié à la collecte est donc un geste éco-citoyen qui permet de transformer un déchet en ressource. Amis fumeurs, merci de contribuer à l’environnement d'aujourd'hui et de demain !

Accueil Envoyer à un ami Imprimer