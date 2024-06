Une journée d’étude consacrée aux savoirs anciens à la Bibliothèque Fesch Una ghjurnata di studiu cunsacrata à u sapè anticu à a Bibbiuteca Fesch

Dans le cadre du partenariat avec Sorbonne Université, la direction de la lecture publique de la ville d’Ajaccio a proposé une journée d’étude intitulée « Les savoirs anciens à la Bibliothèque Fesch : littératures, arts et sciences », ce mardi 11 juin, dans les locaux de l’Office intercommunal de tourisme d’Ajaccio.



Cette journée a permis aux membres de l’équipe scientifique pluridisciplinaire coordonnée par Hélène Casanova-Robin, professeure de littérature latine à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, directrice du Laboratoire Rome et ses renaissances, membre senior de l’Institut Universitaire de France, de présenter les résultats de leurs recherches sur les collections anciennes de la Bibliothèque patrimoniale Fesch réalisées ces deux dernières années.



En effet, sous l’impulsion de Simone Guerrini, adjointe en charge de la culture et du patrimoine, la Ville d’Ajaccio et Sorbonne Université ont signé, en février 2022, une convention de partenariat pour 3 ans, portant sur l’étude des collections anciennes gréco-latines de la Bibliothèque patrimoniale Fesch et sur leur tradition à travers les siècles. Ce projet de recherche porte sur plusieurs champs du savoir développés dans la littérature antique et qui constituent le fondement des sciences modernes. Sont ainsi concernés, au sein de la Bibliothèque, à la fois les fonds de sciences humaines et les fonds des sciences et techniques : philosophie, philologie, langues et littératures latine et grecque antiques, astronomie et médecine antiques et modernes.



Ainsi, des équipes de chercheurs se sont déjà régulièrement rendu à Ajaccio pour explorer le fonds de la Bibliothèque Fesch et sélectionner des livres remarquables illustrant leur recherche dans leur domaine de compétence.



Cette journée d’étude marque la moitié de ce parcours d’exploration du fonds Fesch et a donné l’occasion aux chercheurs de présenter les spécificités des collections anciennes ajacciennes.



La finalité de ce partenariat est d’apporter une meilleure connaissance des collections patrimoniales ajacciennes, d’ouvrir des partenariats avec des institutions culturelles corse, de proposer un colloque et des publications sur le résultat des études.



Ce partenariat et l’intérêt que porte Sorbonne Université sur les ouvrages de la Bibliothèque Fesch illustrent le caractère exceptionnel de ce fonds et sa nécessaire valorisation auprès de la communauté des chercheurs à travers le monde.



