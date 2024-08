Une deuxième grue en septembre pour le chantier du Diamant Un sicondu tremacu sarà missu in opara annant'à u cantieru di u Diamanti à u mesi di sittembri

Sa silhouette élancée, en plein centre-ville, n’a pas manqué d’attirer l’attention des Ajacciens. Depuis le 31 juillet dernier, une première grue a fait son apparition sur le chantier de requalification de la place du Diamant et d’extension de son parking souterrain. Installée et exploitée par la société GTM Sud, elle témoigne du rythme soutenu sur lequel les travaux se poursuivent.



Afin de lui assurer un large rayon d’action, cette grue est dotée d’une flèche longue de 60 mètres, pour une hauteur sous crochet de 50 mètres. Elle peut soulever des charges de 12 tonnes et jusqu’à 3,5 tonnes en bout de flèche.



Ce puissant appareil de levage va s’avérer utile pour assurer la manutention des matériels et matériaux utilisés lors des différentes phases à venir du chantier. Ainsi, concernant l’extension du parking souterrain, la grue permettra notamment de déplacer sur certaines zones les banches et autres armatures métalliques, ainsi que les nombreux éléments préfabriqués et le béton de coulage. Son rôle sera tout aussi précieux pour la requalification de la place du Diamant, entre transport des éléments de génie civil, des matériaux de revêtement, mais aussi des grands arbres qui y seront plantés.



Cette première grue sera bientôt rejointe par une petite sœur. De façon à couvrir l’ensemble de l’emprise du chantier, un second appareil sera installé au début du mois de septembre, du côté du carrefour du Diamant. Sa hauteur sera légèrement inférieure, afin que les flèches puissent se chevaucher.

Ces grues faisant plus de 30 m de haut, leurs opérateurs disposent d’élévateurs leur permettant de rejoindre leur cabine de commande.



